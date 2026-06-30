Нидерландия терма жамоасида катта ўзгаришлар: Ван Дижк ва Коэман кетиши кутилмоқда
Нидерландия терма жамоасининг 2026-йилги жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсиз иштироки мамлакат футболида жиддий ислоҳотлар даврини бошлаб бериши кутилмоқда. Марокашга қарши кечган нимчорак финал баҳсидаги мағлубиятдан сўнг, жамоа сардори Виргил ван Дижк ва бош мураббий Роналд Коэман ўз лавозимларини тарк этиши ҳақидаги тахминлар кундан-кунга кучайиб бормоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Собиқ футболчи Роналд де Боэр талкСПОРТ нашрига берган интервюсида нидерландияликлар лагеридаги ҳозирги ҳолат ҳақида гапириб, катта эҳтимол билан жамоада янги давр бошланишини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Роналд Коэман шартномаси якунланаётгани ва босим кучлилиги сабабли ўз хоҳиши билан истеъфога чиқади. Агар у буни амалга оширмаса, федерация техник директори Нигель де Йонг барибир кескин қарор қабул қилиши мумкин.
Сардорнинг хайрлашуви ва мураббий алмашинувиЖамоанинг таянчи ҳисобланган Виргил ван Дижк учун бу турнир халқаро майдондаги охиргиси бўлиши мумкин. Ҳозирда 34 ёшда бўлган ҳимоячи навбатдаги йирик мусобақа — Эвро-2028 га қадар 37 ёшга тўлади. Роналд де Боэрнинг фикрича, Ливерпул юлдузи яқин кунларда терма жамоадаги фаолиятини якунлаганини расман эълон қилади.
Роналд Коэман ҳам ўйиндан кейинги интервюларида ўз келажаги ҳақида ўйлаб кўриши кераклигини тан олди. Нидерландия футбол жамоатчилиги жамоага янги ғоялар ва "янги олов" кераклигини ҳис қилмоқда. Марокаш билан ўйинда 120 дақиқа давомида бор-йўғи иккита аниқ зарба берилгани анъанавий ҳужумкор футбол тарафдори бўлган мухлислар ва экспертларнинг кескин эътирозига сабаб бўлди.
Нидерландия терма жамоаси ўз тарихида илк бор жаҳон чемпионатининг чорак финалига чиқа олмасдан турнирни тарк этди. Бу натижа мамлакат футбол федерацияси учун жиддий сигнал бўлди. Роналд де Боэр Ван Дижкни ажойиб сардор сифатида эътироф этган бўлса-да, баъзида ўз вақтида кетиш ҳам мардлик эканини қайд этди.
Эндиликда асосий эътибор янги мураббий номига қаратилади. Нигель де Йонг бошчилигидаги раҳбарият терма жамоани Эвро-2028 саралаш босқичига тайёрлайдиган мутахассисни излашни бошлаб юборган. Кутилаётган ўзгаришлар Нидерландия футболининг кейинги ўн йилликдаги қиёфасини белгилаб бериши шубҳасиз.
…