Xiaomi мушакларни иситиш функциясига эга янги массажёрини тақдим этди

·0·Техно
Xiaomi мушакларни иситиш функциясига эга янги массажёрини тақдим этди

Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi ўзининг соғлом турмуш тарзи учун мўлжалланган гаджетлар қаторини янгилади. Компания Mijia бренди остида нафақат массаж қилувчи, балки мушакларни иситиш хусусиятига ҳам эга бўлган янги Mijia Лонг Ҳандле Fascia Gun 3 Ҳеат Эдитион қурилмасини намойиш этди. Ушбу қурилма спортчилар ва ўтириб ишловчи мутахассислар учун мўлжалланган бўлиб, танадаги зўриқишни самаралироқ бартараф этишга ёрдам беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги моделнинг асосий ўзига хослиги унинг номида акс этган Ҳеат Эдитион функциясидир. Қурилма уч босқичли ҳарорат режимига эга бўлиб, массаж жараёнида мушакларни иситиш имконини беради. ixbt.com маълумотига кўра, бундай ёндашув қон айланишини яхшилайди ва мушаклардаги чарчоқни анъанавий массажёрларга қараганда тезроқ ёзади.

Конструкция ва фойдаланиш қулайлиги

Xiaomi муҳандислари қурилманинг эргономикасига алоҳида эътибор қаратишган. Массажёр "7" рақами кўринишидаги эгилган корпусга эга бўлиб, у фойдаланувчига тананинг етиб бориш қийин бўлган қисмларини ҳам мустақил массаж қилиш имконини беради. Тўплам таркибида узун ва қисқа тутқичлар мавжуд бўлиб, уларни эҳтиёжга қараб тезда алмаштириш мумкин.

Узун тутқич ёрдамида фойдаланувчи бел, елка ва курак соҳаларини бошқалар ёрдамисиз массаж қила олади. Қисқа тутқич эса қўл, сон ва болдир мушаклари билан ишлашда қулайлик яратади. Шунингдек, турли мушак гуруҳлари учун махсус мўлжалланган учта алмаштириладиган учликлар (насадка) ҳам комплектга киритилган.

Техник имкониятлар ва қувват

Қурилманинг ички қисмига 12 кг гача босим кучини таъминловчи чўткасиз (брушлесс) электр двигател ўрнатилган. Массаж зарбаларининг чуқурлиги 6 мм ни ташкил этади, бу эса тери остидаги чуқур тўқималарга таъсир қилиш учун етарлидир. Фойдаланувчилар учун учта тезлик даражаси ва иккита иш режими — доимий ҳамда ўзгарувчан зарба частотаси таклиф этилади.

Автономлик масаласига келсак, Mijia Лонг Ҳандле Fascia Gun 3 Ҳеат Эдитион қуйидаги хусусиятларга эга:

  • 1900 мАс сиғимли аккумулятор;
  • Бир марта қувватланиш орқали 30 кунгача фойдаланиш имконияти;
  • Замонавий USB Тйпе-К порти орқали қувватланиш;
  • Ихчам ва енгил вазнли корпус.
Янги гаджет Хитой бозорида 1-июльдан бошлаб тахминан 75 АҚШ доллари (499 юан) атрофида сотувга чиқади. Ўзбекистон бозорида ҳам Xiaomi брендининг массажёрлари оммабоплигини ҳисобга олсак, ушбу модел тез орада маҳаллий ритейлерлар ва онлайн дўконлар пештахталарида пайдо бўлишини кутиш мумкин.

XiaomiMijiaТехнологияГаджетМассажёр
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

GTA VI чиқиши муносабати билан дунё бўйлаб компаниялар ходимларга дам олиш куни берадиGTA VI чиқиши муносабати билан дунё бўйлаб компаниялар ходимларга дам олиш куни берадиБугун, 16:21Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгачаХитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгачаБугун, 15:59Ўзбекистонда биринчи суперкомпьютер ишга туширилдиЎзбекистонда биринчи суперкомпьютер ишга туширилдиБугун, 15:29Tesla заводидан миллионлаб долларлик аккумуляторлар ўғирланди: жиноий схема фош этилдиTesla заводидан миллионлаб долларлик аккумуляторлар ўғирланди: жиноий схема фош этилдиБугун, 15:26Android смартфонларда «Алиса AI»ни асосий ёрдамчи сифатида созлаш имконияти пайдо бўлдиAndroid смартфонларда «Алиса AI»ни асосий ёрдамчи сифатида созлаш имконияти пайдо бўлдиБугун, 14:59Honor X80 Pro Max сотувлар бўйича рекорд ўрнатди: 11 000 мА/соат сиғимли аккумуляторHonor X80 Pro Max сотувлар бўйича рекорд ўрнатди: 11 000 мА/соат сиғимли аккумуляторБугун, 14:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди