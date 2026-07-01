Автоном бошқарув технологиялари етакчиси Вайве ходимларига 85 миллион доллар тўлайди

·0·Техно
Автоном бошқарув технологиялари етакчиси Вайве ходимларига 85 миллион доллар тўлайди

Буюк Британиянинг сунъий интеллект асосидаги автоном бошқарув тизимларини ишлаб чиқувчи Вайве стартапи ўз ходимлари учун 85 миллион долларлик акцияларни қайта сотиб олиш (тендер оффер) дастурини эълон қилди. Ушбу қадам компания ходимларига ўзларига тегишли бўлган акциялар пакетининг бир қисмини нақд пулга айлантириш имкониятини беради. Ҳозирда Вайве бозор қиймати 8.5 миллиард долларга баҳоланмоқда, бу эса уни Европадаги энг қиммат AI стартапларидан бирига айлантирди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Мазкур молиявий амалиёт компаниянинг мавжуд ва янги инвесторлари томонидан қўллаб-қувватланмоқда. TechCrunch маълумотларига кўра, феврал ойида ўтказилган 1.2 миллиард долларлик Сериес Д инвестиция босқичидан сўнг компаниянинг нуфузи янада ошган. Ўша босқичда Microsoft, NVIDIA ва Uber каби технология гигантлари Вайве лойиҳасига катта сармоя киритган эди. Бу компания тарихидаги иккинчи йирик ликвидлик тадбири бўлиб, биринчиси 2024-йил май ойида амалга оширилган.

Истеъдодларни сақлаб қолиш стратегияси

Вайве томонидан қўлланилаётган бу усул замонавий сунъий интеллект стартаплари орасида оммалашиб бораётган тренднинг бир қисмидир. Компаниялар ўз ходимларининг рақобатчиларга ўтиб кетиши ёки шахсий лойиҳаларини бошлашининг олдини олиш учун уларга йиллар давомида биржада акциялар жойланишини (IPO) кутмасдан, даромад олиш имконини тақдим этмоқда. Бу, айниқса, юқори малакали муҳандислар учун кучли мотивация ҳисобланади.

Сўнгги ойларда ElevenLabs, Декагон ва Линеар каби бошқа таниқли AI стартаплари ҳам ўз ходимлари учун шундай тендер таклифларини ўтказишди. Инвесторлар бундай юқори ўсиш суръатига эга компанияларнинг акцияларини сотиб олишга тайёр, чунки улар келажакда ушбу бизнесларнинг қиймати бир неча баробар ортишига ишонишади.

Ноёб технологик ёндашув

Вайве ўзининг автоном бошқарув тизимида бошқа рақобатчиларидан фарқли ўлароқ, юқори аниқликдаги (ҲД) хариталарга таянмайди. Компания ишлаб чиққан дастурий таъминот тўлиқ нейрон тармоқларга асосланган бўлиб, у худди инсон каби тажриба орқали ҳайдашни ўрганади. Бундай "универсал ҳайдовчи" модели назарий жиҳатдан ҳар қандай давлатда, ҳар қандай об-ҳаво шароитида ва турли русумдаги автомобилларда қўшимча созламаларсиз ишлаши мумкин.

Компаниянинг келажакдаги режалари ҳам анча салмоқли. Жорий йил якунига қадар Вайве Uber билан ҳамкорликда роботакси хизматларини синовдан ўтказишни режалаштирмоқда. Шунингдек, 2027-йилдан бошлаб Nissan компаниясининг янги авлод автомобилларига ушбу сунъий интеллект тизимини интеграция қилиш бўйича келишувга эришилган. Ҳозирда компания ходимлари сони 1200 нафардан ошиб кетган бўлиб, бу ўтган йилга нисбатан икки баробар кўпдир.

ВайвеСунъий IntelлектАвтоном АвтомобилларMicrosoftNVIDIA
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ Anthropic компаниясининг энг кучли AI моделлари экспортига қўйилган чекловларни олдиАҚШ Anthropic компаниясининг энг кучли AI моделлари экспортига қўйилган чекловларни олдиБугун, 07:21Xiaomi рекордчи Redmi К90 Ultra смартфонини тақдим этди: 8550 мАс аккумулятор ва фаол совутишXiaomi рекордчи Redmi К90 Ultra смартфонини тақдим этди: 8550 мАс аккумулятор ва фаол совутишБугун, 05:21Хотира бозоридаги инқироз ортида тил бириктириш турибдими: Samsung, Ҳйних ва Микрон судга берилдиХотира бозоридаги инқироз ортида тил бириктириш турибдими: Samsung, Ҳйних ва Микрон судга берилдиБугун, 04:56Австралия стартаплари учун катта имконият: TechCrunch Стартуп Баттлефиелд қайтмоқдаАвстралия стартаплари учун катта имконият: TechCrunch Стартуп Баттлефиелд қайтмоқдаБугун, 04:28AMD видеокарталар нархини оширишга тайёрланмоқда: Бозор июльда ўзгариши кутилмоқдаAMD видеокарталар нархини оширишга тайёрланмоқда: Бозор июльда ўзгариши кутилмоқдаБугун, 04:21Германиянинг Punkt. бренди AphyOS тизимида ишловчи хавфсиз MC03 смартфонини тақдим этдиГерманиянинг Punkt. бренди AphyOS тизимида ишловчи хавфсиз MC03 смартфонини тақдим этдиБугун, 03:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди