ЖЧ-2026. Мбаппе Швецияга қарши дубль билан Мессига тенглашди

·0·Спорт
ЖЧ-2026. Мбаппе Швецияга қарши дубль билан Мессига тенглашди

Франция миллий жамоаси сардори Килиан Мбаппе 2026 йилги жаҳон чемпионатида яна бир ёрқин учрашув ўтказди. 27 ёшли ҳужумчи Швецияга қарши 1/16 финал баҳсининг энг яхши футболчиси деб топилди.

Дидье Дешам шогирдлари рақибини 3:0 ҳисобида ишончли мағлуб этиб, мусобақанинг нимчорак финалига йўл олди. Мбаппе эса дубль қайд этиб, жамоаси ғалабасининг асосий қаҳрамонига айланди.

Мбаппе биринчи бўлим охирида ҳисобни очди

Учрашувнинг дастлабки қисми Франциянинг устунлиги остида кечди. «Учранглилар» кўплаб хавфли вазиятлар яратган бўлса-да, Швеция дарвозасини фақат биринчи бўлим охирида ишғол қилишга муваффақ бўлди.

45-дақиқада Мбаппе рақиб жарима майдончасида тўпни қабул қилиб, аниқ зарба билан ҳисобни очди. Иккинчи бўлим бошида Брэдли Барколя французларнинг устунлигини оширди.

74-дақиқада эса Мбаппе яна бир бор Швеция ҳимоясини жазолаб, учрашувдаги иккинчи ва Франциянинг учинчи голини урди.

Турнирдаги голлари сони олтитага етди

Швецияга қарши дублдан кейин Килиан Мбаппенинг ЖЧ-2026даги голлари сони олтитага етди. Шу тариқа, француз ҳужумчиси турнир тўпурарлари пойгасида Лионель Месси билан тенглашиб олди.

Мбаппе гуруҳ босқичида ҳам рақиблар дарвозасига мунтазам йўл топган эди. Плей-оффнинг дастлабки учрашувида қайд этилган навбатдаги икки гол уни «Олтин бутса» учун асосий даъвогарлардан бирига айлантирди.

Франция турнирда мукаммал натижа қайд этмоқда

Франция терма жамоаси жаҳон чемпионатида ўтказган тўртта учрашувининг барчасида ғалаба қозонди. Жамоа ҳужумдаги катта имкониятлари, юқори тезлиги ва таркибдаги кучли рақобат билан турнир фаворитларидан бири эканини кўрсатмоқда.

Швецияга қарши баҳсда ҳам французлар ўйинни тўлиқ назорат қилиб, рақибга жиддий имконият қолдирмади. Мбаппенинг икки голи эса жамоа сардори ҳал қилувчи учрашувларда ҳам етакчилик вазифасини бажараётганини яна бир бор намойиш қилди.

Нимчорак финалдаги рақиб — Парагвай

Франция миллий жамоаси 1/8 финал босқичида Парагвайга қарши майдонга тушади. Жанубий Америка вакили аввалги босқичда Германияни пенальтилар сериясида мағлуб этиб, мусобақадаги юришини давом эттирган эди.

Дидье Дешам жамоаси навбатдаги баҳсда ҳам фаворит сифатида кўрилади. Бироқ плей-офф босқичида ҳар бир хатонинг баҳоси жуда баланд бўлади. Франциянинг асосий умиди эса турнирда олтита гол урган Килиан Мбаппе бўлиб қолмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Куман Марокашдан мағлубиятдан сўнг Нидерландия бошқарувини тарк этдиКуман Марокашдан мағлубиятдан сўнг Нидерландия бошқарувини тарк этдиБугун, 07:25Кристиан Пулишич Златан Ибрагимовичнинг телебошловчилик қобилиятига юқори баҳо бердиКристиан Пулишич Златан Ибрагимовичнинг телебошловчилик қобилиятига юқори баҳо бердиБугун, 04:54Франция Швецияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026 нимчорак финалига йўл олдиФранция Швецияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026 нимчорак финалига йўл олдиБугун, 04:00Деклан Райс Англия терма жамоасининг пеналтилар сериясидаги имкониятларини юқори баҳоладиДеклан Райс Англия терма жамоасининг пеналтилар сериясидаги имкониятларини юқори баҳоладиБугун, 02:59Арсенал афсонаси Морган Роджерс учун сўралаётган 130 миллион фунтдан ҳайратдаАрсенал афсонаси Морган Роджерс учун сўралаётган 130 миллион фунтдан ҳайратдаБугун, 02:54Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"Бугун, 02:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди