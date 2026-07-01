АҚШ Anthropic компаниясининг энг кучли AI моделлари экспортига қўйилган чекловларни олди

·0·Техно
АҚШ Anthropic компаниясининг энг кучли AI моделлари экспортига қўйилган чекловларни олди

АҚШ ҳукумати сунъий интеллект соҳасидаги етакчи лабораториялардан бири бўлган Anthropic компаниясининг Mythos ва Fable деб номланувчи энг илғор моделларини хорижга экспорт қилиш бўйича ўрнатилган қатъий чекловларни бекор қилди. Бу қарор мазкур технологияларнинг халқаро миқёсда оммалашишига тўсқинлик қилаётган лицензиялаш талабини бартараф этади ва глобал фойдаланувчилар учун ушбу нейротармоқлардан фойдаланиш имкониятини қайта тиклайди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, жорий йилнинг 12-июн куни АҚШ ҳукумати ушбу маҳсулотларни экспорти чекланган технологиялар рўйхатига киритган эди. Мазкур тартибга кўра, моделлар махсус рухсатномасиз хорижий фуқароларга тақдим этилиши тақиқланган. Бундай чекловлар амалиётда Anthropic учун катта қийинчиликлар туғдирди ва компания ўз моделларига очиқ киришни бутунлай тўхтатишга мажбур бўлди. 1-июльдан бошлаб эса ушбу чекловлар расман олиб ташланди.

Хавфсизлик ва ҳукумат билан келишув

АҚШ Савдо вазири Ҳовард Лутниккнинг сўзларига кўра, Anthropic компанияси моделлар билан боғлиқ хавфсизлик рискларини проактив тарзда аниқлаш ва бартараф этиш мажбуриятини олган. Шунингдек, компания Mythos, Fable ва келгуси ишланмаларнинг стандартлари ҳамда протоколлари бўйича ҳукумат билан яқиндан ҳамкорлик қилишга ва ҳар қандай зарарли фаолият ҳақида расмийларни хабардор қилишга рози бўлган.

Киберхавфсизлик бўйича экспертлар дастлаб ўрнатилган тақиқларга шубҳа билан қарашган эди. Уларнинг фикрича, чекловлар хавфсизлик чорасидан кўра кўпроқ сиёсий босим воситаси сифатида қўлланилган бўлиши мумкин. Баъзи таҳлилчилар буни Anthropic раҳбариятининг ҳукумат сиёсатини танқид қилганига нисбатан жавоб чораси деб баҳолашган. Бироқ компания ушбу хавфсизлик чораларининг аксариятига чекловлар жорий этилишидан олдин ҳам ихтиёрий равишда амал қилиб келаётганини таъкидлаган.

Глобал рақобат ва бозор талаблари

Экспорт чекловларининг юmsҳатилишига Осиё минтақасидаги сунъий интеллект компаниялари томонидан эришилган ютуқлар ҳам сабаб бўлгани айтилмоқда. Хусусан, Фугу ва Тулонфенг каби моделлар имкониятлари бўйича Mythos даражасига яқинлашиб қолгани АҚШ ҳукуматини ўз технологик устунлигини йўқотиб қўймаслик учун ҳаракат қилишга ундади.

Ҳозирги вақтда нафақат Anthropic, балки OpenAI каби бошқа гигантларнинг сўнгги моделлари ҳам оммавий фойдаланишдан кўра, кўпроқ Оқ уй томонидан тасдиқланган махсус ташкилотлар гуруҳига тақдим этилмоқда. Бу эса соҳадаги умумий тартибга солиш жараёнлари ҳали ҳам мураккаб ва ўзгарувчан эканлигидан далолат беради.

Anthropic моделларининг имкониятлари ҳақида тўхталадиган бўлсак:

  • Mythos — дастурий таъминотдаги заифликларни аниқлаш ва таҳлил қилиш бўйича энг кучли модел ҳисобланади;
  • Fable — оммавий фойдаланиш учун мўлжалланган, қўшимча хавфсизлик тўсиқлари билан жиҳозланган версия;
  • Ҳар иккала модел ҳам матн таҳлили ва мураккаб муаммоларни ечишда юқори самарадорлик кўрсатади.
Саноат вакиллари АҚШ маъмуриятининг сунъий интеллектга оид сиёсатидаги ноаниқликлардан хавотирда. Июн ойида чиқарилган моделлар чиқарилишидан олдин уларни кўриб чиқиш тўғрисидаги фармон кўплаб таҳлилчилар, жумладан, OpenAI вакили Деан В. Балл томонидан ҳам танқидга учради. Шунга қарамай, Anthropic моделлари учун йўлнинг очилиши Америка технологияларининг жаҳон бозоридаги позициясини мустаҳкамлаши кутилмоқда.

AnthropicMythosСунъий IntelлектАҚШТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Автоном бошқарув технологиялари етакчиси Вайве ходимларига 85 миллион доллар тўлайдиАвтоном бошқарув технологиялари етакчиси Вайве ходимларига 85 миллион доллар тўлайдиБугун, 07:25Xiaomi рекордчи Redmi К90 Ultra смартфонини тақдим этди: 8550 мАс аккумулятор ва фаол совутишXiaomi рекордчи Redmi К90 Ultra смартфонини тақдим этди: 8550 мАс аккумулятор ва фаол совутишБугун, 05:21Хотира бозоридаги инқироз ортида тил бириктириш турибдими: Samsung, Ҳйних ва Микрон судга берилдиХотира бозоридаги инқироз ортида тил бириктириш турибдими: Samsung, Ҳйних ва Микрон судга берилдиБугун, 04:56Австралия стартаплари учун катта имконият: TechCrunch Стартуп Баттлефиелд қайтмоқдаАвстралия стартаплари учун катта имконият: TechCrunch Стартуп Баттлефиелд қайтмоқдаБугун, 04:28AMD видеокарталар нархини оширишга тайёрланмоқда: Бозор июльда ўзгариши кутилмоқдаAMD видеокарталар нархини оширишга тайёрланмоқда: Бозор июльда ўзгариши кутилмоқдаБугун, 04:21Германиянинг Punkt. бренди AphyOS тизимида ишловчи хавфсиз MC03 смартфонини тақдим этдиГерманиянинг Punkt. бренди AphyOS тизимида ишловчи хавфсиз MC03 смартфонини тақдим этдиБугун, 03:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди