Суғурта технологиялари бозорида жанжал: Корги стартапи очиқ кодли дастурни ўғирлашда айбланди

·0·Техно
Суғурта технологиялари бозорида жанжал: Корги стартапи очиқ кодли дастурни ўғирлашда айбланди

Й Комбинатор акселератори томонидан қўллаб-қувватланадиган Корги суғурта технологиялари стартапи атрофида жиддий можаролар авж олмоқда. Папермарк компанияси Коргини очиқ кодли дастурий таъминотни ўғирлашда ва уни ўз маҳсулоти сифатида тақдим этишда айблаб чиқди. Ушбу ҳолат стартаплар экотизимида интеллектуал мулк ва очиқ кодли лицензиялар билан ишлаш масаласини яна бир бор кун тартибига чиқарди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Можаро Папермарк асосчиларидан бири Марк Сеитз томонидан Х (собиқ Twitter) тармоғида эълон қилинган постдан сўнг бошланди. Сеитз ўзининг айбловларини исботлаш учун Корги томонидан тақдим этилган янги Датароом маҳсулотининг скриншотларини илова қилди. Скриншотларда Корги интерфейсидаги функциялар ва матнлар Папермарк маҳсулоти билан сўзма-сўз бир хиллиги кўриниб турарди.

Датароом ёки "келишув хоналари" деб аталувчи дастурлар асосан стартаплар томонидан венчур инвесторларга лойиҳа ҳужжатларини хавфсиз тарзда юбориш ва текширув (дуе дилигенсе) жараёнларини ўтказиш учун ишлатилади. TechCrunch нашрининг хабар беришича, Марк Сеитз Коргининг бу ҳаракатини муаллифлик ҳуқуқини бузиш ва ҳатто "фирибгарлик" деб атаган.

Корги раҳбариятининг расмий муносабати

Корги ҳаммуассиси ва бош ижрочи директори Нико Лақуа дастлаб вазиятни ўрганишга вада берди ва кўп ўтмай айбловларни рад этувчи баёнот билан чиқди. Унинг таъкидлашича, маҳсулотнинг коди Папермарк кодидан бутунлай фарқ қилади. Лақуа лицензия бузилиши ҳақидаги даъволарни рад этар экан, "кодни ўғирлаш ва дизайн услубидан нусха олиш бошқа-бошқа нарсалар" эканини урғулади.

Шунга қарамай, Корги раҳбари дизайн жараёнида мавжуд маҳсулотларга ҳаддан ташқари кўп таянганликларини тан олди. Унинг сўзларига кўра, жамоа ўзига хос визуал танловлар қилиш ўрнига, бозордаги тайёр ечимлардан андоза олган. Бу эса ташқи кўринишдан маҳсулотларнинг бир хил бўлиб қолишига олиб келган.

Компания вакили TechCrunch нашрига берган интервюсида муаммоли элементлар аллақачон ўзгартирилганини маълум қилди. Унинг айтишича, ўхшашликлар фақат иккита иккинчи даражали созламалар саҳифасидаги визуал элементларда кузатилган ва бу хатоликлар зудлик билан тузатилган. Жамоа Папермарк кодидан фойдаланилмаганини яна бир бор тасдиқлади.

Очиқ кодли дастурлар ва стартаплар этикаси

Ушбу воқеа технологик стартаплар учун муҳим дарс бўлиши мумкин. Очиқ кодли (опен соурсе) лойиҳалар кўпинча эркин фойдаланиш учун тақдим этилса-да, уларнинг лицензия шартлари ва муаллифлик ҳуқуқи қатъий ҳимоя қилинади. Ўзбекистоннинг ривожланиб бораётган IT сектори учун ҳам бу каби ҳолатлар долзарб ҳисобланади, чунки маҳаллий дастурчилар ҳам халқаро очиқ кодли ресурслардан кенг фойдаланишади.

Ҳозирча Папермарк ва Корги ўртасидаги низо судгача етиб бормади, бироқ ижтимоий тармоқлардаги муҳокамалар стартапнинг обрўсига путур етказиши тайин. Мутахассислар маҳсулот яратишда нафақат коднинг ўзига хослиги, балки фойдаланувчи интерфейси (УИ) ва матнларнинг ҳам оригинал бўлиши муҳимлигини эслатиб ўтишмоқда.

ТехнологияСтартапКоргиПапермаркОпен Соурсе
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OnePlus Н6: 8000 мА/соат сиғимли аккумулятор ва AMOLED экранли янги смартфон тақдим этиладиOnePlus Н6: 8000 мА/соат сиғимли аккумулятор ва AMOLED экранли янги смартфон тақдим этиладиБугун, 03:27АҚШ ҳукумати OpenAI компаниясининг энг кучли GPT-5.6 моделини назоратга олдиАҚШ ҳукумати OpenAI компаниясининг энг кучли GPT-5.6 моделини назоратга олдиБугун, 02:51Сунъий интеллект хавфи: Дастурчилар технология соҳасидаги энг барқарор касб бўлиб чиқдиСунъий интеллект хавфи: Дастурчилар технология соҳасидаги энг барқарор касб бўлиб чиқдиБугун, 02:24Аласка Аирлинес барча минтақавий самолётларини Starlink интернети билан таъминладиАласка Аирлинес барча минтақавий самолётларини Starlink интернети билан таъминладиБугун, 01:52Starlink собиқ муҳандислари Эклипсе Спасе стартапига асос солди: Сунъий йўлдошлар Apple модели асосидаStarlink собиқ муҳандислари Эклипсе Спасе стартапига асос солди: Сунъий йўлдошлар Apple модели асосидаБугун, 01:28Avito сунъий интеллект ёрдамида кийим-кечакларни сотиш жараёнини соддалаштирдиAvito сунъий интеллект ёрдамида кийим-кечакларни сотиш жараёнини соддалаштирдиБугун, 00:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди