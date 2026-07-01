ЖЧ-2026. Мбаппе Швецияга қарши дубль билан Мессига тенглашди
Франция миллий жамоаси сардори Килиан Мбаппе 2026 йилги жаҳон чемпионатида яна бир ёрқин учрашув ўтказди. 27 ёшли ҳужумчи Швецияга қарши 1/16 финал баҳсининг энг яхши футболчиси деб топилди.
Дидье Дешам шогирдлари рақибини 3:0 ҳисобида ишончли мағлуб этиб, мусобақанинг нимчорак финалига йўл олди. Мбаппе эса дубль қайд этиб, жамоаси ғалабасининг асосий қаҳрамонига айланди.
Мбаппе биринчи бўлим охирида ҳисобни очди
Учрашувнинг дастлабки қисми Франциянинг устунлиги остида кечди. «Учранглилар» кўплаб хавфли вазиятлар яратган бўлса-да, Швеция дарвозасини фақат биринчи бўлим охирида ишғол қилишга муваффақ бўлди.
45-дақиқада Мбаппе рақиб жарима майдончасида тўпни қабул қилиб, аниқ зарба билан ҳисобни очди. Иккинчи бўлим бошида Брэдли Барколя французларнинг устунлигини оширди.
74-дақиқада эса Мбаппе яна бир бор Швеция ҳимоясини жазолаб, учрашувдаги иккинчи ва Франциянинг учинчи голини урди.
Турнирдаги голлари сони олтитага етди
Швецияга қарши дублдан кейин Килиан Мбаппенинг ЖЧ-2026даги голлари сони олтитага етди. Шу тариқа, француз ҳужумчиси турнир тўпурарлари пойгасида Лионель Месси билан тенглашиб олди.
Мбаппе гуруҳ босқичида ҳам рақиблар дарвозасига мунтазам йўл топган эди. Плей-оффнинг дастлабки учрашувида қайд этилган навбатдаги икки гол уни «Олтин бутса» учун асосий даъвогарлардан бирига айлантирди.
Франция турнирда мукаммал натижа қайд этмоқда
Франция терма жамоаси жаҳон чемпионатида ўтказган тўртта учрашувининг барчасида ғалаба қозонди. Жамоа ҳужумдаги катта имкониятлари, юқори тезлиги ва таркибдаги кучли рақобат билан турнир фаворитларидан бири эканини кўрсатмоқда.
Швецияга қарши баҳсда ҳам французлар ўйинни тўлиқ назорат қилиб, рақибга жиддий имконият қолдирмади. Мбаппенинг икки голи эса жамоа сардори ҳал қилувчи учрашувларда ҳам етакчилик вазифасини бажараётганини яна бир бор намойиш қилди.
Нимчорак финалдаги рақиб — Парагвай
Франция миллий жамоаси 1/8 финал босқичида Парагвайга қарши майдонга тушади. Жанубий Америка вакили аввалги босқичда Германияни пенальтилар сериясида мағлуб этиб, мусобақадаги юришини давом эттирган эди.
Дидье Дешам жамоаси навбатдаги баҳсда ҳам фаворит сифатида кўрилади. Бироқ плей-офф босқичида ҳар бир хатонинг баҳоси жуда баланд бўлади. Франциянинг асосий умиди эса турнирда олтита гол урган Килиан Мбаппе бўлиб қолмоқда.
…