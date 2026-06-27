Суғурта технологиялари бозорида жанжал: Корги стартапи очиқ кодли дастурни ўғирлашда айбланди
Й Комбинатор акселератори томонидан қўллаб-қувватланадиган Корги суғурта технологиялари стартапи атрофида жиддий можаролар авж олмоқда. Папермарк компанияси Коргини очиқ кодли дастурий таъминотни ўғирлашда ва уни ўз маҳсулоти сифатида тақдим этишда айблаб чиқди. Ушбу ҳолат стартаплар экотизимида интеллектуал мулк ва очиқ кодли лицензиялар билан ишлаш масаласини яна бир бор кун тартибига чиқарди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Можаро Папермарк асосчиларидан бири Марк Сеитз томонидан Х (собиқ Twitter) тармоғида эълон қилинган постдан сўнг бошланди. Сеитз ўзининг айбловларини исботлаш учун Корги томонидан тақдим этилган янги Датароом маҳсулотининг скриншотларини илова қилди. Скриншотларда Корги интерфейсидаги функциялар ва матнлар Папермарк маҳсулоти билан сўзма-сўз бир хиллиги кўриниб турарди.
Датароом ёки "келишув хоналари" деб аталувчи дастурлар асосан стартаплар томонидан венчур инвесторларга лойиҳа ҳужжатларини хавфсиз тарзда юбориш ва текширув (дуе дилигенсе) жараёнларини ўтказиш учун ишлатилади. TechCrunch нашрининг хабар беришича, Марк Сеитз Коргининг бу ҳаракатини муаллифлик ҳуқуқини бузиш ва ҳатто "фирибгарлик" деб атаган.
Корги раҳбариятининг расмий муносабатиКорги ҳаммуассиси ва бош ижрочи директори Нико Лақуа дастлаб вазиятни ўрганишга вада берди ва кўп ўтмай айбловларни рад этувчи баёнот билан чиқди. Унинг таъкидлашича, маҳсулотнинг коди Папермарк кодидан бутунлай фарқ қилади. Лақуа лицензия бузилиши ҳақидаги даъволарни рад этар экан, "кодни ўғирлаш ва дизайн услубидан нусха олиш бошқа-бошқа нарсалар" эканини урғулади.
Шунга қарамай, Корги раҳбари дизайн жараёнида мавжуд маҳсулотларга ҳаддан ташқари кўп таянганликларини тан олди. Унинг сўзларига кўра, жамоа ўзига хос визуал танловлар қилиш ўрнига, бозордаги тайёр ечимлардан андоза олган. Бу эса ташқи кўринишдан маҳсулотларнинг бир хил бўлиб қолишига олиб келган.
Компания вакили TechCrunch нашрига берган интервюсида муаммоли элементлар аллақачон ўзгартирилганини маълум қилди. Унинг айтишича, ўхшашликлар фақат иккита иккинчи даражали созламалар саҳифасидаги визуал элементларда кузатилган ва бу хатоликлар зудлик билан тузатилган. Жамоа Папермарк кодидан фойдаланилмаганини яна бир бор тасдиқлади.
Очиқ кодли дастурлар ва стартаплар этикасиУшбу воқеа технологик стартаплар учун муҳим дарс бўлиши мумкин. Очиқ кодли (опен соурсе) лойиҳалар кўпинча эркин фойдаланиш учун тақдим этилса-да, уларнинг лицензия шартлари ва муаллифлик ҳуқуқи қатъий ҳимоя қилинади. Ўзбекистоннинг ривожланиб бораётган IT сектори учун ҳам бу каби ҳолатлар долзарб ҳисобланади, чунки маҳаллий дастурчилар ҳам халқаро очиқ кодли ресурслардан кенг фойдаланишади.
Ҳозирча Папермарк ва Корги ўртасидаги низо судгача етиб бормади, бироқ ижтимоий тармоқлардаги муҳокамалар стартапнинг обрўсига путур етказиши тайин. Мутахассислар маҳсулот яратишда нафақат коднинг ўзига хослиги, балки фойдаланувчи интерфейси (УИ) ва матнларнинг ҳам оригинал бўлиши муҳимлигини эслатиб ўтишмоқда.
…