Xiaomi рекордчи Redmi К90 Ultra смартфонини тақдим этди: 8550 мАс аккумулятор ва фаол совутиш
Xiaomi компанияси ўзининг юқори унумдорликка эга навбатдаги флагмани — Redmi К90 Ultra моделини расман намойиш этди. Мазкур қурилма нафақат ўзининг техник кўрсаткичлари, балки нарх ва сифат мутаносиблиги билан ҳам бозорнинг энг кучли ўйин смартфонлари қаторидан жой олишга даъво қилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, янги модел аллақачон Хитой бозорида сотувга чиқди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Смартфоннинг энг асосий устунлиги унинг аппарат таъминотида кўринади. Қурилма Qualcomm компаниясининг энг сўнгги Snapdragon 8 Элите процессори ҳамда махсус Д2 график чипи билан жиҳозланган. Энг қизиқ жиҳати шундаки, тизимнинг қизиб кетмаслигини таъминлаш учун ишлаб чиқарувчилар нафақат катта буғланиш камерасини, балки фаол совутиш тизими — ўрнатилган вентиляторни ҳам қўшишган. Бу эса энг оғир ўйинларда ҳам барқарор кадрлар частотасини сақлаб қолиш имконини беради.
Дисплей ва ҳимоя тизимиRedmi К90 Ultra 6,83 дюймли OLED дисплей билан жиҳозланган бўлиб, у 1,5К аниқликда ишлайди. Экран 165 Гс янгиланиш частотаси ва 3500 нит максимал ёрқинликни таъминлайди, бу эса қуёшли кунда ҳам тасвирни аниқ кўриш имконини беради. Корпус алюминий рамкадан ишланган бўлиб, у бир вақтнинг ўзида IP66, IP68 ва IP69 сув ва чангдан ҳимоя стандартларига жавоб беради.
Хотира масаласида ҳам Xiaomi энг замонавий технологиялардан фойдаланган: қурилмага LPDDR5X Ultra оператив хотираси ва UFS 4.1 доимий хотира модуллари ўрнатилган. Бу ўйинларни тезкор юклаш ва тизимнинг силлиқ ишлашини кафолатлайди. Фойдаланувчилар қора, кумушранг ва кўк рангли корпуслар орасидан танлаш имкониятига эга.
Энергия қуввати ва ўзига хос имкониятларСмартфоннинг яна бир ўзига хос рекорди — 8550 мАс сиғимли аккумулятордир. Бундай улкан энергия захираси 100 В қувватга эга тезкор қувватлаш технологияси билан қўллаб-қувватланади. Шунингдек, 22,5 В қувватли тескари симли қувватлаш функцияси орқали бошқа гаджетларни ҳам қувватлантириш мумкин. Ўйин ишқибозлари учун махсус режим мавжуд: қувватни аккумуляторни четлаб ўтиб, тўғридан-тўғри она платага узатиш мумкин, бу эса батареянинг узоқ хизмат қилишига ёрдам беради.
Қурилманинг бошқа хусусиятлари ҳам эътиборга лойиқ:
- 50 мегапикселли асосий камера;
- Босе компаниясининг стерео динамиклари;
- Ультратовушли бармоқ изи сканери;
- Кучли вибрация мотори;
- Экраннинг турли қисмлари учун сезгирликни алоҳида созлаш имконияти.
…