Honda стратегиясини ўзгартирмоқда: Электромобиллар ўрнига маълумотлар марказлари
Япония автогиганти Honda ўзининг бизнес йўналишини кутилмаган томонга буришга қарор қилди. Компания АҚШдаги заводларида ишлаб чиқарилаётган аккумуляторларни эндиликда электромобиллар учун эмас, балки маълумотлар марказлари (дата-сентерс) ва энергия сақлаш тизимлари учун йўналтира бошлади. Бу қадам глобал автомобил бозоридаги беқарорлик ва технологик инфратузилмага бўлган талабнинг ортиши билан боғлиқ. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Никкеи Асиа нашри хабарига кўра, Honda шу ҳафтадан бошлаб энергия сақлаш тизимлари учун мўлжалланган батареяларни ишлаб чиқаришни йўлга қўйди. Бу ўзгариш компаниянинг АҚШдаги электромобил дастурларини бекор қилганидан уч ой ўтиб содир бўлди. Дастлаб ЛГ Энергй Солутион билан ҳамкорликда Огаё штатидаги заводда ишлаб чиқарилиши режалаштирилган аккумуляторлар энди йўлларда эмас, балки сервер хоналарида хизмат қилади.
Бозордаги ўзгаришлар ва иқтисодий сабабларHonda компаниясининг ушбу қарорига АҚШ бозоридаги электромобилларга бўлган талабнинг пасайиши асосий сабаб бўлди. Ҳукумат томонидан тақдим этиладиган солиқ имтиёзларининг бекор қилиниши истеъмолчиларнинг ушбу турдаги транспортга бўлган қизиқишини сўндирди. Натижада, компания ўтган молия йилида ўз стратегиясини қайта кўриб чиқиш ва таркибий ўзгаришлар туфайли 15,7 миллиард доллар зарар кўрганини маълум қилди.
Шунга қарамай, Honda ЛГ Энергй билан қўшма корхонани тугатмади. Аксинча, Tesla, Ford ва GM каби рақобатчилари ортидан аккумуляторлар бизнесининг ўзи алоҳида даромадли йўналиш эканини англаб етди. Ҳозирда стационар энергия сақлаш қурилмалари бозори йилига 32 фоизга ўсиб бормоқда, бу эса автомобил ишлаб чиқарувчилар учун янги имкониятлар эшигини очмоқда.
Энергия сақлаш тизимларининг истиқболиSEIА ва Бенчмарк Минералс ҳисоботларига кўра, жорий йилнинг биринчи чорагида 9,7 гигаватт-соат қувватга эга энергия сақлаш тизимлари ўрнатилди. Бу миқдордаги батареялар билан тахминан 120 мингта электромобилни жиҳозлаш мумкин эди. Мутахассислар ўн йилликнинг охирига бориб, ушбу бозор ҳажми уч бараварга ошишини башорат қилмоқдалар.
- Маълумотлар марказларининг узлуксиз ишлашини таъминлаш;
- Электр тармоқларини барқарорлаштириш;
- Қуёш ва шамол энергиясидан самарали фойдаланиш;
- Энергия нархи пасайган даврда захира тўплаш.
Ўзбекистон шароитида ҳам маълумотлар марказлари ва қайта тикланувчи энергия манбалари учун аккумуляторлар захираси долзарб мавзу ҳисобланади. Honda каби йирик брендларнинг ушбу соҳага кириб келиши, келажакда энергия сақлаш технологияларининг арзонлашишига ва оммалашишига хизмат қилиши шубҳасиз. Компания электромобиллар бозорида бироз чекинган бўлса-да, глобал энергетика трансформациясида ўз ўрнини сақлаб қолишга уринмоқда.
…