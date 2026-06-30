GTA VI чиқиши муносабати билан дунё бўйлаб компаниялар ходимларга дам олиш куни беради
Дунё геймерлари узоқ кутилган Гранд Тефт Ауто ВИ (GTA VI) ўйинининг премерасига тайёргарлик кўраётган бир пайтда, йирик бизнес тузилмалари ҳам ушбу ҳодисага ўзгача ёндашув намойиш этмоқда. 2026-йилнинг энг йирик медиа-маҳсулоти бўлиши кутилаётган ушбу ўйин сабабли кўплаб ходимларнинг ишга келмаслиги ёки меҳнат унумдорлиги пасайишининг олдини олиш мақсадида, қатор компаниялар расмий дам олиш кунларини эълон қила бошлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Хусусан, юк машиналари ишлаб чиқариш билан шуғулланувчи Канаданинг Эдисон Моторс компанияси ушбу тенденцияга қўшилган навбатдаги нуфузли ташкилот бўлди. Компания раҳбарияти GTA VI чиқиш санаси муносабати билан 2026-йилнинг 19 ва 20-ноябрь кунларини барча ходимлар учун дам олиш куни деб эълон қилди. Бу қарор нафақат ходимларнинг хоҳиш-истакларини инобатга олиш, балки ишлаб чиқариш жараёнидаги кутилмаган узилишларнинг олдини олишга қаратилган.
Иш жараёнига таъсир ва "Вайс-Сити тадқиқотлари"Эдисон Моторс раҳбарияти ходимларнинг таътилга чиқиш бўйича аризалари ва умумий кайфиятини таҳлил қилиб, ўйин премераси кунларида корхонанинг нормал ишлаши деярли имконсиз бўлишини англаб етган. Компаниянинг кўплаб мутахассислари ушбу икки кун давомида алоқага чиқмасликлари ва "Вайс-Сити (ўйин бўлиб ўтадиган виртуал шаҳар) кўчаларида муҳим тадқиқотлар ўтказишлари" ҳақида раҳбариятни ҳазиломуз тарзда огоҳлантирган.
ixbt.com маълумотига кўра, бундай ноодатий қадамни фақат канадаликлар ташлагани йўқ. Аввалроқ АҚШнинг Бургер Моторспортс тюнинг маркази ва Ливаннинг Фриес Лаб ресторанлар тармоғи ҳам ўйин чиқадиган куни ходимларига таътил беришини маълум қилган эди. Гарчи бу компаниялар ҳозирча фақат бир кунлик дам олиш билан чекланган бўлса-да, мутахассислар премера яқинлашгани сайин бундай ташаббуслар сони ортишини тахмин қилмоқда.
Рекорд даражадаги сотувлар ва кутилмаларЎйин саноатидаги ушбу мисли кўрилмаган қизиқиш бежиз эмас. Гранд Тефт Ауто ВИ учун олдиндан буюртмалар очилганига қисқа вақт бўлганига қарамай, уларнинг сони аллақачон 39 миллион нусхадан ошиб кетди. Бу эса лойиҳа ҳали расман сотувга чиқмасиданоқ 3 миллиард доллардан ортиқ даромад келтирганини англатади.
Ўзбекистонлик геймерлар ва технология ишқибозлари учун ҳам ушбу янгилик катта аҳамиятга эга. Мамлакатимизда Роккстар Гамес маҳсулотларининг улкан аудиторияси мавжудлигини инобатга олсак, 2026-йилнинг ноябрь ойида маҳаллий IT-компаниялар ва креатив агентликларда ҳам шунга ўхшаш "мини-таътиллар" кузатилиши эҳтимолдан холи эмас.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, GTA VI шунчаки компьютер ўйини бўлишдан тўхтаб, глобал иқтисодий ва ижтимоий жараёнларга таъсир кўрсатувчи маданий ҳодисага айланди. Компанияларнинг ўз ходимларига дам олиш бериши эса замонавий корпоратив бошқарувда инсон омили ва қизиқишларига берилаётган юксак эътиборнинг намунасидир.
…