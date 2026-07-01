Россияда имтиҳондан юқори балл олган битирувчиларга чиройли рақамлар совға қилинади

·0·Техно
Россияда имтиҳондан юқори балл олган битирувчиларга чиройли рақамлар совға қилинади

Россия Маориф вазирлиги мактаб битирувчиларини рағбатлантиришнинг ўзига хос усулини жорий этмоқда. 2026-йилдан бошлаб Ягона давлат имтиҳонларида (ЕГE) юқори натижа кўрсатган ўқувчиларга таркибида кетма-кет беш рақамлари бўлган махсус мобил алоқа рақамлари тақдим этилади. Бу ташаббус ёшлар орасида билим олишга бўлган қизиқишни ошириш ва уларнинг муваффақиятини эътироф этиш мақсадида ишлаб чиқилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу имтиёздан икки ва ундан ортиқ фан бўйича жами 200 балл тўплаган битирувчилар фойдаланишлари мумкин бўлади. Совға тариқасида бериладиган рақамлар комбинациясида "555" рақамлари мавжуд бўлиб, бу рамзий маънода ўқувчининг аъло баҳоларини ифодалайди. Мазкур акция бутун йил давомида амал қилиши режалаштирилган.

Статистика ва қамров доираси

Дастлабки маълумотларга кўра, Россияда юқори балл тўпловчилар сони йилдан-йилга ортиб бормоқда. Масалан, жорий кўрсаткичлар таҳлили шуни кўрсатадики, 933 нафар битирувчи 200 баллик довонни забт этган. Янада юқори натижа қайд этганлар — 300 балл олганлар 76 нафарни, 400 балл тўплаганлар эса 8 нафарни ташкил этади. Ҳатто 500 баллик максимал натижага эришган битта битирувчи ҳам рўйхатга олинган.

Ушбу лойиҳа Россиянинг йирик алоқа операторлари бўлмиш Мегафон ва Yota билан ҳамкорликда амалга оширилмоқда. Чиройли рақамга эга бўлиш учун битирувчилар ўзларининг юқори балларини тасдиқловчи ҳужжатларни тақдим этишлари лозим. Амалдаги абонентлар шахсий кабинет орқали ариза қолдиришлари, янги фойдаланувчилар эса махсус СИМ-карталарни расмийлаштиришлари талаб этилади.

Ёш чегараси ва техник шартлар

Лойиҳа шартларига кўра, "555" комбинацияли рақамлар фақат 20 ёшга тўлмаган абонентлар учун очиқ бўлади. Бу чеклов лойиҳанинг айнан мактаб битирувчилари ва ёш талабаларга йўналтирилганини англатади. Мутахассисларнинг фикрича, бундай чиройли рақамлар ёшлар учун ўзига хос ижтимоий статус ва муваффақият рамзи бўлиб хизмат қилади.

Ўзбекистон тажрибасида ҳам мобил операторлар томонидан турли ижтимоий акциялар ўтказиб турилади, бироқ таълим соҳасидаги ютуқлар учун чиройли рақамлар бериш амалиёти ҳали кенг оммалашмаган. Россиядаги ушбу тажриба рақамли иқтисодиёт ва таълим тизими интеграциясининг қизиқарли намунаси сифатида кўрилмоқда.

Эслатиб ўтамиз, чиройли ва осон эслаб қолинадиган мобил рақамлар одатда аукционлар орқали ёки юқори нархларда сотилади. Давлат даражасидаги бундай ташаббус эса иқтидорли ёшларни қўшимча харажатларсиз рағбатлантириш имконини беради.

РоссияТаълимТехнологияМобил АлоқаИмтиҳон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honda стратегиясини ўзгартирмоқда: Электромобиллар ўрнига маълумотлар марказлариHonda стратегиясини ўзгартирмоқда: Электромобиллар ўрнига маълумотлар марказлариБугун, 22:21Дунё океани ҳарорати рекорд даражага етди: 2026-йил июн ойи тарихдаги энг иссиғи бўлдиДунё океани ҳарорати рекорд даражага етди: 2026-йил июн ойи тарихдаги энг иссиғи бўлдиБугун, 21:56Автоном юк ташишда янги давр: Ҳумбле Роботикс ҳайдовчисиз электр юк машинасини тақдим этдиАвтоном юк ташишда янги давр: Ҳумбле Роботикс ҳайдовчисиз электр юк машинасини тақдим этдиБугун, 21:50Микромобиллик гиганти Лиме биржага чиқди: IPO орқали 167 миллион доллар жалб қилиндиМикромобиллик гиганти Лиме биржага чиқди: IPO орқали 167 миллион доллар жалб қилиндиБугун, 21:30Ўзга сайёраликлар билан алоқа: Олимлар биринчи контакт учун янги йўриқномани тасдиқладиЎзга сайёраликлар билан алоқа: Олимлар биринчи контакт учун янги йўриқномани тасдиқладиБугун, 21:21Sony ўйин саноатида инқилоб қилмоқда: PlayStation дисклари тарихга айланадиSony ўйин саноатида инқилоб қилмоқда: PlayStation дисклари тарихга айланадиБугун, 20:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди