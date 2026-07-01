Куман Марокашдан мағлубиятдан сўнг Нидерландия бошқарувини тарк этди
Нидерландия миллий жамоаси бош мураббийи Роналд Куман ўз лавозимидан истеъфога чиққанини расман маълум қилди. 63 ёшли мутахассис бу қарорни 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсиз иштирокдан кейин қабул қилган.
«Апельсинранглилар» мундиалнинг 1/16 финал босқичида Марокашга қарши майдонга тушди. Асосий ва қўшимча вақт 1:1 ҳисобида якунланганидан сўнг, африкаликлар пенальтилар сериясида устун келиб, Нидерландияни мусобақадан чиқариб юборди.
Куман барча масъулиятни ўз зиммасига олди
Роналд Куман ижтимоий тармоқда эълон қилган мурожаатида миллий жамоадаги фаолиятининг бундай оғриқли тарзда якунланганидан қаттиқ афсусда эканини билдирди.
«Миллий жамоадаги фаолиятим бундай тарзда якунланаётгани жуда аламли. Барчамиз тарихга кира оладиган жаҳон чемпионатини орзу қилган эдик. Аммо бу содир бўлмади», — деб ёзди Куман.
Мутахассис Нидерландиянинг турнирда узоқроқ боришига умид қилганини, бироқ жамоа олдига қўйилган вазифани бажара олмаганини тан олди.
«Бундан мендан кўпроқ ҳафсаласи пир бўлган ҳеч ким йўқ. Бош мураббий сифатида барча масъулиятни ўз зиммамга оламан», — дея қўшимча қилди у.
Мураббий тактикаси танқид қилинган эди
Нидерландиянинг Марокашга қарши баҳсдаги эҳтиёткор тактикаси мамлакат матбуоти ва мухлислар томонидан кескин танқид қилинди. Айниқса, жамоанинг беш нафар ҳимоячи билан ҳаракат қилгани ва рақибга тўп назоратини топшириб қўйгани муҳокамаларга сабаб бўлди.
Куман ўйиндан кейин тактик қарорларини ҳимоя қилган ва худди шундай вазиятда яна ўша йўлни танлашини айтган эди. Бироқ орадан бир кун ўтиб, у миллий жамоадаги вазифасини тарк этишга қарор қилди.
Куман Нидерландияни 2023 йилдан бошқариб келаётганди
Роналд Куман Нидерландия миллий жамоасини иккинчи марта 2023 йил январь ойида қабул қилиб олган эди. Унинг раҳбарлигида жамоа 2024 йилги Европа чемпионати яримфиналига қадар етиб борди.
Бироқ 2026 йилги жаҳон чемпионатида Нидерландия олдига қўйилган юқори мақсадлар амалга ошмади. Терма жамоа гуруҳ босқичидан чиққан бўлса-да, плей-оффнинг дастлабки учрашувида Марокаш тўсиғидан ўта олмади.
Куман илк бор 2018–2020 йилларда ҳам миллий жамоани бошқарган. Кейинчалик у «Барселона»да ишлаган ва 2022 йилги мундиалдан сўнг яна Нидерландия термасига қайтган эди.
Нидерландия энди янги мураббий излайди
Нидерландия футбол федерацияси олдида энди терма жамоага янги бош мураббий тайинлаш вазифаси турибди. Куманнинг истеъфоси жамоанинг мундиалдаги эрта мағлубиятидан кейинги биринчи катта ўзгариш бўлди.
Маҳаллий матбуотда бир қатор мутахассисларнинг номи эҳтимолий номзод сифатида тилга олинмоқда. Бироқ федерация ҳозирча янги бош мураббий бўйича расмий қарорини эълон қилгани йўқ.
Роналд Куман эса Нидерландия термасидаги иккинчи даврини катта умидлар, аммо оғриқли мағлубият билан якунлади.
…