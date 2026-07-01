Lada Vesta янги қулайликлар билан бойиди: Автомобилда иқлим назорати ва телематика пайдо бўлди

·0·Авто
Lada Vesta янги қулайликлар билан бойиди: Автомобилда иқлим назорати ва телематика пайдо бўлди

Россиянинг "AvtoVAZ" концерни ўзининг энг оммабоп моделларидан бири бўлган Lada Vesta оиласини технологик жиҳатдан янгилашда давом этмоқда. Ишлаб чиқарувчи ушбу модел учун автоматик иқлим назорати тизими ва Lada Коннект Старт телематик платформасини расман жорий қилди. Бу ўзгаришлар автомобилнинг шундоқ ҳам кенгайиб бораётган функционал имкониятларини янада оширишга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги иқлим назорати тизими салондаги ҳароратни автоматик равишда ушлаб туриш имконини беради. Тизим учта махсус датчикдан олинган маълумотларга таяниб ишлайди ва ҳайдовчи ҳамда йўловчилар учун сезиларсиз тарзда ҳаво оқимини мувофиқлаштиради. Бошқарув элементлари ёритгичли айланма регуляторлар орқали амалга оширилади, асосий кўрсаткичлар эса 10 дюймли мультимедиа экранида акс этиб туради.

Масофавий бошқарув ва рақамли имкониятлар

Яна бир муҳим янгилик — Lada Коннект Старт тизимининг жорий этилишидир. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу телематик платформа "Мир Lada" мобил иловаси орқали автомобилнинг кўплаб функцияларини масофадан бошқариш имконини беради. Эндиликда ҳайдовчилар смартфон ёрдамида автомобил ҳолатини кузатиб боришлари мумкин.

Тизим орқали қуйидаги маълумотларни олиш ва амалларни бажариш мумкин:

  • Ёқилғи даражаси ва аккумулятор қувватини текшириш;
  • Автомобилнинг айни дамдаги жойлашувини аниқлаш;
  • Двигател ҳароратини назорат қилиш;
  • Эшиклар ва юкхонани масофадан қулфлаш ёки очиш.

Таъкидлаш жоизки, ушбу функциялар Lada Vesta моделининг барча комплектациялари учун стандарт жиҳоз сифатида киритилган. Аввалроқ моделга двигателни масофадан ўт олдириш ва калитсиз кириш тизимлари ҳам қўшилган эди. Бу каби инновациялар Россия автосаноати учун импорт ўрнини босиш жараёнидаги муҳим қадам сифатида кўрилмоқда.

Нархлар ва бозорга чиқиш муддати

Инсайдерларнинг хабар беришича, иқлим назорати тизими билан жиҳозланган Lada Vesta Течно ва Дриве комплектациялари аллақачон дилерлик марказларига етказиб берила бошланган. Янгиланган автомобилларнинг расмий савдоси яқин кунларда старт олиши кутилмоқда. Албатта, қўшимча қулайликлар нархга ҳам ўз таъсирини ўтказмай қолмайди.

Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, янги функциялар сабабли автомобил нархи аввалги версияларга нисбатан 50 дан 100 минг рублгача қимматлашиши кутилмоқда. Ўзбекистон бозорида ҳам Lada моделлари ўз ўрнига эга эканлигини ҳисобга олсак, ушбу технологик янгиланишлар маҳаллий истеъмолчилар учун ҳам қизиқарли бўлиши мумкин.

Lada Vesta НГ моделининг серияли ишлаб чиқарилиши санкциялар туфайли юзага келган танаффусдан сўнг қайта тикланган эди. Ҳозирда "AvtoVAZ" нафақат ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш, балки аввал мавжуд бўлган ва янги замонавий опсияларни автомобилларга қайтариш устида фаол иш олиб бормоқда.

Lada VestaAvtoVAZАвтомобилТехнологияЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Fiat афсонавий Панда моделининг бензинли ворисини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқдаFiat афсонавий Панда моделининг бензинли ворисини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқдаБугун, 16:55Lamborghini ўз тарихидаги энг кучли кроссовер — Урус SE Перформанте моделини тақдим этдиLamborghini ўз тарихидаги энг кучли кроссовер — Урус SE Перформанте моделини тақдим этдиБугун, 15:54Geely ЭХ2 кроссовери Европа бозорига чиқмоқда: Renault ва Volkswagen учун янги рақибGeely ЭХ2 кроссовери Европа бозорига чиқмоқда: Renault ва Volkswagen учун янги рақибБугун, 14:57Alfa Romeo 155 ДТМ афсонаси қайтди: 740 от кучига эга янги супер-седан тақдим этилдиAlfa Romeo 155 ДТМ афсонаси қайтди: 740 от кучига эга янги супер-седан тақдим этилдиБугун, 13:552026-йилнинг энг яхши кроссовер ва йўлтанламаслари: Экспертлар рейтинги эълон қилинди2026-йилнинг энг яхши кроссовер ва йўлтанламаслари: Экспертлар рейтинги эълон қилиндиБугун, 12:52Volkswagen Гольф дизел двигателлардан воз кечмоқда: Афсонавий давр якуниVolkswagen Гольф дизел двигателлардан воз кечмоқда: Афсонавий давр якуниБугун, 08:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди