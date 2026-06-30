Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд бўйича якуний қарорга келди

·18·Спорт
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд бўйича якуний қарорга келди

Англиянинг Манчестер Юнайтед клуби ҳужумчи Маркус Рэшфорднинг келажаги борасидаги ноаниқликларга чек қўйиб, уни асосий таркибга қайтаришга қарор қилди. Сўнгги вақтларда бошқа жамоаларда ижара асосида тўп сурган футболчи янги мавсум олдидан жамоанинг машғулотларига тўлиқ жалб этилади. Бу қарор клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби ўртасидаги узоқ давом этган муҳокамалардан сўнг қабул қилинди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

The Athletic нашри журналисти Давид Орнстеин берган маълумотларга кўра, клуб мутасаддилари Рэшфордни учинчи марта ижарага бериб юбориш вариантини бутунлай рад этишган. Аввалроқ Астон Вилла ва Испаниянинг Барселона клубларида вақтинчалик асосда ҳаракат қилган 28 ёшли ҳужумчи эндиликда Олд Траффордда ўз фаолиятини қайта тиклаш имкониятига эга бўлади. Ҳозирда барча томонлар футболчининг жамоага интеграцияси учун очиқ экани айтилмоқда.

Ижара даври якунланди

Манчестер Юнайтед раҳбарияти футболчини яна бошқа жамоага вақтинча бериб юбориш клуб манфаатларига тўғри келмайди деб ҳисобламоқда. Сўнгги 18 ой давомида турли чемпионатларда тажриба тўплаган Рэшфорд кейинги ойда Каррингтондаги машғулот базасига қайтади. Жамоа бош мураббийи Майкл Каррик янги мавсум режаларида ҳужумчининг имкониятларидан фойдаланишни кўзда тутмоқда.

Клубнинг молиявий ҳолати ҳам бу қарорга ўз таъсирини ўтказди. Харажатларни қисқартириш бўйича амалга оширилган чора-тадбирлар натижасида Манчестер Юнайтед ўз футболчиларини шошилинч равишда сотиш ёки ижарага бериш босимидан қутулди. Бу эса техник штабга таркибни шакллантиришда кўпроқ эркинлик ва мослашувчанлик тақдим этмоқда.

Трансфердаги қийинчиликлар ва футболчининг хоҳиши

Рэшфорднинг тўлиқ трансферини амалга ошириш бир қанча сабабларга кўра қийин кечмоқда. Биринчидан, унинг клуб билан 2028-йилнинг июнига қадар амал қиладиган узоқ муддатли шартномаси бор. Иккинчинчидан, футболчининг юқори маоши ва шахсий талаблари кўплаб даъвогар клублар учун оғирлик қилмоқда. Goal.com нашри хабарига кўра, Барселона уни сотиб олиш ниятида эмас, бошқа хорижий клублар эса футболчини қизиқтира оладиган даражада нуфузли эмас.

Шунингдек, Маркус Рэшфорднинг ўзи ҳам Англия Премер-лигасидаги рақиб жамоаларга ўтишни истамаяпти. Унинг учун Манчестер Юнайтед устувор вазифа бўлиб қолмоқда. Ҳозирги вазиятда ҳар икки томон учун ҳам ҳамкорликни давом эттириш энг мақбул йўл сифатида кўрилмоқда. Агар кутилмаган таклифлар бўлмаса, Рэшфорд янги мавсумда "қизил иблислар" шарафини ҳимоя қилади.

Ушбу қайтиш Манчестер Юнайтед ҳужум чизиғидаги рақобатни кучайтириши кутилмоқда. Мухлислар ва мутахассислар Рэшфорднинг ўз тарбия топган клубида яна аввалги спорт формасига қайта олишига умид қилишмоқда. Клуб ичидаги муҳит ва раҳбариятнинг ишончи футболчининг руҳий ҳолатига ижобий таъсир кўрсатиши шубҳасиз.

Манчестер ЮнайтедМаркус РэшфордФутбол ТрансферлариАнглия Премер-лигасиОлд Траффорд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Уэйн Руни Гарри Кейнни Манчестер Юнайтедга қайтишга чақирдиУэйн Руни Гарри Кейнни Манчестер Юнайтедга қайтишга чақирдиБугун, 17:34Барселона аёллар жамоаси юлдузи Салма Параллуело клубни тарк этдиБарселона аёллар жамоаси юлдузи Салма Параллуело клубни тарк этдиБугун, 17:15Баэна Вальверде билан жанжалдан кейинги ҳаётидаги оғир кунларни очдиБаэна Вальверде билан жанжалдан кейинги ҳаётидаги оғир кунларни очдиБугун, 15:41Златан Ибрагимович Роналд Коэманни кескин танқид қилди: Нидерландия ўзлигини йўқотдиЗлатан Ибрагимович Роналд Коэманни кескин танқид қилди: Нидерландия ўзлигини йўқотдиБугун, 15:39Анъанавий ўйин услубидан воз кечишнинг оқибати Куманга қимматга тушдиАнъанавий ўйин услубидан воз кечишнинг оқибати Куманга қимматга тушдиБугун, 15:23Элдор Шомуродов мундиалдан сўнг юракдаги гапларини айтди...Элдор Шомуродов мундиалдан сўнг юракдаги гапларини айтди...Бугун, 15:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди