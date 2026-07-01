Куман Марокашдан мағлубиятдан сўнг Нидерландия бошқарувини тарк этди

·23·Спорт
Куман Марокашдан мағлубиятдан сўнг Нидерландия бошқарувини тарк этди

Нидерландия миллий жамоаси бош мураббийи Роналд Куман ўз лавозимидан истеъфога чиққанини расман маълум қилди. 63 ёшли мутахассис бу қарорни 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсиз иштирокдан кейин қабул қилган.

«Апельсинранглилар» мундиалнинг 1/16 финал босқичида Марокашга қарши майдонга тушди. Асосий ва қўшимча вақт 1:1 ҳисобида якунланганидан сўнг, африкаликлар пенальтилар сериясида устун келиб, Нидерландияни мусобақадан чиқариб юборди.

Куман барча масъулиятни ўз зиммасига олди

Роналд Куман ижтимоий тармоқда эълон қилган мурожаатида миллий жамоадаги фаолиятининг бундай оғриқли тарзда якунланганидан қаттиқ афсусда эканини билдирди.

«Миллий жамоадаги фаолиятим бундай тарзда якунланаётгани жуда аламли. Барчамиз тарихга кира оладиган жаҳон чемпионатини орзу қилган эдик. Аммо бу содир бўлмади», — деб ёзди Куман.

Мутахассис Нидерландиянинг турнирда узоқроқ боришига умид қилганини, бироқ жамоа олдига қўйилган вазифани бажара олмаганини тан олди.

«Бундан мендан кўпроқ ҳафсаласи пир бўлган ҳеч ким йўқ. Бош мураббий сифатида барча масъулиятни ўз зиммамга оламан», — дея қўшимча қилди у.

Мураббий тактикаси танқид қилинган эди

Нидерландиянинг Марокашга қарши баҳсдаги эҳтиёткор тактикаси мамлакат матбуоти ва мухлислар томонидан кескин танқид қилинди. Айниқса, жамоанинг беш нафар ҳимоячи билан ҳаракат қилгани ва рақибга тўп назоратини топшириб қўйгани муҳокамаларга сабаб бўлди.

Куман ўйиндан кейин тактик қарорларини ҳимоя қилган ва худди шундай вазиятда яна ўша йўлни танлашини айтган эди. Бироқ орадан бир кун ўтиб, у миллий жамоадаги вазифасини тарк этишга қарор қилди.

Куман Нидерландияни 2023 йилдан бошқариб келаётганди

Роналд Куман Нидерландия миллий жамоасини иккинчи марта 2023 йил январь ойида қабул қилиб олган эди. Унинг раҳбарлигида жамоа 2024 йилги Европа чемпионати яримфиналига қадар етиб борди.

Бироқ 2026 йилги жаҳон чемпионатида Нидерландия олдига қўйилган юқори мақсадлар амалга ошмади. Терма жамоа гуруҳ босқичидан чиққан бўлса-да, плей-оффнинг дастлабки учрашувида Марокаш тўсиғидан ўта олмади.

Куман илк бор 2018–2020 йилларда ҳам миллий жамоани бошқарган. Кейинчалик у «Барселона»да ишлаган ва 2022 йилги мундиалдан сўнг яна Нидерландия термасига қайтган эди.

Нидерландия энди янги мураббий излайди

Нидерландия футбол федерацияси олдида энди терма жамоага янги бош мураббий тайинлаш вазифаси турибди. Куманнинг истеъфоси жамоанинг мундиалдаги эрта мағлубиятидан кейинги биринчи катта ўзгариш бўлди.

Маҳаллий матбуотда бир қатор мутахассисларнинг номи эҳтимолий номзод сифатида тилга олинмоқда. Бироқ федерация ҳозирча янги бош мураббий бўйича расмий қарорини эълон қилгани йўқ.

Роналд Куман эса Нидерландия термасидаги иккинчи даврини катта умидлар, аммо оғриқли мағлубият билан якунлади.

Рондальд КоменМарокко
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дешам 1/16 финалда Швеция мағлуб этилган ўйиндан сўнг нималар деди?Дешам 1/16 финалда Швеция мағлуб этилган ўйиндан сўнг нималар деди?Бугун, 07:50ЖЧ-2026. Мбаппе Швецияга қарши дубль билан Мессига тенглашдиЖЧ-2026. Мбаппе Швецияга қарши дубль билан Мессига тенглашдиБугун, 07:40Кристиан Пулишич Златан Ибрагимовичнинг телебошловчилик қобилиятига юқори баҳо бердиКристиан Пулишич Златан Ибрагимовичнинг телебошловчилик қобилиятига юқори баҳо бердиБугун, 04:54Франция Швецияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026 нимчорак финалига йўл олдиФранция Швецияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026 нимчорак финалига йўл олдиБугун, 04:00Деклан Райс Англия терма жамоасининг пеналтилар сериясидаги имкониятларини юқори баҳоладиДеклан Райс Англия терма жамоасининг пеналтилар сериясидаги имкониятларини юқори баҳоладиБугун, 02:59Арсенал афсонаси Морган Роджерс учун сўралаётган 130 миллион фунтдан ҳайратдаАрсенал афсонаси Морган Роджерс учун сўралаётган 130 миллион фунтдан ҳайратдаБугун, 02:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди