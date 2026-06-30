Сёмин Марокашнинг ЖЧ-2026даги имкониятини юқори баҳолади
Тажрибали мураббий Юрий Сёмин 2026 йилги жаҳон чемпионатининг 1/8 финал босқичига йўл олган Марокаш миллий жамоасининг салоҳияти ҳақида фикр билдирди. Унинг айтишича, африкаликлар яна бир бор йирик турнирларда кутилмаган натижа қайд этишга қодир эканини исботламоқда.
Марокаш терма жамоаси 1/16 финал босқичида Нидерландияга қарши мураккаб учрашув ўтказди. Асосий ва қўшимча вақт 1:1 ҳисобида якунланганидан кейин ғолиб пенальтилар сериясида аниқланди. Унда марокашлик футболчилар совуққонлик кўрсатиб, навбатдаги босқич йўлланмасини қўлга киритди.
Сёмин Марокашдан яна тарихий натижа кутмоқда
Юрий Сёмин Марокаш жамоасининг кучини футбол жамоатчилиги ҳали 2022 йилги жаҳон чемпионатидаёқ кўрганини таъкидлади. Мураббийнинг фикрича, 2026 йилги мундиалда ҳам африкаликлар ўз даражасини яна бир бор намойиш этмоқда.
«Аввалги мундиалда, 2022 йилдаёқ ҳамма Марокашнинг кучини кўрганди. Энди барча буни 2026 йилги жаҳон чемпионати гуруҳ босқичида ҳам кўрди», — деди Сёмин.
Мутахассис назарий жиҳатдан Марокаш аввалги жаҳон чемпионатидаги муваффақиятини такрорлаб, яна яримфиналгача етиб бориши мумкинлигини қайд этди. Бироқ у бу вазифани амалга ошириш жуда мураккаб бўлишини ҳам қўшимча қилди.
Кейинги рақиб — мезбон Канада
Марокаш миллий жамоаси 1/8 финал босқичида мусобақа мезбонларидан бири Канада терма жамоаси билан куч синашади. Бу учрашувда африкаликлардан яна тартибли ҳимоя, тезкор қарши ҳужумлар ва юқори жисмоний тайёргарлик талаб этилади.
Канада ўз майдонида мухлислар қўллаб-қувватловига таянади. Шу сабаб Марокаш учун навбатдаги баҳс Нидерландияга қарши ўйиндан ҳам оғирроқ кечиши мумкин.
Марокаш 2022 йилда тарих яратган эди
Эслатиб ўтамиз, Марокаш миллий жамоаси 2022 йилги жаҳон чемпионатида яримфиналга қадар етиб борган ва якунда тўртинчи ўринни эгаллаган эди. Шу тариқа, жамоа мундиал тарихида яримфиналга чиққан илк Африка термасига айланган.
Энди марокашликлар олдида ўша тарихий натижани такрорлаш имконияти турибди. Бироқ плей-офф босқичида ҳар бир хато ҳал қилувчи бўлиши мумкин.
Сизнингча, Марокаш бу сафар ҳам яримфиналгача етиб борадими?
…