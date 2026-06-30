Нидерландия терма жамоасида катта ўзгаришлар: Ван Дижк ва Коэман кетиши кутилмоқда

·29·Спорт
Нидерландия терма жамоасида катта ўзгаришлар: Ван Дижк ва Коэман кетиши кутилмоқда

Нидерландия терма жамоасининг 2026-йилги жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсиз иштироки мамлакат футболида жиддий ислоҳотлар даврини бошлаб бериши кутилмоқда. Марокашга қарши кечган нимчорак финал баҳсидаги мағлубиятдан сўнг, жамоа сардори Виргил ван Дижк ва бош мураббий Роналд Коэман ўз лавозимларини тарк этиши ҳақидаги тахминлар кундан-кунга кучайиб бормоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Собиқ футболчи Роналд де Боэр талкСПОРТ нашрига берган интервюсида нидерландияликлар лагеридаги ҳозирги ҳолат ҳақида гапириб, катта эҳтимол билан жамоада янги давр бошланишини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Роналд Коэман шартномаси якунланаётгани ва босим кучлилиги сабабли ўз хоҳиши билан истеъфога чиқади. Агар у буни амалга оширмаса, федерация техник директори Нигель де Йонг барибир кескин қарор қабул қилиши мумкин.

Сардорнинг хайрлашуви ва мураббий алмашинуви

Жамоанинг таянчи ҳисобланган Виргил ван Дижк учун бу турнир халқаро майдондаги охиргиси бўлиши мумкин. Ҳозирда 34 ёшда бўлган ҳимоячи навбатдаги йирик мусобақа — Эвро-2028 га қадар 37 ёшга тўлади. Роналд де Боэрнинг фикрича, Ливерпул юлдузи яқин кунларда терма жамоадаги фаолиятини якунлаганини расман эълон қилади.

Роналд Коэман ҳам ўйиндан кейинги интервюларида ўз келажаги ҳақида ўйлаб кўриши кераклигини тан олди. Нидерландия футбол жамоатчилиги жамоага янги ғоялар ва "янги олов" кераклигини ҳис қилмоқда. Марокаш билан ўйинда 120 дақиқа давомида бор-йўғи иккита аниқ зарба берилгани анъанавий ҳужумкор футбол тарафдори бўлган мухлислар ва экспертларнинг кескин эътирозига сабаб бўлди.

Нидерландия терма жамоаси ўз тарихида илк бор жаҳон чемпионатининг чорак финалига чиқа олмасдан турнирни тарк этди. Бу натижа мамлакат футбол федерацияси учун жиддий сигнал бўлди. Роналд де Боэр Ван Дижкни ажойиб сардор сифатида эътироф этган бўлса-да, баъзида ўз вақтида кетиш ҳам мардлик эканини қайд этди.

Эндиликда асосий эътибор янги мураббий номига қаратилади. Нигель де Йонг бошчилигидаги раҳбарият терма жамоани Эвро-2028 саралаш босқичига тайёрлайдиган мутахассисни излашни бошлаб юборган. Кутилаётган ўзгаришлар Нидерландия футболининг кейинги ўн йилликдаги қиёфасини белгилаб бериши шубҳасиз.

НидерландияВиргил Ван ДижкРоналд КоэманЖЧ-2026Футбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Уч терма жамоа пеналтилар сериясида ҳали мағлуб бўлмаган...Уч терма жамоа пеналтилар сериясида ҳали мағлуб бўлмаган...Бугун, 21:05Сёмин Марокашнинг ЖЧ-2026даги имкониятини юқори баҳоладиСёмин Марокашнинг ЖЧ-2026даги имкониятини юқори баҳоладиБугун, 20:55Ансу Фати расман Монако аъзосига айланди: Барселона ўз тарбияланувчисини сотиб юбордиАнсу Фати расман Монако аъзосига айланди: Барселона ўз тарбияланувчисини сотиб юбордиБугун, 20:53Лионель Месси ва Том Ҳолланд янги Спидер-Ман фильми рекламасида суратга тушдиЛионель Месси ва Том Ҳолланд янги Спидер-Ман фильми рекламасида суратга тушдиБугун, 20:15Жуд Беллингем ўзини янги Джеймс Бонд ролида синаб кўрмоқчиЖуд Беллингем ўзини янги Джеймс Бонд ролида синаб кўрмоқчиБугун, 18:51Уэйн Руни Гарри Кейнни Манчестер Юнайтедга қайтишга чақирдиУэйн Руни Гарри Кейнни Манчестер Юнайтедга қайтишга чақирдиБугун, 17:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди