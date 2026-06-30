Шавкат Мирзиёев ота-оналарни фарзанд тарбиясида огоҳликка чақирди

·0·Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев ота-оналарни фарзанд тарбиясида огоҳликка чақирди

Президент Шавкат Мирзиёев Ёшлар куни муносабати билан ўтказилган учрашувда ота-оналарга мурожаат қилиб, бугунги мураккаб даврда фарзанд тарбиясига ҳар қачонгидан ҳам масъулият билан ёндашиш зарурлигини таъкидлади.

Давлат раҳбари ёшлар орасида гиёҳвандлик ва психотроп моддалар билан боғлиқ жиноятлар ортиб бораётгани жиддий хавотир уйғотаётганини қайд этди. Унинг сўзларига кўра, бундай жиноятларнинг қарийб учдан бир қисми айнан ёшлар ҳиссасига тўғри келмоқда.

Президент ушбу иллатга қарши кураш умуммиллий вазифага айланганини билдириб, яқинда наркожиноятлар учун жавобгарликни кучайтирувчи қонун қабул қилинганини эслатди.

Шунингдек, у ёшларни гиёҳвандликдан йироқ бўлишга, умрнинг ҳар бир дақиқасини илм олиш, меҳнат қилиш ва эзгу ишларга бағишлашга чақирди.

Мурожаат якунида Президент ота-оналарга фарзанднинг келажаги, тарбияси ва камолоти аввало оилада шаклланишини эслатиб, уларни фарзандларига янада кўпроқ эътибор ва меҳр кўрсатишга даъват этди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бу ҳафта ҳарорат пасаяди: Деҳқон ва чорвадорларга тавсияларБу ҳафта ҳарорат пасаяди: Деҳқон ва чорвадорларга тавсияларБугун, 16:23АТ ва сунъий интеллект талабалари учун янги стипендиялар жорий этиладиАТ ва сунъий интеллект талабалари учун янги стипендиялар жорий этиладиБугун, 15:1020 та олийгоҳда сунъий интеллект лабораторияси очилади20 та олийгоҳда сунъий интеллект лабораторияси очиладиБугун, 15:04Ўзбекистонда энг кўп аҳоли қайси ҳудудда яшайди?Ўзбекистонда энг кўп аҳоли қайси ҳудудда яшайди?Бугун, 10:33Ўзбекистонда аҳоли сони ҳисоб-китобдан 810 минг нафарга кўп чиқдиЎзбекистонда аҳоли сони ҳисоб-китобдан 810 минг нафарга кўп чиқдиБугун, 10:29Андижонда дўппи ичига яширилган 35,6 минг доллар топилдиАндижонда дўппи ичига яширилган 35,6 минг доллар топилдиБугун, 10:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Бугундан кучга кирган муҳим янгиликлар
Бугундан кучга кирган муҳим янгиликлар
АҚШда рекорд тадбир: 100 йиллик Мерилин Монро хотираси оммавий “жонланди”
АҚШда рекорд тадбир: 100 йиллик Мерилин Монро хотираси оммавий “жонланди”
Ўзгидромет муҳим огоҳлантириш билан чиқди
Ўзгидромет муҳим огоҳлантириш билан чиқди
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Сурхондарёда тўрт оёқли чақалоқ туғилди ва операция қилинди
Сурхондарёда тўрт оёқли чақалоқ туғилди ва операция қилинди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди