Сёмин Марокашнинг ЖЧ-2026даги имкониятини юқори баҳолади

·1·Спорт
Сёмин Марокашнинг ЖЧ-2026даги имкониятини юқори баҳолади

Тажрибали мураббий Юрий Сёмин 2026 йилги жаҳон чемпионатининг 1/8 финал босқичига йўл олган Марокаш миллий жамоасининг салоҳияти ҳақида фикр билдирди. Унинг айтишича, африкаликлар яна бир бор йирик турнирларда кутилмаган натижа қайд этишга қодир эканини исботламоқда.

Марокаш терма жамоаси 1/16 финал босқичида Нидерландияга қарши мураккаб учрашув ўтказди. Асосий ва қўшимча вақт 1:1 ҳисобида якунланганидан кейин ғолиб пенальтилар сериясида аниқланди. Унда марокашлик футболчилар совуққонлик кўрсатиб, навбатдаги босқич йўлланмасини қўлга киритди.

Сёмин Марокашдан яна тарихий натижа кутмоқда

Юрий Сёмин Марокаш жамоасининг кучини футбол жамоатчилиги ҳали 2022 йилги жаҳон чемпионатидаёқ кўрганини таъкидлади. Мураббийнинг фикрича, 2026 йилги мундиалда ҳам африкаликлар ўз даражасини яна бир бор намойиш этмоқда.

«Аввалги мундиалда, 2022 йилдаёқ ҳамма Марокашнинг кучини кўрганди. Энди барча буни 2026 йилги жаҳон чемпионати гуруҳ босқичида ҳам кўрди», — деди Сёмин.

Мутахассис назарий жиҳатдан Марокаш аввалги жаҳон чемпионатидаги муваффақиятини такрорлаб, яна яримфиналгача етиб бориши мумкинлигини қайд этди. Бироқ у бу вазифани амалга ошириш жуда мураккаб бўлишини ҳам қўшимча қилди.

Кейинги рақиб — мезбон Канада

Марокаш миллий жамоаси 1/8 финал босқичида мусобақа мезбонларидан бири Канада терма жамоаси билан куч синашади. Бу учрашувда африкаликлардан яна тартибли ҳимоя, тезкор қарши ҳужумлар ва юқори жисмоний тайёргарлик талаб этилади.

Канада ўз майдонида мухлислар қўллаб-қувватловига таянади. Шу сабаб Марокаш учун навбатдаги баҳс Нидерландияга қарши ўйиндан ҳам оғирроқ кечиши мумкин.

Марокаш 2022 йилда тарих яратган эди

Эслатиб ўтамиз, Марокаш миллий жамоаси 2022 йилги жаҳон чемпионатида яримфиналга қадар етиб борган ва якунда тўртинчи ўринни эгаллаган эди. Шу тариқа, жамоа мундиал тарихида яримфиналга чиққан илк Африка термасига айланган.

Энди марокашликлар олдида ўша тарихий натижани такрорлаш имконияти турибди. Бироқ плей-офф босқичида ҳар бир хато ҳал қилувчи бўлиши мумкин.

Сизнингча, Марокаш бу сафар ҳам яримфиналгача етиб борадими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нидерландия терма жамоасида катта ўзгаришлар: Ван Дижк ва Коэман кетиши кутилмоқдаНидерландия терма жамоасида катта ўзгаришлар: Ван Дижк ва Коэман кетиши кутилмоқдаБугун, 20:30Лионель Месси ва Том Ҳолланд янги Спидер-Ман фильми рекламасида суратга тушдиЛионель Месси ва Том Ҳолланд янги Спидер-Ман фильми рекламасида суратга тушдиБугун, 20:15Жуд Беллингем ўзини янги Джеймс Бонд ролида синаб кўрмоқчиЖуд Беллингем ўзини янги Джеймс Бонд ролида синаб кўрмоқчиБугун, 18:51Уэйн Руни Гарри Кейнни Манчестер Юнайтедга қайтишга чақирдиУэйн Руни Гарри Кейнни Манчестер Юнайтедга қайтишга чақирдиБугун, 17:34Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд бўйича якуний қарорга келдиМанчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд бўйича якуний қарорга келдиБугун, 17:17Барселона аёллар жамоаси юлдузи Салма Параллуело клубни тарк этдиБарселона аёллар жамоаси юлдузи Салма Параллуело клубни тарк этдиБугун, 17:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди