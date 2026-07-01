Honda стратегиясини ўзгартирмоқда: Электромобиллар ўрнига маълумотлар марказлари

·0·Техно
Honda стратегиясини ўзгартирмоқда: Электромобиллар ўрнига маълумотлар марказлари

Япония автогиганти Honda ўзининг бизнес йўналишини кутилмаган томонга буришга қарор қилди. Компания АҚШдаги заводларида ишлаб чиқарилаётган аккумуляторларни эндиликда электромобиллар учун эмас, балки маълумотлар марказлари (дата-сентерс) ва энергия сақлаш тизимлари учун йўналтира бошлади. Бу қадам глобал автомобил бозоридаги беқарорлик ва технологик инфратузилмага бўлган талабнинг ортиши билан боғлиқ. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Никкеи Асиа нашри хабарига кўра, Honda шу ҳафтадан бошлаб энергия сақлаш тизимлари учун мўлжалланган батареяларни ишлаб чиқаришни йўлга қўйди. Бу ўзгариш компаниянинг АҚШдаги электромобил дастурларини бекор қилганидан уч ой ўтиб содир бўлди. Дастлаб ЛГ Энергй Солутион билан ҳамкорликда Огаё штатидаги заводда ишлаб чиқарилиши режалаштирилган аккумуляторлар энди йўлларда эмас, балки сервер хоналарида хизмат қилади.

Бозордаги ўзгаришлар ва иқтисодий сабаблар

Honda компаниясининг ушбу қарорига АҚШ бозоридаги электромобилларга бўлган талабнинг пасайиши асосий сабаб бўлди. Ҳукумат томонидан тақдим этиладиган солиқ имтиёзларининг бекор қилиниши истеъмолчиларнинг ушбу турдаги транспортга бўлган қизиқишини сўндирди. Натижада, компания ўтган молия йилида ўз стратегиясини қайта кўриб чиқиш ва таркибий ўзгаришлар туфайли 15,7 миллиард доллар зарар кўрганини маълум қилди.

Шунга қарамай, Honda ЛГ Энергй билан қўшма корхонани тугатмади. Аксинча, Tesla, Ford ва GM каби рақобатчилари ортидан аккумуляторлар бизнесининг ўзи алоҳида даромадли йўналиш эканини англаб етди. Ҳозирда стационар энергия сақлаш қурилмалари бозори йилига 32 фоизга ўсиб бормоқда, бу эса автомобил ишлаб чиқарувчилар учун янги имкониятлар эшигини очмоқда.

Энергия сақлаш тизимларининг истиқболи

SEIА ва Бенчмарк Минералс ҳисоботларига кўра, жорий йилнинг биринчи чорагида 9,7 гигаватт-соат қувватга эга энергия сақлаш тизимлари ўрнатилди. Бу миқдордаги батареялар билан тахминан 120 мингта электромобилни жиҳозлаш мумкин эди. Мутахассислар ўн йилликнинг охирига бориб, ушбу бозор ҳажми уч бараварга ошишини башорат қилмоқдалар.

  • Маълумотлар марказларининг узлуксиз ишлашини таъминлаш;
  • Электр тармоқларини барқарорлаштириш;
  • Қуёш ва шамол энергиясидан самарали фойдаланиш;
  • Энергия нархи пасайган даврда захира тўплаш.
Мазкур йўналиш нафақат истиқболли, балки ниҳоятда даромадли ҳамдир. Масалан, Tesla ўзининг Мегапакк ва Повервалл қурилмаларидан 30 фоизгача ялпи фойда кўрмоқда, бу эса автомобил сотувидан олинадиган фойдадан икки баравар кўпдир. Honda ҳам айнан шу юқори рентабелликга эга бўлган занжирга қўшилишни мақсад қилган.

Ўзбекистон шароитида ҳам маълумотлар марказлари ва қайта тикланувчи энергия манбалари учун аккумуляторлар захираси долзарб мавзу ҳисобланади. Honda каби йирик брендларнинг ушбу соҳага кириб келиши, келажакда энергия сақлаш технологияларининг арзонлашишига ва оммалашишига хизмат қилиши шубҳасиз. Компания электромобиллар бозорида бироз чекинган бўлса-да, глобал энергетика трансформациясида ўз ўрнини сақлаб қолишга уринмоқда.

HondaТехнологияАккумуляторДата-сентерTesla
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда имтиҳондан юқори балл олган битирувчиларга чиройли рақамлар совға қилинадиРоссияда имтиҳондан юқори балл олган битирувчиларга чиройли рақамлар совға қилинадиБугун, 22:27Дунё океани ҳарорати рекорд даражага етди: 2026-йил июн ойи тарихдаги энг иссиғи бўлдиДунё океани ҳарорати рекорд даражага етди: 2026-йил июн ойи тарихдаги энг иссиғи бўлдиБугун, 21:56Автоном юк ташишда янги давр: Ҳумбле Роботикс ҳайдовчисиз электр юк машинасини тақдим этдиАвтоном юк ташишда янги давр: Ҳумбле Роботикс ҳайдовчисиз электр юк машинасини тақдим этдиБугун, 21:50Микромобиллик гиганти Лиме биржага чиқди: IPO орқали 167 миллион доллар жалб қилиндиМикромобиллик гиганти Лиме биржага чиқди: IPO орқали 167 миллион доллар жалб қилиндиБугун, 21:30Ўзга сайёраликлар билан алоқа: Олимлар биринчи контакт учун янги йўриқномани тасдиқладиЎзга сайёраликлар билан алоқа: Олимлар биринчи контакт учун янги йўриқномани тасдиқладиБугун, 21:21Sony ўйин саноатида инқилоб қилмоқда: PlayStation дисклари тарихга айланадиSony ўйин саноатида инқилоб қилмоқда: PlayStation дисклари тарихга айланадиБугун, 20:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди