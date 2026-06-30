Битирувчини ишга олган тадбиркорларга катта солиқ имтиёзи берилади

·0·Иқтисодиёт
Битирувчини ишга олган тадбиркорларга катта солиқ имтиёзи берилади

Ўзбекистонда олий таълим муассасасини тамомлаган ёшларни ишга қабул қилган тадбиркорлар учун янги солиқ имтиёзи жорий этилади. Бу ҳақда Президент Шавкат Мирзиёев Ёшлар куни муносабати билан ўтказилган учрашувда маълум қилди.

Янги тартибга кўра, иш берувчи ёш мутахассис учун бир йил давомида даромад ва ижтимоий солиқни атиги 1 фоиз миқдорида тўлайди.

Шунингдек, ёшларни қўллаб-қувватлаш мақсадида “Кафолатланган биринчи қадам” пакети ҳам йўлга қўйилади. У ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган, ҳарбий хизматдан қайтган, меҳнат миграциясидан қайтган, жазони ўтаб чиққан ҳамда ногиронлиги бўлган ёшларни қамраб олади.

Бундан ташқари, “Ёшлар мини-франшизаси” дастури ишга туширилади. Унинг доирасида ўз бизнесини кенгайтираётган ёш тадбиркорларга имтиёзли кредит ва ер майдонлари ажратилади. Маҳаллий брендлар франшизасини харид қилаётган ёшларга эса 300 миллион сўмгача фоизсиз ссуда берилади.

Мазкур ташаббусларни амалга ошириш учун 500 миллиард сўм маблағ йўналтирилиши режалаштирилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

1 июль учун валюта курслари эълон қилинди1 июль учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 16:06Ёшлар стартапларига 1 миллиард сўмгача инвестиция бериладиЁшлар стартапларига 1 миллиард сўмгача инвестиция бериладиБугун, 15:111 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда1 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаБугун, 10:32Тошкентда мол ва қўй гўштининг нархлари маълум қилиндиТошкентда мол ва қўй гўштининг нархлари маълум қилиндиКеча, 18:04Кийим ишлаб чиқаришда рекорд: Етакчи ҳудуд аниқландиКийим ишлаб чиқаришда рекорд: Етакчи ҳудуд аниқландиКеча, 17:53Темир йўлларда юк ташиш ошди: Энг кўп нима ташилмоқда?Темир йўлларда юк ташиш ошди: Энг кўп нима ташилмоқда?Кеча, 17:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Метан нархи 1 июндан яна ошди...
Метан нархи 1 июндан яна ошди...
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди