Xiaomi рекордчи Redmi К90 Ultra смартфонини тақдим этди: 8550 мАс аккумулятор ва фаол совутиш

·0·Техно
Xiaomi рекордчи Redmi К90 Ultra смартфонини тақдим этди: 8550 мАс аккумулятор ва фаол совутиш

Xiaomi компанияси ўзининг юқори унумдорликка эга навбатдаги флагмани — Redmi К90 Ultra моделини расман намойиш этди. Мазкур қурилма нафақат ўзининг техник кўрсаткичлари, балки нарх ва сифат мутаносиблиги билан ҳам бозорнинг энг кучли ўйин смартфонлари қаторидан жой олишга даъво қилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, янги модел аллақачон Хитой бозорида сотувга чиқди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Смартфоннинг энг асосий устунлиги унинг аппарат таъминотида кўринади. Қурилма Qualcomm компаниясининг энг сўнгги Snapdragon 8 Элите процессори ҳамда махсус Д2 график чипи билан жиҳозланган. Энг қизиқ жиҳати шундаки, тизимнинг қизиб кетмаслигини таъминлаш учун ишлаб чиқарувчилар нафақат катта буғланиш камерасини, балки фаол совутиш тизими — ўрнатилган вентиляторни ҳам қўшишган. Бу эса энг оғир ўйинларда ҳам барқарор кадрлар частотасини сақлаб қолиш имконини беради.

Дисплей ва ҳимоя тизими

Redmi К90 Ultra 6,83 дюймли OLED дисплей билан жиҳозланган бўлиб, у 1,5К аниқликда ишлайди. Экран 165 Гс янгиланиш частотаси ва 3500 нит максимал ёрқинликни таъминлайди, бу эса қуёшли кунда ҳам тасвирни аниқ кўриш имконини беради. Корпус алюминий рамкадан ишланган бўлиб, у бир вақтнинг ўзида IP66, IP68 ва IP69 сув ва чангдан ҳимоя стандартларига жавоб беради.

Хотира масаласида ҳам Xiaomi энг замонавий технологиялардан фойдаланган: қурилмага LPDDR5X Ultra оператив хотираси ва UFS 4.1 доимий хотира модуллари ўрнатилган. Бу ўйинларни тезкор юклаш ва тизимнинг силлиқ ишлашини кафолатлайди. Фойдаланувчилар қора, кумушранг ва кўк рангли корпуслар орасидан танлаш имкониятига эга.

Энергия қуввати ва ўзига хос имкониятлар

Смартфоннинг яна бир ўзига хос рекорди — 8550 мАс сиғимли аккумулятордир. Бундай улкан энергия захираси 100 В қувватга эга тезкор қувватлаш технологияси билан қўллаб-қувватланади. Шунингдек, 22,5 В қувватли тескари симли қувватлаш функцияси орқали бошқа гаджетларни ҳам қувватлантириш мумкин. Ўйин ишқибозлари учун махсус режим мавжуд: қувватни аккумуляторни четлаб ўтиб, тўғридан-тўғри она платага узатиш мумкин, бу эса батареянинг узоқ хизмат қилишига ёрдам беради.

Қурилманинг бошқа хусусиятлари ҳам эътиборга лойиқ:

  • 50 мегапикселли асосий камера;
  • Босе компаниясининг стерео динамиклари;
  • Ультратовушли бармоқ изи сканери;
  • Кучли вибрация мотори;
  • Экраннинг турли қисмлари учун сезгирликни алоҳида созлаш имконияти.
Ҳозирда Redmi К90 Ultra базавий конфигурацияси тахминан 410 АҚШ доллари атрофида баҳоланмоқда. Ўзбекистон бозорига ушбу модел расмий ёки норасмий етказиб берувчилар орқали яқин ойларда кириб келиши кутилмоқда. Ўзининг техник характеристикалари билан у ҳозирда бозордаги кўплаб қимматбаҳо флагманларга жиддий рақобат туғдириши аниқ.

XiaomiRedmi К90 UltraSnapdragon 8 ЭлитеСмартфонТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хотира бозоридаги инқироз ортида тил бириктириш турибдими: Samsung, Ҳйних ва Микрон судга берилдиХотира бозоридаги инқироз ортида тил бириктириш турибдими: Samsung, Ҳйних ва Микрон судга берилдиБугун, 04:56Австралия стартаплари учун катта имконият: TechCrunch Стартуп Баттлефиелд қайтмоқдаАвстралия стартаплари учун катта имконият: TechCrunch Стартуп Баттлефиелд қайтмоқдаБугун, 04:28AMD видеокарталар нархини оширишга тайёрланмоқда: Бозор июльда ўзгариши кутилмоқдаAMD видеокарталар нархини оширишга тайёрланмоқда: Бозор июльда ўзгариши кутилмоқдаБугун, 04:21Германиянинг Punkt. бренди AphyOS тизимида ишловчи хавфсиз MC03 смартфонини тақдим этдиГерманиянинг Punkt. бренди AphyOS тизимида ишловчи хавфсиз MC03 смартфонини тақдим этдиБугун, 03:24Acebeam рекорд даражадаги 6400 мА·соат сиғимли 21700 аккумуляторини тақдим этдиAcebeam рекорд даражадаги 6400 мА·соат сиғимли 21700 аккумуляторини тақдим этдиБугун, 02:55OpenClaw сунъий интеллект агенти энди Android ва iOS платформаларида ишга туширилдиOpenClaw сунъий интеллект агенти энди Android ва iOS платформаларида ишга туширилдиБугун, 02:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача