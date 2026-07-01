Британияда нам салфеткаларни сотувга чиқариш тақиқланди
Кўпчилик ишлатадиган нам салфеткаларнинг аксарияти таркибида пластик толалар бор. Бу уларни чидамли қилади, лекин чиқиндига айланганидан кейин узоқ вақт йўқолмайди.
Айниқса, салфеткаларни ҳожатхонага ташлаш жиддий муаммо туғдиради. Улар канализацияда тиқин ҳосил қилади, кейин эса сув йўлларига тушиб, микропластик манбасига айланади. Ишлаб чиқариш жараёнидаги иссиқхона газлари чиқиндиси ҳам муаммони янада кучайтиради.
Янги чеклов биринчи бўлиб Уэльсда, 2026 йил 18 декабрдан кучга киради. 2027 йил майида Англия ва Шимолий Ирландия, августда эса Шотландия пластикли нам салфеткалар савдосини тақиқлайди.
Чеклов болалар салфеткалари, косметикани кетказиш маҳсулотлари, нам ҳожатхона қоғози, антибактериал салфеткалар, шахсий гигиена ва уй тозалаш учун ишлатиладиган воситаларни қамраб олади.
Таркибида пластик бўлмаган салфеткалар сотувда қолади. Шунингдек, тиббий мақсаддаги маҳсулотларга истисно берилади ва улар белгиланган талаблар асосида дорихона ҳамда шифохоналарда тарқатилиши мумкин бўлади.
…