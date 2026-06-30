Xiaomi мушакларни иситиш функциясига эга янги массажёрини тақдим этди
Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi ўзининг соғлом турмуш тарзи учун мўлжалланган гаджетлар қаторини янгилади. Компания Mijia бренди остида нафақат массаж қилувчи, балки мушакларни иситиш хусусиятига ҳам эга бўлган янги Mijia Лонг Ҳандле Fascia Gun 3 Ҳеат Эдитион қурилмасини намойиш этди. Ушбу қурилма спортчилар ва ўтириб ишловчи мутахассислар учун мўлжалланган бўлиб, танадаги зўриқишни самаралироқ бартараф этишга ёрдам беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги моделнинг асосий ўзига хослиги унинг номида акс этган Ҳеат Эдитион функциясидир. Қурилма уч босқичли ҳарорат режимига эга бўлиб, массаж жараёнида мушакларни иситиш имконини беради. ixbt.com маълумотига кўра, бундай ёндашув қон айланишини яхшилайди ва мушаклардаги чарчоқни анъанавий массажёрларга қараганда тезроқ ёзади.
Конструкция ва фойдаланиш қулайлигиXiaomi муҳандислари қурилманинг эргономикасига алоҳида эътибор қаратишган. Массажёр "7" рақами кўринишидаги эгилган корпусга эга бўлиб, у фойдаланувчига тананинг етиб бориш қийин бўлган қисмларини ҳам мустақил массаж қилиш имконини беради. Тўплам таркибида узун ва қисқа тутқичлар мавжуд бўлиб, уларни эҳтиёжга қараб тезда алмаштириш мумкин.
Узун тутқич ёрдамида фойдаланувчи бел, елка ва курак соҳаларини бошқалар ёрдамисиз массаж қила олади. Қисқа тутқич эса қўл, сон ва болдир мушаклари билан ишлашда қулайлик яратади. Шунингдек, турли мушак гуруҳлари учун махсус мўлжалланган учта алмаштириладиган учликлар (насадка) ҳам комплектга киритилган.
Техник имкониятлар ва қувватҚурилманинг ички қисмига 12 кг гача босим кучини таъминловчи чўткасиз (брушлесс) электр двигател ўрнатилган. Массаж зарбаларининг чуқурлиги 6 мм ни ташкил этади, бу эса тери остидаги чуқур тўқималарга таъсир қилиш учун етарлидир. Фойдаланувчилар учун учта тезлик даражаси ва иккита иш режими — доимий ҳамда ўзгарувчан зарба частотаси таклиф этилади.
Автономлик масаласига келсак, Mijia Лонг Ҳандле Fascia Gun 3 Ҳеат Эдитион қуйидаги хусусиятларга эга:
- 1900 мАс сиғимли аккумулятор;
- Бир марта қувватланиш орқали 30 кунгача фойдаланиш имконияти;
- Замонавий USB Тйпе-К порти орқали қувватланиш;
- Ихчам ва енгил вазнли корпус.
…