ЖЧ-2026: нимчорак финалнинг беш жуфтлиги маълум бўлди
2026 йилги жаҳон чемпионатида ҳал қилувчи баҳслар тобора қизғин тус олмоқда. АҚШ миллий жамоасининг Босния ва Ҳерцеговина устидан қозонган ғалабасидан сўнг 1/8 финал босқичининг яна бир жуфтлиги аниқ бўлди.
Айни пайтга келиб, нимчорак финалдаги саккизта қарама-қаршиликдан бештаси маълум.
АҚШ Боснияни ишончли мағлуб этди
ЖЧ-2026 1/16 финал босқичида АҚШ миллий жамоаси Босния ва Ҳерцеговинага қарши майдонга тушди.
Америкаликлар учрашувни 2:0 ҳисобида ўз фойдасига ҳал қилиб, кейинги босқич йўлланмасини қўлга киритди.
АҚШнинг кейинги рақиби — Белгия
Нимчорак финалда турнир мезбонларидан бири бўлган АҚШ Белгия миллий жамоасига қарши баҳс олиб боради.
Ушбу тўқнашув икки жамоанинг ҳужумкор ўйини ва юлдузли таркиблари сабаб босқичнинг энг қизиқарли учрашувларидан бири бўлиши кутилмоқда.
Бешта жуфтлик аниқ бўлди
Чоракфинал йўлланмаси учун ҳозирча қуйидаги жамоаларнинг ўзаро баҳс олиб бориши маълум:
Қолган учта жуфтлик 1/16 финал босқичининг навбатдаги учрашувларидан кейин аниқланади.
Мухлисларни кучли тўқнашувлар кутмоқда
Нимчорак финалда бир қатор қизиқарли қарама-қаршиликлар бўлиб ўтади.
Англия турнир мезбони Мексика билан тўқнаш келса, Бразилия Норвегия синовидан ўтади. Марокаш эса навбатдаги босқичда Канадага қарши майдонга тушади.
Франция чоракфинал йўлланмаси учун Парагвай билан баҳс олиб боради.
Нимчорак финал қачон ўтказилади?
ЖЧ-2026 1/8 финал босқичининг учрашувлари 4 июлдан 7 июлга қадар бўлиб ўтади.
Босқич
Сана
1/8 финал
4–7 июль
Финал
19 июль
Турнирнинг янги жаҳон чемпиони 19 июль куни ўтказиладиган ҳал қилувчи учрашувда аниқланади.
Жуфтликлар тобора шаклланиб бораётган бир пайтда, ЖЧ-2026нинг энг қизиқарли қисми энди бошланмоқда.
…