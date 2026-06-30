Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд бўйича якуний қарорга келди
Англиянинг Манчестер Юнайтед клуби ҳужумчи Маркус Рэшфорднинг келажаги борасидаги ноаниқликларга чек қўйиб, уни асосий таркибга қайтаришга қарор қилди. Сўнгги вақтларда бошқа жамоаларда ижара асосида тўп сурган футболчи янги мавсум олдидан жамоанинг машғулотларига тўлиқ жалб этилади. Бу қарор клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби ўртасидаги узоқ давом этган муҳокамалардан сўнг қабул қилинди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
The Athletic нашри журналисти Давид Орнстеин берган маълумотларга кўра, клуб мутасаддилари Рэшфордни учинчи марта ижарага бериб юбориш вариантини бутунлай рад этишган. Аввалроқ Астон Вилла ва Испаниянинг Барселона клубларида вақтинчалик асосда ҳаракат қилган 28 ёшли ҳужумчи эндиликда Олд Траффордда ўз фаолиятини қайта тиклаш имкониятига эга бўлади. Ҳозирда барча томонлар футболчининг жамоага интеграцияси учун очиқ экани айтилмоқда.
Ижара даври якунландиМанчестер Юнайтед раҳбарияти футболчини яна бошқа жамоага вақтинча бериб юбориш клуб манфаатларига тўғри келмайди деб ҳисобламоқда. Сўнгги 18 ой давомида турли чемпионатларда тажриба тўплаган Рэшфорд кейинги ойда Каррингтондаги машғулот базасига қайтади. Жамоа бош мураббийи Майкл Каррик янги мавсум режаларида ҳужумчининг имкониятларидан фойдаланишни кўзда тутмоқда.
Клубнинг молиявий ҳолати ҳам бу қарорга ўз таъсирини ўтказди. Харажатларни қисқартириш бўйича амалга оширилган чора-тадбирлар натижасида Манчестер Юнайтед ўз футболчиларини шошилинч равишда сотиш ёки ижарага бериш босимидан қутулди. Бу эса техник штабга таркибни шакллантиришда кўпроқ эркинлик ва мослашувчанлик тақдим этмоқда.
Трансфердаги қийинчиликлар ва футболчининг хоҳишиРэшфорднинг тўлиқ трансферини амалга ошириш бир қанча сабабларга кўра қийин кечмоқда. Биринчидан, унинг клуб билан 2028-йилнинг июнига қадар амал қиладиган узоқ муддатли шартномаси бор. Иккинчинчидан, футболчининг юқори маоши ва шахсий талаблари кўплаб даъвогар клублар учун оғирлик қилмоқда. Goal.com нашри хабарига кўра, Барселона уни сотиб олиш ниятида эмас, бошқа хорижий клублар эса футболчини қизиқтира оладиган даражада нуфузли эмас.
Шунингдек, Маркус Рэшфорднинг ўзи ҳам Англия Премер-лигасидаги рақиб жамоаларга ўтишни истамаяпти. Унинг учун Манчестер Юнайтед устувор вазифа бўлиб қолмоқда. Ҳозирги вазиятда ҳар икки томон учун ҳам ҳамкорликни давом эттириш энг мақбул йўл сифатида кўрилмоқда. Агар кутилмаган таклифлар бўлмаса, Рэшфорд янги мавсумда "қизил иблислар" шарафини ҳимоя қилади.
Ушбу қайтиш Манчестер Юнайтед ҳужум чизиғидаги рақобатни кучайтириши кутилмоқда. Мухлислар ва мутахассислар Рэшфорднинг ўз тарбия топган клубида яна аввалги спорт формасига қайта олишига умид қилишмоқда. Клуб ичидаги муҳит ва раҳбариятнинг ишончи футболчининг руҳий ҳолатига ижобий таъсир кўрсатиши шубҳасиз.
…