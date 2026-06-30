GTA VI чиқиши муносабати билан дунё бўйлаб компаниялар ходимларга дам олиш куни беради

·0·Техно
GTA VI чиқиши муносабати билан дунё бўйлаб компаниялар ходимларга дам олиш куни беради

Дунё геймерлари узоқ кутилган Гранд Тефт Ауто ВИ (GTA VI) ўйинининг премерасига тайёргарлик кўраётган бир пайтда, йирик бизнес тузилмалари ҳам ушбу ҳодисага ўзгача ёндашув намойиш этмоқда. 2026-йилнинг энг йирик медиа-маҳсулоти бўлиши кутилаётган ушбу ўйин сабабли кўплаб ходимларнинг ишга келмаслиги ёки меҳнат унумдорлиги пасайишининг олдини олиш мақсадида, қатор компаниялар расмий дам олиш кунларини эълон қила бошлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Хусусан, юк машиналари ишлаб чиқариш билан шуғулланувчи Канаданинг Эдисон Моторс компанияси ушбу тенденцияга қўшилган навбатдаги нуфузли ташкилот бўлди. Компания раҳбарияти GTA VI чиқиш санаси муносабати билан 2026-йилнинг 19 ва 20-ноябрь кунларини барча ходимлар учун дам олиш куни деб эълон қилди. Бу қарор нафақат ходимларнинг хоҳиш-истакларини инобатга олиш, балки ишлаб чиқариш жараёнидаги кутилмаган узилишларнинг олдини олишга қаратилган.

Иш жараёнига таъсир ва "Вайс-Сити тадқиқотлари"

Эдисон Моторс раҳбарияти ходимларнинг таътилга чиқиш бўйича аризалари ва умумий кайфиятини таҳлил қилиб, ўйин премераси кунларида корхонанинг нормал ишлаши деярли имконсиз бўлишини англаб етган. Компаниянинг кўплаб мутахассислари ушбу икки кун давомида алоқага чиқмасликлари ва "Вайс-Сити (ўйин бўлиб ўтадиган виртуал шаҳар) кўчаларида муҳим тадқиқотлар ўтказишлари" ҳақида раҳбариятни ҳазиломуз тарзда огоҳлантирган.

ixbt.com маълумотига кўра, бундай ноодатий қадамни фақат канадаликлар ташлагани йўқ. Аввалроқ АҚШнинг Бургер Моторспортс тюнинг маркази ва Ливаннинг Фриес Лаб ресторанлар тармоғи ҳам ўйин чиқадиган куни ходимларига таътил беришини маълум қилган эди. Гарчи бу компаниялар ҳозирча фақат бир кунлик дам олиш билан чекланган бўлса-да, мутахассислар премера яқинлашгани сайин бундай ташаббуслар сони ортишини тахмин қилмоқда.

Рекорд даражадаги сотувлар ва кутилмалар

Ўйин саноатидаги ушбу мисли кўрилмаган қизиқиш бежиз эмас. Гранд Тефт Ауто ВИ учун олдиндан буюртмалар очилганига қисқа вақт бўлганига қарамай, уларнинг сони аллақачон 39 миллион нусхадан ошиб кетди. Бу эса лойиҳа ҳали расман сотувга чиқмасиданоқ 3 миллиард доллардан ортиқ даромад келтирганини англатади.

Ўзбекистонлик геймерлар ва технология ишқибозлари учун ҳам ушбу янгилик катта аҳамиятга эга. Мамлакатимизда Роккстар Гамес маҳсулотларининг улкан аудиторияси мавжудлигини инобатга олсак, 2026-йилнинг ноябрь ойида маҳаллий IT-компаниялар ва креатив агентликларда ҳам шунга ўхшаш "мини-таътиллар" кузатилиши эҳтимолдан холи эмас.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, GTA VI шунчаки компьютер ўйини бўлишдан тўхтаб, глобал иқтисодий ва ижтимоий жараёнларга таъсир кўрсатувчи маданий ҳодисага айланди. Компанияларнинг ўз ходимларига дам олиш бериши эса замонавий корпоратив бошқарувда инсон омили ва қизиқишларига берилаётган юксак эътиборнинг намунасидир.

GTA VIРоккстар ГамесЭдисон МоторсТехнологияЎйинлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгачаХитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгачаБугун, 15:59Ўзбекистонда биринчи суперкомпьютер ишга туширилдиЎзбекистонда биринчи суперкомпьютер ишга туширилдиБугун, 15:29Tesla заводидан миллионлаб долларлик аккумуляторлар ўғирланди: жиноий схема фош этилдиTesla заводидан миллионлаб долларлик аккумуляторлар ўғирланди: жиноий схема фош этилдиБугун, 15:26Android смартфонларда «Алиса AI»ни асосий ёрдамчи сифатида созлаш имконияти пайдо бўлдиAndroid смартфонларда «Алиса AI»ни асосий ёрдамчи сифатида созлаш имконияти пайдо бўлдиБугун, 14:59Honor X80 Pro Max сотувлар бўйича рекорд ўрнатди: 11 000 мА/соат сиғимли аккумуляторHonor X80 Pro Max сотувлар бўйича рекорд ўрнатди: 11 000 мА/соат сиғимли аккумуляторБугун, 14:23Сунъий интеллект иқтисодиёти: OKX агентлар бир-бирини ёллайдиган платформани ишга туширдиСунъий интеллект иқтисодиёти: OKX агентлар бир-бирини ёллайдиган платформани ишга туширдиБугун, 14:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди