Барселона аёллар жамоаси юлдузи Салма Параллуело клубни тарк этди

·26·Спорт
Барселона аёллар жамоаси юлдузи Салма Параллуело клубни тарк этди

Аёллар футболи оламида кутилмаган трансфер янгилиги юз берди: Испания терма жамоаси ва Барселона клубининг етакчи ҳужумчиси Салма Параллуело Каталония клубини тарк этди. Яқинда якунига етган Чемпионлар лигаси финалида дубл қайд этиб, жамоасининг ғалабасига улкан ҳисса қўшган 22 ёшли футболчи билан янги шартнома борасидаги музокаралар муваффақиятсиз якунланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Барселона клуби расмий баёнот бериб, Параллуелога тўрт йиллик фаолияти давомидаги фидойилиги ва қўшган ҳиссаси учун миннатдорчилик билдирди. Маълум бўлишича, томонлар молиявий масалаларда бир қарорга кела олишмаган. The Athletic нашри хабарига кўра, футболчи йилига 1 миллион фунт стерлинг миқдорида маош талаб қилган, бироқ Каталония клуби раҳбарияти бундай юқори талабни қондириш имконига эга эмаслигини маълум қилган.

Европа грандлари ўртасидаги рақобат

Эркин агентга айланган иқтидорли ҳужумчи учун ҳозирда Европанинг энг бой клублари ўртасида жиддий кураш кетмоқда. Хусусан, Англиянинг Арсенал ва Челси клублари, шунингдек, Франциянинг Лион жамоаси унинг хизматларига қизиқиш билдирмоқда. Бироқ сўнгги маълумотларга кўра, Челси аллақачон пойгадан чиққан, чунки Лондон клуби ҳам футболчининг маош борасидаги юқори талабларини рад этган.

Салма Параллуело Барселона сафига 2022-йилда Вилярреал жамоасидан келиб қўшилган эди. Ўша пайтда у нафақат футбол, балки енгил атлетика билан ҳам профессионал шуғулланадиган 19 ёшли истиқболли спортчи ҳисобланарди. Каталониядаги тўрт мавсум давомида у ҳақиқий юлдуз даражасига кўтарилди ва жамоа билан биргаликда жами 16 та мумкин бўлган совриндан 14 тасини қўлга киритди.

Карьерадаги ютуқлар ва пасайишлар

Параллуелонинг энг ёрқин даври 2023-2024-йилги мавсумга тўғри келди. Ўшанда у 36 та ўйинда 34 та гол уриб, "Олтин тўп" сўровномасида учинчи ўринни эгаллаган эди. Шунингдек, у Испания терма жамоаси билан жаҳон чемпионлигини ҳам тантана қилди. Бироқ якунланган мавсум жароҳатлар туфайли у учун бироз оғир кечди ва ҳужумчи бор-йўғи 12 та гол билан чекланди.

Шунга қарамай, Чемпионлар лигаси финалида Лион дарвозасига урилган икки гол унинг ҳали ҳам юқори савияда эканлигини исботлади. Барселона бу ёзда нафақат Параллуело, балки Алексиа Путельяс, Мапи Леон ва Она Батлле каби асосий ўйинчилари билан ҳам хайрлашишга мажбур бўлди. Эндиликда Салма ўз фаолиятини қайси клубда давом эттириши аёллар футболи мухлислари учун асосий савол бўлиб қолмоқда.

БарселонаСалма ПараллуелоАёллар ФутболиТрансферЧемпионлар Лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Уэйн Руни Гарри Кейнни Манчестер Юнайтедга қайтишга чақирдиУэйн Руни Гарри Кейнни Манчестер Юнайтедга қайтишга чақирдиБугун, 17:34Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд бўйича якуний қарорга келдиМанчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд бўйича якуний қарорга келдиБугун, 17:17Баэна Вальверде билан жанжалдан кейинги ҳаётидаги оғир кунларни очдиБаэна Вальверде билан жанжалдан кейинги ҳаётидаги оғир кунларни очдиБугун, 15:41Златан Ибрагимович Роналд Коэманни кескин танқид қилди: Нидерландия ўзлигини йўқотдиЗлатан Ибрагимович Роналд Коэманни кескин танқид қилди: Нидерландия ўзлигини йўқотдиБугун, 15:39Анъанавий ўйин услубидан воз кечишнинг оқибати Куманга қимматга тушдиАнъанавий ўйин услубидан воз кечишнинг оқибати Куманга қимматга тушдиБугун, 15:23Элдор Шомуродов мундиалдан сўнг юракдаги гапларини айтди...Элдор Шомуродов мундиалдан сўнг юракдаги гапларини айтди...Бугун, 15:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди