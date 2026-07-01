Лиме компанияси фонд бозорига чиқди: Микромобиллик гиганти IPO ўтказди
Электр скутерлар ва велосипедлар ижараси бўйича дунёдаги энг йирик операторлардан бири бўлган Лиме компанияси узоқ кутилган IPO (акцияларни оммавий жойлаштириш) жараёнини якунлаб, расман очиқ акциядорлик жамиятига айланди. Тўққиз йиллик фаолияти давомида турли молиявий қийинчиликлар ва пандемия чекловларини бошидан ўтказган стартап Nasdaq биржасида ўз акцияларини муваффақиятли савдога чиқарди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компания ўзининг дебют савдолари доирасида 167 миллион доллар маблағ жалб қилишга эришди. Uber томонидан қўллаб-қувватланадиган Лиме жами 6,68 миллион дона акцияни ҳар бирини 25 доллардан сотди. Бу кўрсаткич аввалдан режалаштирилган 24-26 долларлик диапазоннинг ўртасига тўғри келади. Nasdaq биржасида "ЛИМE" тикери остида савдолар бошлангач, биринчи соатнинг ўзидаёқ акциялар нархи 9 фоизга ўсди.
TechCrunch нашри маълумотига кўра, мазкур IPO натижасида Лиме компаниясининг умумий бозор қиймати тахминан 1,66 миллиард долларни ташкил этмоқда. Бу кўрсаткич унинг асосий рақобатчиси бўлган Бирд компаниясининг 2021-йилдаги кўрсаткичларига яқин, бироқ Лиме раҳбарияти ўз бизнес моделининг анча барқарор эканлигини таъкидламоқда.
Қийинчиликлар ортда қолдиЛиме бош директори Уэйн Тинг интервю давомида компаниянинг бугунги даражага етиши осон бўлмаганини тан олди. Унинг сўзларига кўра, компания кўп марта банкротлик ёқасига келиб қолган ва келажаги сўроқ остида бўлган даврлар бўлган. "Бугун оммавий компания сифатида бу ерда туриш — катта меҳнат ва сабр маҳсулидир", — дейди Тинг.
Микромобиллик бозори сўнгги йилларда анча шафқатсиз муҳитга айланди. Масалан, Бирд компанияси банкротлик тўғрисида ариза беришга мажбур бўлган бўлса, бошқа рақобатчилар — Тиер ва Дотт бирлашиш орқали жон сақлаб қолишга ҳаракат қилди. Суперпедестриан каби лойиҳалар эса бутунлай ёпилиб кетди. Шундай шароитда Лиме ўз даромадларини оширишга муваффақ бўлди: 2023-йилдаги 521 миллион долларлик тушум ўтган йили 886,7 миллион долларгача ўсди.
Молиявий мажбуриятлар ва келажак режалариШунга қарамай, компания олдида жиддий молиявий вазифалар турибди. IPO арафасида тақдим этилган ҳужжатларда Лиме ўзининг 1 миллиард долларга яқин қарздорлик мажбуриятлари борлигини маълум қилган. Ушбу қарзнинг ярмидан кўп қисми жорий йил якунига қадар тўланиши керак. Акцияларни сотишдан тушган маблағлар айнан мана шу мажбуриятларни ёпиш ва бизнесни кенгайтиришга йўналтирилади.
Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорларда ҳам микромобиллик, хусусан, скутерлар ижараси оммалашиб бораётган бир пайтда, Лиме каби глобал етакчининг фонд бозоридаги муваффақияти соҳа инвесторлари учун ижобий сигнал ҳисобланади. Компания сўнгги уч йил давомида операцион фойда кўраётганини ва эндиликда барқарор ривожланиш босқичига ўтганини даъво қилмоқда.
…