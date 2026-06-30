Ансу Фати расман Монако аъзосига айланди: Барселона ўз тарбияланувчисини сотиб юборди
Франциянинг Монако клуби Испания терма жамоаси ҳужумчиси Ансу Фати трансферини тўлиқ амалга оширганини эълон қилди. Лига 1 вакили футболчини ижарага олганидан сўнг, шартномадаги 11 миллион евролик сотиб олиш бандини фаоллаштиришга қарор қилди. Бир пайтлар Лионель Месси кетганидан кейин Барселона жамоасида афсонавий 10-рақамни мерос қилиб олган иқтидорли футболчи эндиликда ўз фаолиятини князлик клубида давом эттиради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабарига кўра, 23 ёшли ҳужумчи Монако билан 2030-йилнинг июнига қадар амал қиладиган тўрт йиллик шартномага имзо чекди. Барселона клуби ҳам мазкур келишувни расман тасдиқлади. Шартнома шартларига кўра, Каталония клуби футболчининг келажакдаги кейинги сотувидан маълум миқдорда фоиз олиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолган.
Ансу Фати ўтган мавсумни Монако сафида ижара асосида ўтказиб, ўзининг энг яхши спорт формасини тиклашга муваффақ бўлди. У барча мусобақаларда 30 та учрашувда майдонга тушиб, 12 та гол уришга эришди. Статистик маълумотларга кўра, у ҳар 110 дақиқада битта гол урган, бу эса ўтган мавсумда Лига 1 чемпионатидаги энг яхши самарадорлик кўрсаткичи бўлиб қайд этилди.
Каталониядаги ёрқин дебют ва қийинчиликларАнсу Фати Барселона академияси — Ла Мацианинг сўнгги йиллардаги энг иқтидорли тарбияланувчиси ҳисобланарди. У асосий жамоада 2019-2020-йилги мавсумда дебют қилган ва қисқа вақт ичида бир қатор рекордларни янгилаган эди. Хусусан, у 16 ёшу 304 кунлигида Осасуна дарвозасига гол уриб, клуб тарихидаги энг ёш гол муаллифига айланган. Шунингдек, Чемпионлар лигаси тарихида ҳам энг ёш гол урган футболчи сифатида рекорд ўрнатган эди.
Бироқ, кетма-кет жароҳатлар ва Англия Премер-лигасининг Брайтон клубидаги омадсиз ижара муддати унинг фаолиятига салбий таъсир кўрсатди. Барселона раҳбарияти ва мураббийлар штаби футболчининг жисмоний ҳолати борасидаги хавотирлар туфайли уни доимий равишда трансферга қўйишни режалаштириб келаётган эди. Монако эса футболчига ишонч билдирди ва у бу ишончни оқлашни бошлади.
Барселона клуби ўз расмий баёнотида футболчига миннатдорчилик билдирди: "Барселона Ансу Фатига кўрсатган садоқати ва жамоага қўшган ҳиссаси учун очиқчасига раҳмат айтади ҳамда унинг келгуси фаолиятида омад тилайди". Фати Каталония клуби сафида жами 123 та ўйинда майдонга тушиб, 29 та гол уришга муваффақ бўлган эди.
Янги саҳифа ва келажак режалариМонако сафида Фати ўзининг техник маҳорати ва гол сезиш қобилиятини яна бир бор намойиш этди. Айниқса, Нитса жамоасига қарши дербидаги дубли ҳамда Ланс ва Метсга қарши ўйинлардаги ғалаба голлари мухлислар ёдида қолди. Клуб раҳбарияти футболчининг жисмоний ҳолати тўлиқ тикланганини ва у жамоанинг ҳужумкор салоҳиятини оширишда асосий фигуралардан бири бўлишини таъкидламоқда.
Ушбу трансфер Ансу Фати учун Каталониядаги улкан босимдан халос бўлиш ва янги муҳитда ўз салоҳиятини тўлиқ намоён этиш учун ажойиб имкониятдир. Монако каби ёш иқтидорлар билан ишлашни биладиган клубда у яна Европанинг энг кучли ҳужумчилари қаторига қайтиши кутилмоқда.
…