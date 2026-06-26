Франция ва Норвегия гуруҳ пешқадамлиги учун курашмоқда...

·0·Спорт
Франция ва Норвегия гуруҳ пешқадамлиги учун курашмоқда...

2026 йилги жаҳон чемпионатида гуруҳ босқичининг 3-тур учрашувлари давом этмоқда.

Тошкент вақти билан соат 00:00 да «I» гуруҳининг сўнгги тур баҳслари бошланди. Плей-офф йўлланмасини муддатидан аввал ҳал қилиб бўлган Франция ва Норвегия миллий жамоалари гуруҳ ғолиблиги учун ўзаро майдонга тушди.

Ҳар икки жамоа ҳам дастлабки икки турдан кейин 6 очкодан жамғарган. Шу боис ушбу учрашув «I» гуруҳида биринчи ўринни эгаллайдиган жамоани аниқлаб беради.

Франция асосий таркибда Килиан Мбаппе, Усмон Дембеле, Майкл Олисе ва Дезире Дуэ каби ҳужумкор футболчиларни майдонга туширади. Норвегия эса тезкор ва жисмоний курашларга бой ўйин орқали рақибига муаммо туғдиришга ҳаракат қилади.

ЖЧ-2026. «I» гуруҳи, 3-тур

Норвегия — Франция

Норвегия: Селвик, Осгорд, Фалченер, Шелдеруп, Берг, Бобб, Бёркан, Ларсен, Остигор, Торстведт, Эурснес.

Франция: Менян, Кунде, Упамекано, Лакруа, Эрнандес, Чуамени, Коне, Дуэ, Олисе, Дембеле, Мбаппе.

Ушбу баҳс натижаси плей-офф босқичида жамоаларнинг кейинги рақибига ҳам таъсир кўрсатиши мумкин. Шу сабаб Франция ҳам, Норвегия ҳам гуруҳни биринчи ўринда якунлаш учун бор кучини ишга солиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қатар ЖЧ-2026 да мухлисларни пулга «сотиб олган»?! Шов-шувли суриштирувҚатар ЖЧ-2026 да мухлисларни пулга «сотиб олган»?! Шов-шувли суриштирувБугун, 22:07Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтдиЖоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтдиБугун, 22:04Монтелла: «Футболчиларим бундай танқидларга лойиқ эмасди»Монтелла: «Футболчиларим бундай танқидларга лойиқ эмасди»Бугун, 21:41Кержаков: «Ўзбекистоннинг плей-оффга чиқиши учун мўъжиза керак»Кержаков: «Ўзбекистоннинг плей-оффга чиқиши учун мўъжиза керак»Бугун, 21:35Милан янги мураббий тайинлади: Рууд Гуллит Кристиан Пулишични хавфдан огоҳлантирдиМилан янги мураббий тайинлади: Рууд Гуллит Кристиан Пулишични хавфдан огоҳлантирдиБугун, 21:16Андрей Фёдоров: «Мен Каннаваро ўрнига Кападзени қолдирардим»Андрей Фёдоров: «Мен Каннаваро ўрнига Кападзени қолдирардим»Бугун, 20:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди