Лиме компанияси фонд бозорига чиқди: Микромобиллик гиганти IPO ўтказди

·0·Техно
Лиме компанияси фонд бозорига чиқди: Микромобиллик гиганти IPO ўтказди

Электр скутерлар ва велосипедлар ижараси бўйича дунёдаги энг йирик операторлардан бири бўлган Лиме компанияси узоқ кутилган IPO (акцияларни оммавий жойлаштириш) жараёнини якунлаб, расман очиқ акциядорлик жамиятига айланди. Тўққиз йиллик фаолияти давомида турли молиявий қийинчиликлар ва пандемия чекловларини бошидан ўтказган стартап Nasdaq биржасида ўз акцияларини муваффақиятли савдога чиқарди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компания ўзининг дебют савдолари доирасида 167 миллион доллар маблағ жалб қилишга эришди. Uber томонидан қўллаб-қувватланадиган Лиме жами 6,68 миллион дона акцияни ҳар бирини 25 доллардан сотди. Бу кўрсаткич аввалдан режалаштирилган 24-26 долларлик диапазоннинг ўртасига тўғри келади. Nasdaq биржасида "ЛИМE" тикери остида савдолар бошлангач, биринчи соатнинг ўзидаёқ акциялар нархи 9 фоизга ўсди.

TechCrunch нашри маълумотига кўра, мазкур IPO натижасида Лиме компаниясининг умумий бозор қиймати тахминан 1,66 миллиард долларни ташкил этмоқда. Бу кўрсаткич унинг асосий рақобатчиси бўлган Бирд компаниясининг 2021-йилдаги кўрсаткичларига яқин, бироқ Лиме раҳбарияти ўз бизнес моделининг анча барқарор эканлигини таъкидламоқда.

Қийинчиликлар ортда қолди

Лиме бош директори Уэйн Тинг интервю давомида компаниянинг бугунги даражага етиши осон бўлмаганини тан олди. Унинг сўзларига кўра, компания кўп марта банкротлик ёқасига келиб қолган ва келажаги сўроқ остида бўлган даврлар бўлган. "Бугун оммавий компания сифатида бу ерда туриш — катта меҳнат ва сабр маҳсулидир", — дейди Тинг.

Микромобиллик бозори сўнгги йилларда анча шафқатсиз муҳитга айланди. Масалан, Бирд компанияси банкротлик тўғрисида ариза беришга мажбур бўлган бўлса, бошқа рақобатчилар — Тиер ва Дотт бирлашиш орқали жон сақлаб қолишга ҳаракат қилди. Суперпедестриан каби лойиҳалар эса бутунлай ёпилиб кетди. Шундай шароитда Лиме ўз даромадларини оширишга муваффақ бўлди: 2023-йилдаги 521 миллион долларлик тушум ўтган йили 886,7 миллион долларгача ўсди.

Молиявий мажбуриятлар ва келажак режалари

Шунга қарамай, компания олдида жиддий молиявий вазифалар турибди. IPO арафасида тақдим этилган ҳужжатларда Лиме ўзининг 1 миллиард долларга яқин қарздорлик мажбуриятлари борлигини маълум қилган. Ушбу қарзнинг ярмидан кўп қисми жорий йил якунига қадар тўланиши керак. Акцияларни сотишдан тушган маблағлар айнан мана шу мажбуриятларни ёпиш ва бизнесни кенгайтиришга йўналтирилади.

Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорларда ҳам микромобиллик, хусусан, скутерлар ижараси оммалашиб бораётган бир пайтда, Лиме каби глобал етакчининг фонд бозоридаги муваффақияти соҳа инвесторлари учун ижобий сигнал ҳисобланади. Компания сўнгги уч йил давомида операцион фойда кўраётганини ва эндиликда барқарор ривожланиш босқичига ўтганини даъво қилмоқда.

ЛимеIPONasdaqМикромобилликТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект инфратузилмасида янги гигант: Тогетер AI қиймати 8,3 миллиард долларга етдиСунъий интеллект инфратузилмасида янги гигант: Тогетер AI қиймати 8,3 миллиард долларга етдиБугун, 23:28Хитой коинотда келажак госпитали ва биологик лаборатория технологияларини синовдан ўтказдиХитой коинотда келажак госпитали ва биологик лаборатория технологияларини синовдан ўтказдиБугун, 23:27Cloudflare сунъий интеллект компанияларини контент учун ҳақ тўлашга мажбурламоқдаCloudflare сунъий интеллект компанияларини контент учун ҳақ тўлашга мажбурламоқдаБугун, 22:58OpenAI янги чипларсиз сунъий интеллект харажатларини икки баробардан кўпроққа қисқартирдиOpenAI янги чипларсиз сунъий интеллект харажатларини икки баробардан кўпроққа қисқартирдиБугун, 22:56Россияда имтиҳондан юқори балл олган битирувчиларга чиройли рақамлар совға қилинадиРоссияда имтиҳондан юқори балл олган битирувчиларга чиройли рақамлар совға қилинадиБугун, 22:27Honda стратегиясини ўзгартирмоқда: Электромобиллар ўрнига маълумотлар марказлариHonda стратегиясини ўзгартирмоқда: Электромобиллар ўрнига маълумотлар марказлариБугун, 22:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди