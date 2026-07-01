Lada Vesta янги қулайликлар билан бойиди: Автомобилда иқлим назорати ва телематика пайдо бўлди
Россиянинг "AvtoVAZ" концерни ўзининг энг оммабоп моделларидан бири бўлган Lada Vesta оиласини технологик жиҳатдан янгилашда давом этмоқда. Ишлаб чиқарувчи ушбу модел учун автоматик иқлим назорати тизими ва Lada Коннект Старт телематик платформасини расман жорий қилди. Бу ўзгаришлар автомобилнинг шундоқ ҳам кенгайиб бораётган функционал имкониятларини янада оширишга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги иқлим назорати тизими салондаги ҳароратни автоматик равишда ушлаб туриш имконини беради. Тизим учта махсус датчикдан олинган маълумотларга таяниб ишлайди ва ҳайдовчи ҳамда йўловчилар учун сезиларсиз тарзда ҳаво оқимини мувофиқлаштиради. Бошқарув элементлари ёритгичли айланма регуляторлар орқали амалга оширилади, асосий кўрсаткичлар эса 10 дюймли мультимедиа экранида акс этиб туради.
Масофавий бошқарув ва рақамли имкониятларЯна бир муҳим янгилик — Lada Коннект Старт тизимининг жорий этилишидир. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу телематик платформа "Мир Lada" мобил иловаси орқали автомобилнинг кўплаб функцияларини масофадан бошқариш имконини беради. Эндиликда ҳайдовчилар смартфон ёрдамида автомобил ҳолатини кузатиб боришлари мумкин.
Тизим орқали қуйидаги маълумотларни олиш ва амалларни бажариш мумкин:
- Ёқилғи даражаси ва аккумулятор қувватини текшириш;
- Автомобилнинг айни дамдаги жойлашувини аниқлаш;
- Двигател ҳароратини назорат қилиш;
- Эшиклар ва юкхонани масофадан қулфлаш ёки очиш.
Таъкидлаш жоизки, ушбу функциялар Lada Vesta моделининг барча комплектациялари учун стандарт жиҳоз сифатида киритилган. Аввалроқ моделга двигателни масофадан ўт олдириш ва калитсиз кириш тизимлари ҳам қўшилган эди. Бу каби инновациялар Россия автосаноати учун импорт ўрнини босиш жараёнидаги муҳим қадам сифатида кўрилмоқда.
Нархлар ва бозорга чиқиш муддатиИнсайдерларнинг хабар беришича, иқлим назорати тизими билан жиҳозланган Lada Vesta Течно ва Дриве комплектациялари аллақачон дилерлик марказларига етказиб берила бошланган. Янгиланган автомобилларнинг расмий савдоси яқин кунларда старт олиши кутилмоқда. Албатта, қўшимча қулайликлар нархга ҳам ўз таъсирини ўтказмай қолмайди.
Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, янги функциялар сабабли автомобил нархи аввалги версияларга нисбатан 50 дан 100 минг рублгача қимматлашиши кутилмоқда. Ўзбекистон бозорида ҳам Lada моделлари ўз ўрнига эга эканлигини ҳисобга олсак, ушбу технологик янгиланишлар маҳаллий истеъмолчилар учун ҳам қизиқарли бўлиши мумкин.
Lada Vesta НГ моделининг серияли ишлаб чиқарилиши санкциялар туфайли юзага келган танаффусдан сўнг қайта тикланган эди. Ҳозирда "AvtoVAZ" нафақат ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш, балки аввал мавжуд бўлган ва янги замонавий опсияларни автомобилларга қайтариш устида фаол иш олиб бормоқда.
…