Барселона аёллар жамоаси юлдузи Салма Параллуело клубни тарк этди
Аёллар футболи оламида кутилмаган трансфер янгилиги юз берди: Испания терма жамоаси ва Барселона клубининг етакчи ҳужумчиси Салма Параллуело Каталония клубини тарк этди. Яқинда якунига етган Чемпионлар лигаси финалида дубл қайд этиб, жамоасининг ғалабасига улкан ҳисса қўшган 22 ёшли футболчи билан янги шартнома борасидаги музокаралар муваффақиятсиз якунланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Барселона клуби расмий баёнот бериб, Параллуелога тўрт йиллик фаолияти давомидаги фидойилиги ва қўшган ҳиссаси учун миннатдорчилик билдирди. Маълум бўлишича, томонлар молиявий масалаларда бир қарорга кела олишмаган. The Athletic нашри хабарига кўра, футболчи йилига 1 миллион фунт стерлинг миқдорида маош талаб қилган, бироқ Каталония клуби раҳбарияти бундай юқори талабни қондириш имконига эга эмаслигини маълум қилган.
Европа грандлари ўртасидаги рақобатЭркин агентга айланган иқтидорли ҳужумчи учун ҳозирда Европанинг энг бой клублари ўртасида жиддий кураш кетмоқда. Хусусан, Англиянинг Арсенал ва Челси клублари, шунингдек, Франциянинг Лион жамоаси унинг хизматларига қизиқиш билдирмоқда. Бироқ сўнгги маълумотларга кўра, Челси аллақачон пойгадан чиққан, чунки Лондон клуби ҳам футболчининг маош борасидаги юқори талабларини рад этган.
Салма Параллуело Барселона сафига 2022-йилда Вилярреал жамоасидан келиб қўшилган эди. Ўша пайтда у нафақат футбол, балки енгил атлетика билан ҳам профессионал шуғулланадиган 19 ёшли истиқболли спортчи ҳисобланарди. Каталониядаги тўрт мавсум давомида у ҳақиқий юлдуз даражасига кўтарилди ва жамоа билан биргаликда жами 16 та мумкин бўлган совриндан 14 тасини қўлга киритди.
Карьерадаги ютуқлар ва пасайишларПараллуелонинг энг ёрқин даври 2023-2024-йилги мавсумга тўғри келди. Ўшанда у 36 та ўйинда 34 та гол уриб, "Олтин тўп" сўровномасида учинчи ўринни эгаллаган эди. Шунингдек, у Испания терма жамоаси билан жаҳон чемпионлигини ҳам тантана қилди. Бироқ якунланган мавсум жароҳатлар туфайли у учун бироз оғир кечди ва ҳужумчи бор-йўғи 12 та гол билан чекланди.
Шунга қарамай, Чемпионлар лигаси финалида Лион дарвозасига урилган икки гол унинг ҳали ҳам юқори савияда эканлигини исботлади. Барселона бу ёзда нафақат Параллуело, балки Алексиа Путельяс, Мапи Леон ва Она Батлле каби асосий ўйинчилари билан ҳам хайрлашишга мажбур бўлди. Эндиликда Салма ўз фаолиятини қайси клубда давом эттириши аёллар футболи мухлислари учун асосий савол бўлиб қолмоқда.
…