АҚШ Anthropic компаниясининг энг кучли AI моделлари экспортига қўйилган чекловларни олди
АҚШ ҳукумати сунъий интеллект соҳасидаги етакчи лабораториялардан бири бўлган Anthropic компаниясининг Mythos ва Fable деб номланувчи энг илғор моделларини хорижга экспорт қилиш бўйича ўрнатилган қатъий чекловларни бекор қилди. Бу қарор мазкур технологияларнинг халқаро миқёсда оммалашишига тўсқинлик қилаётган лицензиялаш талабини бартараф этади ва глобал фойдаланувчилар учун ушбу нейротармоқлардан фойдаланиш имкониятини қайта тиклайди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, жорий йилнинг 12-июн куни АҚШ ҳукумати ушбу маҳсулотларни экспорти чекланган технологиялар рўйхатига киритган эди. Мазкур тартибга кўра, моделлар махсус рухсатномасиз хорижий фуқароларга тақдим этилиши тақиқланган. Бундай чекловлар амалиётда Anthropic учун катта қийинчиликлар туғдирди ва компания ўз моделларига очиқ киришни бутунлай тўхтатишга мажбур бўлди. 1-июльдан бошлаб эса ушбу чекловлар расман олиб ташланди.
Хавфсизлик ва ҳукумат билан келишувАҚШ Савдо вазири Ҳовард Лутниккнинг сўзларига кўра, Anthropic компанияси моделлар билан боғлиқ хавфсизлик рискларини проактив тарзда аниқлаш ва бартараф этиш мажбуриятини олган. Шунингдек, компания Mythos, Fable ва келгуси ишланмаларнинг стандартлари ҳамда протоколлари бўйича ҳукумат билан яқиндан ҳамкорлик қилишга ва ҳар қандай зарарли фаолият ҳақида расмийларни хабардор қилишга рози бўлган.
Киберхавфсизлик бўйича экспертлар дастлаб ўрнатилган тақиқларга шубҳа билан қарашган эди. Уларнинг фикрича, чекловлар хавфсизлик чорасидан кўра кўпроқ сиёсий босим воситаси сифатида қўлланилган бўлиши мумкин. Баъзи таҳлилчилар буни Anthropic раҳбариятининг ҳукумат сиёсатини танқид қилганига нисбатан жавоб чораси деб баҳолашган. Бироқ компания ушбу хавфсизлик чораларининг аксариятига чекловлар жорий этилишидан олдин ҳам ихтиёрий равишда амал қилиб келаётганини таъкидлаган.
Глобал рақобат ва бозор талаблариЭкспорт чекловларининг юmsҳатилишига Осиё минтақасидаги сунъий интеллект компаниялари томонидан эришилган ютуқлар ҳам сабаб бўлгани айтилмоқда. Хусусан, Фугу ва Тулонфенг каби моделлар имкониятлари бўйича Mythos даражасига яқинлашиб қолгани АҚШ ҳукуматини ўз технологик устунлигини йўқотиб қўймаслик учун ҳаракат қилишга ундади.
Ҳозирги вақтда нафақат Anthropic, балки OpenAI каби бошқа гигантларнинг сўнгги моделлари ҳам оммавий фойдаланишдан кўра, кўпроқ Оқ уй томонидан тасдиқланган махсус ташкилотлар гуруҳига тақдим этилмоқда. Бу эса соҳадаги умумий тартибга солиш жараёнлари ҳали ҳам мураккаб ва ўзгарувчан эканлигидан далолат беради.
Anthropic моделларининг имкониятлари ҳақида тўхталадиган бўлсак:
- Mythos — дастурий таъминотдаги заифликларни аниқлаш ва таҳлил қилиш бўйича энг кучли модел ҳисобланади;
- Fable — оммавий фойдаланиш учун мўлжалланган, қўшимча хавфсизлик тўсиқлари билан жиҳозланган версия;
- Ҳар иккала модел ҳам матн таҳлили ва мураккаб муаммоларни ечишда юқори самарадорлик кўрсатади.
…