Бу ҳафта ҳарорат пасаяди: Деҳқон ва чорвадорларга тавсиялар
Жорий ҳафтада Ўзбекистон ҳудудларида ёзнинг аввалги ҳафталарида кузатилган кучли жазирама иссиқлик таъсири маълум даражада юмшаши кутилмоқда. Таниқли иқлимшунос Эркин Абдулаҳатов ҳафта давомида кутилаётган об-ҳаво ўзгаришлари ва уларнинг қишлоқ хўжалиги соҳасига таъсири бўйича ўз таҳлиллари ҳамда муҳим тавсияларини тақдим этди.
Умуман олганда, ушбу ҳафта қишлоқ хўжалиги ишларини бажариш учун нисбатан қулай ва самарали кечиши кутилмоқда.
Деҳқончилик: Экинлардаги стресс юмшайди
Сешанбадан бошлаб республиканинг катта қисмида ҳаво ҳарорати пасаяди. Бу эса ғўза, сабзавот-полиз ва боғдорчилик экинларининг кундузги физиологик фаолияти учун анча қулай шароит яратади. Энг муҳими — суғоришдан кейин тупроқдаги намликнинг сақланиш муддати бироз узаяди.
Диққат, кучли шамол хавфи: Ҳафта бошида кузатиладиган кучли шамоллар айрим ҳудудларда тупроқнинг тез қуриши, ёш кўчатлар шикастланиши ҳамда чанг кўтарилишига сабаб бўлиши мумкин. Шу боис деҳқонлар имкони борича кимёвий ишлов бериш ва барг орқали озиқлантириш тадбирларини шамолли кунларга мўлжалламасликлари шарт.
Тоғли ҳудудларда жала ва сел хавфи
Тоғ ва тоғолди ҳудудларида ҳафта давомида беқарор об-ҳаво кузатилиб, қисқа муддатли кучли жала ёғиши мумкин. Айрим жойларда сел келиши хавфи юзага келиши эҳтимоли мавжуд. Шу сабабли тоғ ёнбағирларидаги экин майдонларида, боғлар ва инфратузилма объектларида эҳтиёткорлик чораларини максимал даражада кучайтириш мақсадга мувофиқдир.
Чорвадорлар учун муҳим эслатмалар
Ҳафта ўртасидан бошлаб баланд тоғли яйловларда об-ҳаво шароити тубдан ўзгаради. Ҳаво ҳарорати сезиларли пасайиб, тунги ва эрталабки соатлар салқин, айрим юқори нуқталарда эса ҳатто совуқ бўлиши кутилмоқда.
Иссиқ кийим ва бошпана: Чўпонлар ёмғир ва шамолдан ҳимоя қилувчи кийим-бошларини ҳамда вақтинчалик бошпаналарини шай тутишлари лозим.
Қўзичоқларни асраш: Ёш қўзичоқларни кутилмаган совуқ уришидан асраш чораларини олдиндан кўриш тавсия этилади.
Чақмоқ хавфи: Момақалдироқли ёғингарчиликлар вақтида молларни тоғ чўққилари ва очиқ баландликларда узоқ ушлаб турмаслик, хавфсизроқ пана жойларга ҳайдаш лозим.
Ҳафта давомидаги об-ҳаво ва тавсиялар хроникаси:
Экинлар ва ҳудудлар
Кутилаётган ҳолат
Тавсия этилаётган чора-тадбир
Текисликдаги экинлар
Ҳарорат пасаяди, намлик яхши сақланади
Суғоришдан кейинги намлик муддатидан унумли фойдаланиш
Кучли шамол кузатилган кунлар
Тупроқ қуриши, кўчатлар шикастланиши
Кимёвий ишлов ва барг орқали озиқлантиришни тўхтатиш
Тоғ ва тоғолди ҳудудлар
Қисқа муддатли жала ёғиши
Сел хавфига қарши объектларни ҳимоялаш
Баланд тоғли яйловлар
Тунда совуқ тушиши, момақалдироқ
Иссиқ кийим тайёрлаш, чорвани баландликда қолдирмаслик
Ҳафтанинг иккинчи ярмида шаклланадиган нисбатан салқин ҳаво оқими қишлоқ хўжалиги ходимлари учун ёзнинг айни авжида ҳақиқий совға бўлади ва дала ишларини сифатли ташкил этишга ёрдам беради.
…