Автоном бошқарув технологиялари етакчиси Вайве ходимларига 85 миллион доллар тўлайди
Буюк Британиянинг сунъий интеллект асосидаги автоном бошқарув тизимларини ишлаб чиқувчи Вайве стартапи ўз ходимлари учун 85 миллион долларлик акцияларни қайта сотиб олиш (тендер оффер) дастурини эълон қилди. Ушбу қадам компания ходимларига ўзларига тегишли бўлган акциялар пакетининг бир қисмини нақд пулга айлантириш имкониятини беради. Ҳозирда Вайве бозор қиймати 8.5 миллиард долларга баҳоланмоқда, бу эса уни Европадаги энг қиммат AI стартапларидан бирига айлантирди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Мазкур молиявий амалиёт компаниянинг мавжуд ва янги инвесторлари томонидан қўллаб-қувватланмоқда. TechCrunch маълумотларига кўра, феврал ойида ўтказилган 1.2 миллиард долларлик Сериес Д инвестиция босқичидан сўнг компаниянинг нуфузи янада ошган. Ўша босқичда Microsoft, NVIDIA ва Uber каби технология гигантлари Вайве лойиҳасига катта сармоя киритган эди. Бу компания тарихидаги иккинчи йирик ликвидлик тадбири бўлиб, биринчиси 2024-йил май ойида амалга оширилган.
Истеъдодларни сақлаб қолиш стратегиясиВайве томонидан қўлланилаётган бу усул замонавий сунъий интеллект стартаплари орасида оммалашиб бораётган тренднинг бир қисмидир. Компаниялар ўз ходимларининг рақобатчиларга ўтиб кетиши ёки шахсий лойиҳаларини бошлашининг олдини олиш учун уларга йиллар давомида биржада акциялар жойланишини (IPO) кутмасдан, даромад олиш имконини тақдим этмоқда. Бу, айниқса, юқори малакали муҳандислар учун кучли мотивация ҳисобланади.
Сўнгги ойларда ElevenLabs, Декагон ва Линеар каби бошқа таниқли AI стартаплари ҳам ўз ходимлари учун шундай тендер таклифларини ўтказишди. Инвесторлар бундай юқори ўсиш суръатига эга компанияларнинг акцияларини сотиб олишга тайёр, чунки улар келажакда ушбу бизнесларнинг қиймати бир неча баробар ортишига ишонишади.
Ноёб технологик ёндашувВайве ўзининг автоном бошқарув тизимида бошқа рақобатчиларидан фарқли ўлароқ, юқори аниқликдаги (ҲД) хариталарга таянмайди. Компания ишлаб чиққан дастурий таъминот тўлиқ нейрон тармоқларга асосланган бўлиб, у худди инсон каби тажриба орқали ҳайдашни ўрганади. Бундай "универсал ҳайдовчи" модели назарий жиҳатдан ҳар қандай давлатда, ҳар қандай об-ҳаво шароитида ва турли русумдаги автомобилларда қўшимча созламаларсиз ишлаши мумкин.
Компаниянинг келажакдаги режалари ҳам анча салмоқли. Жорий йил якунига қадар Вайве Uber билан ҳамкорликда роботакси хизматларини синовдан ўтказишни режалаштирмоқда. Шунингдек, 2027-йилдан бошлаб Nissan компаниясининг янги авлод автомобилларига ушбу сунъий интеллект тизимини интеграция қилиш бўйича келишувга эришилган. Ҳозирда компания ходимлари сони 1200 нафардан ошиб кетган бўлиб, бу ўтган йилга нисбатан икки баробар кўпдир.
…