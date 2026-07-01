Россияда имтиҳондан юқори балл олган битирувчиларга чиройли рақамлар совға қилинади
Россия Маориф вазирлиги мактаб битирувчиларини рағбатлантиришнинг ўзига хос усулини жорий этмоқда. 2026-йилдан бошлаб Ягона давлат имтиҳонларида (ЕГE) юқори натижа кўрсатган ўқувчиларга таркибида кетма-кет беш рақамлари бўлган махсус мобил алоқа рақамлари тақдим этилади. Бу ташаббус ёшлар орасида билим олишга бўлган қизиқишни ошириш ва уларнинг муваффақиятини эътироф этиш мақсадида ишлаб чиқилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу имтиёздан икки ва ундан ортиқ фан бўйича жами 200 балл тўплаган битирувчилар фойдаланишлари мумкин бўлади. Совға тариқасида бериладиган рақамлар комбинациясида "555" рақамлари мавжуд бўлиб, бу рамзий маънода ўқувчининг аъло баҳоларини ифодалайди. Мазкур акция бутун йил давомида амал қилиши режалаштирилган.
Статистика ва қамров доирасиДастлабки маълумотларга кўра, Россияда юқори балл тўпловчилар сони йилдан-йилга ортиб бормоқда. Масалан, жорий кўрсаткичлар таҳлили шуни кўрсатадики, 933 нафар битирувчи 200 баллик довонни забт этган. Янада юқори натижа қайд этганлар — 300 балл олганлар 76 нафарни, 400 балл тўплаганлар эса 8 нафарни ташкил этади. Ҳатто 500 баллик максимал натижага эришган битта битирувчи ҳам рўйхатга олинган.
Ушбу лойиҳа Россиянинг йирик алоқа операторлари бўлмиш Мегафон ва Yota билан ҳамкорликда амалга оширилмоқда. Чиройли рақамга эга бўлиш учун битирувчилар ўзларининг юқори балларини тасдиқловчи ҳужжатларни тақдим этишлари лозим. Амалдаги абонентлар шахсий кабинет орқали ариза қолдиришлари, янги фойдаланувчилар эса махсус СИМ-карталарни расмийлаштиришлари талаб этилади.
Ёш чегараси ва техник шартларЛойиҳа шартларига кўра, "555" комбинацияли рақамлар фақат 20 ёшга тўлмаган абонентлар учун очиқ бўлади. Бу чеклов лойиҳанинг айнан мактаб битирувчилари ва ёш талабаларга йўналтирилганини англатади. Мутахассисларнинг фикрича, бундай чиройли рақамлар ёшлар учун ўзига хос ижтимоий статус ва муваффақият рамзи бўлиб хизмат қилади.
Ўзбекистон тажрибасида ҳам мобил операторлар томонидан турли ижтимоий акциялар ўтказиб турилади, бироқ таълим соҳасидаги ютуқлар учун чиройли рақамлар бериш амалиёти ҳали кенг оммалашмаган. Россиядаги ушбу тажриба рақамли иқтисодиёт ва таълим тизими интеграциясининг қизиқарли намунаси сифатида кўрилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, чиройли ва осон эслаб қолинадиган мобил рақамлар одатда аукционлар орқали ёки юқори нархларда сотилади. Давлат даражасидаги бундай ташаббус эса иқтидорли ёшларни қўшимча харажатларсиз рағбатлантириш имконини беради.
…