Ансу Фати расман Монако аъзосига айланди: Барселона ўз тарбияланувчисини сотиб юборди

·0·Спорт
Ансу Фати расман Монако аъзосига айланди: Барселона ўз тарбияланувчисини сотиб юборди

Франциянинг Монако клуби Испания терма жамоаси ҳужумчиси Ансу Фати трансферини тўлиқ амалга оширганини эълон қилди. Лига 1 вакили футболчини ижарага олганидан сўнг, шартномадаги 11 миллион евролик сотиб олиш бандини фаоллаштиришга қарор қилди. Бир пайтлар Лионель Месси кетганидан кейин Барселона жамоасида афсонавий 10-рақамни мерос қилиб олган иқтидорли футболчи эндиликда ўз фаолиятини князлик клубида давом эттиради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабарига кўра, 23 ёшли ҳужумчи Монако билан 2030-йилнинг июнига қадар амал қиладиган тўрт йиллик шартномага имзо чекди. Барселона клуби ҳам мазкур келишувни расман тасдиқлади. Шартнома шартларига кўра, Каталония клуби футболчининг келажакдаги кейинги сотувидан маълум миқдорда фоиз олиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолган.

Ансу Фати ўтган мавсумни Монако сафида ижара асосида ўтказиб, ўзининг энг яхши спорт формасини тиклашга муваффақ бўлди. У барча мусобақаларда 30 та учрашувда майдонга тушиб, 12 та гол уришга эришди. Статистик маълумотларга кўра, у ҳар 110 дақиқада битта гол урган, бу эса ўтган мавсумда Лига 1 чемпионатидаги энг яхши самарадорлик кўрсаткичи бўлиб қайд этилди.

Каталониядаги ёрқин дебют ва қийинчиликлар

Ансу Фати Барселона академияси — Ла Мацианинг сўнгги йиллардаги энг иқтидорли тарбияланувчиси ҳисобланарди. У асосий жамоада 2019-2020-йилги мавсумда дебют қилган ва қисқа вақт ичида бир қатор рекордларни янгилаган эди. Хусусан, у 16 ёшу 304 кунлигида Осасуна дарвозасига гол уриб, клуб тарихидаги энг ёш гол муаллифига айланган. Шунингдек, Чемпионлар лигаси тарихида ҳам энг ёш гол урган футболчи сифатида рекорд ўрнатган эди.

Бироқ, кетма-кет жароҳатлар ва Англия Премер-лигасининг Брайтон клубидаги омадсиз ижара муддати унинг фаолиятига салбий таъсир кўрсатди. Барселона раҳбарияти ва мураббийлар штаби футболчининг жисмоний ҳолати борасидаги хавотирлар туфайли уни доимий равишда трансферга қўйишни режалаштириб келаётган эди. Монако эса футболчига ишонч билдирди ва у бу ишончни оқлашни бошлади.

Барселона клуби ўз расмий баёнотида футболчига миннатдорчилик билдирди: "Барселона Ансу Фатига кўрсатган садоқати ва жамоага қўшган ҳиссаси учун очиқчасига раҳмат айтади ҳамда унинг келгуси фаолиятида омад тилайди". Фати Каталония клуби сафида жами 123 та ўйинда майдонга тушиб, 29 та гол уришга муваффақ бўлган эди.

Янги саҳифа ва келажак режалари

Монако сафида Фати ўзининг техник маҳорати ва гол сезиш қобилиятини яна бир бор намойиш этди. Айниқса, Нитса жамоасига қарши дербидаги дубли ҳамда Ланс ва Метсга қарши ўйинлардаги ғалаба голлари мухлислар ёдида қолди. Клуб раҳбарияти футболчининг жисмоний ҳолати тўлиқ тикланганини ва у жамоанинг ҳужумкор салоҳиятини оширишда асосий фигуралардан бири бўлишини таъкидламоқда.

Ушбу трансфер Ансу Фати учун Каталониядаги улкан босимдан халос бўлиш ва янги муҳитда ўз салоҳиятини тўлиқ намоён этиш учун ажойиб имкониятдир. Монако каби ёш иқтидорлар билан ишлашни биладиган клубда у яна Европанинг энг кучли ҳужумчилари қаторига қайтиши кутилмоқда.

Ансу ФатиБарселонаМонакоТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сёмин Марокашнинг ЖЧ-2026даги имкониятини юқори баҳоладиСёмин Марокашнинг ЖЧ-2026даги имкониятини юқори баҳоладиБугун, 20:55Нидерландия терма жамоасида катта ўзгаришлар: Ван Дижк ва Коэман кетиши кутилмоқдаНидерландия терма жамоасида катта ўзгаришлар: Ван Дижк ва Коэман кетиши кутилмоқдаБугун, 20:30Лионель Месси ва Том Ҳолланд янги Спидер-Ман фильми рекламасида суратга тушдиЛионель Месси ва Том Ҳолланд янги Спидер-Ман фильми рекламасида суратга тушдиБугун, 20:15Жуд Беллингем ўзини янги Джеймс Бонд ролида синаб кўрмоқчиЖуд Беллингем ўзини янги Джеймс Бонд ролида синаб кўрмоқчиБугун, 18:51Уэйн Руни Гарри Кейнни Манчестер Юнайтедга қайтишга чақирдиУэйн Руни Гарри Кейнни Манчестер Юнайтедга қайтишга чақирдиБугун, 17:34Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд бўйича якуний қарорга келдиМанчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд бўйича якуний қарорга келдиБугун, 17:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди