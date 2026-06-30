Бу ҳафта ҳарорат пасаяди: Деҳқон ва чорвадорларга тавсиялар

·0·Ўзбекистон
Бу ҳафта ҳарорат пасаяди: Деҳқон ва чорвадорларга тавсиялар

Жорий ҳафтада Ўзбекистон ҳудудларида ёзнинг аввалги ҳафталарида кузатилган кучли жазирама иссиқлик таъсири маълум даражада юмшаши кутилмоқда. Таниқли иқлимшунос Эркин Абдулаҳатов ҳафта давомида кутилаётган об-ҳаво ўзгаришлари ва уларнинг қишлоқ хўжалиги соҳасига таъсири бўйича ўз таҳлиллари ҳамда муҳим тавсияларини тақдим этди.

Умуман олганда, ушбу ҳафта қишлоқ хўжалиги ишларини бажариш учун нисбатан қулай ва самарали кечиши кутилмоқда.

Деҳқончилик: Экинлардаги стресс юмшайди

Сешанбадан бошлаб республиканинг катта қисмида ҳаво ҳарорати пасаяди. Бу эса ғўза, сабзавот-полиз ва боғдорчилик экинларининг кундузги физиологик фаолияти учун анча қулай шароит яратади. Энг муҳими — суғоришдан кейин тупроқдаги намликнинг сақланиш муддати бироз узаяди.

Диққат, кучли шамол хавфи: Ҳафта бошида кузатиладиган кучли шамоллар айрим ҳудудларда тупроқнинг тез қуриши, ёш кўчатлар шикастланиши ҳамда чанг кўтарилишига сабаб бўлиши мумкин. Шу боис деҳқонлар имкони борича кимёвий ишлов бериш ва барг орқали озиқлантириш тадбирларини шамолли кунларга мўлжалламасликлари шарт.

Тоғли ҳудудларда жала ва сел хавфи

Тоғ ва тоғолди ҳудудларида ҳафта давомида беқарор об-ҳаво кузатилиб, қисқа муддатли кучли жала ёғиши мумкин. Айрим жойларда сел келиши хавфи юзага келиши эҳтимоли мавжуд. Шу сабабли тоғ ёнбағирларидаги экин майдонларида, боғлар ва инфратузилма объектларида эҳтиёткорлик чораларини максимал даражада кучайтириш мақсадга мувофиқдир.

Чорвадорлар учун муҳим эслатмалар

Ҳафта ўртасидан бошлаб баланд тоғли яйловларда об-ҳаво шароити тубдан ўзгаради. Ҳаво ҳарорати сезиларли пасайиб, тунги ва эрталабки соатлар салқин, айрим юқори нуқталарда эса ҳатто совуқ бўлиши кутилмоқда.

  • Иссиқ кийим ва бошпана: Чўпонлар ёмғир ва шамолдан ҳимоя қилувчи кийим-бошларини ҳамда вақтинчалик бошпаналарини шай тутишлари лозим.

  • Қўзичоқларни асраш: Ёш қўзичоқларни кутилмаган совуқ уришидан асраш чораларини олдиндан кўриш тавсия этилади.

  • Чақмоқ хавфи: Момақалдироқли ёғингарчиликлар вақтида молларни тоғ чўққилари ва очиқ баландликларда узоқ ушлаб турмаслик, хавфсизроқ пана жойларга ҳайдаш лозим.

Ҳафта давомидаги об-ҳаво ва тавсиялар хроникаси:

Экинлар ва ҳудудлар

Кутилаётган ҳолат

Тавсия этилаётган чора-тадбир

Текисликдаги экинлар

Ҳарорат пасаяди, намлик яхши сақланади

Суғоришдан кейинги намлик муддатидан унумли фойдаланиш

Кучли шамол кузатилган кунлар

Тупроқ қуриши, кўчатлар шикастланиши

Кимёвий ишлов ва барг орқали озиқлантиришни тўхтатиш

Тоғ ва тоғолди ҳудудлар

Қисқа муддатли жала ёғиши

Сел хавфига қарши объектларни ҳимоялаш

Баланд тоғли яйловлар

Тунда совуқ тушиши, момақалдироқ

Иссиқ кийим тайёрлаш, чорвани баландликда қолдирмаслик

Ҳафтанинг иккинчи ярмида шаклланадиган нисбатан салқин ҳаво оқими қишлоқ хўжалиги ходимлари учун ёзнинг айни авжида ҳақиқий совға бўлади ва дала ишларини сифатли ташкил этишга ёрдам беради.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АТ ва сунъий интеллект талабалари учун янги стипендиялар жорий этиладиАТ ва сунъий интеллект талабалари учун янги стипендиялар жорий этиладиБугун, 15:1020 та олийгоҳда сунъий интеллект лабораторияси очилади20 та олийгоҳда сунъий интеллект лабораторияси очиладиБугун, 15:04Ўзбекистонда энг кўп аҳоли қайси ҳудудда яшайди?Ўзбекистонда энг кўп аҳоли қайси ҳудудда яшайди?Бугун, 10:33Ўзбекистонда аҳоли сони ҳисоб-китобдан 810 минг нафарга кўп чиқдиЎзбекистонда аҳоли сони ҳисоб-китобдан 810 минг нафарга кўп чиқдиБугун, 10:29Андижонда дўппи ичига яширилган 35,6 минг доллар топилдиАндижонда дўппи ичига яширилган 35,6 минг доллар топилдиБугун, 10:26Ойлик, пенсия ва солиқ: 1 июлдан нималар ўзгаради?Ойлик, пенсия ва солиқ: 1 июлдан нималар ўзгаради?Кеча, 20:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Бугундан кучга кирган муҳим янгиликлар
Бугундан кучга кирган муҳим янгиликлар
АҚШда рекорд тадбир: 100 йиллик Мерилин Монро хотираси оммавий “жонланди”
АҚШда рекорд тадбир: 100 йиллик Мерилин Монро хотираси оммавий “жонланди”
Ўзгидромет муҳим огоҳлантириш билан чиқди
Ўзгидромет муҳим огоҳлантириш билан чиқди
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Сурхондарёда тўрт оёқли чақалоқ туғилди ва операция қилинди
Сурхондарёда тўрт оёқли чақалоқ туғилди ва операция қилинди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди