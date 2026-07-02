ЖЧ-2026: нимчорак финалнинг беш жуфтлиги маълум бўлди

·57·Спорт
ЖЧ-2026: нимчорак финалнинг беш жуфтлиги маълум бўлди

2026 йилги жаҳон чемпионатида ҳал қилувчи баҳслар тобора қизғин тус олмоқда. АҚШ миллий жамоасининг Босния ва Ҳерцеговина устидан қозонган ғалабасидан сўнг 1/8 финал босқичининг яна бир жуфтлиги аниқ бўлди.

Айни пайтга келиб, нимчорак финалдаги саккизта қарама-қаршиликдан бештаси маълум.

АҚШ Боснияни ишончли мағлуб этди

ЖЧ-2026 1/16 финал босқичида АҚШ миллий жамоаси Босния ва Ҳерцеговинага қарши майдонга тушди.

Америкаликлар учрашувни 2:0 ҳисобида ўз фойдасига ҳал қилиб, кейинги босқич йўлланмасини қўлга киритди.

АҚШнинг кейинги рақиби — Белгия

Нимчорак финалда турнир мезбонларидан бири бўлган АҚШ Белгия миллий жамоасига қарши баҳс олиб боради.

Ушбу тўқнашув икки жамоанинг ҳужумкор ўйини ва юлдузли таркиблари сабаб босқичнинг энг қизиқарли учрашувларидан бири бўлиши кутилмоқда.

Бешта жуфтлик аниқ бўлди

Чоракфинал йўлланмаси учун ҳозирча қуйидаги жамоаларнинг ўзаро баҳс олиб бориши маълум:

  • Франция — Парагвай;

  • Канада — Марокаш;

  • АҚШ — Белгия;

  • Мексика — Англия;

  • Норвегия — Бразилия.

Қолган учта жуфтлик 1/16 финал босқичининг навбатдаги учрашувларидан кейин аниқланади.

Мухлисларни кучли тўқнашувлар кутмоқда

Нимчорак финалда бир қатор қизиқарли қарама-қаршиликлар бўлиб ўтади.

Англия турнир мезбони Мексика билан тўқнаш келса, Бразилия Норвегия синовидан ўтади. Марокаш эса навбатдаги босқичда Канадага қарши майдонга тушади.

Франция чоракфинал йўлланмаси учун Парагвай билан баҳс олиб боради.

Нимчорак финал қачон ўтказилади?

ЖЧ-2026 1/8 финал босқичининг учрашувлари 4 июлдан 7 июлга қадар бўлиб ўтади.

Босқич

Сана

1/8 финал

4–7 июль

Финал

19 июль

Турнирнинг янги жаҳон чемпиони 19 июль куни ўтказиладиган ҳал қилувчи учрашувда аниқланади.

Жуфтликлар тобора шаклланиб бораётган бир пайтда, ЖЧ-2026нинг энг қизиқарли қисми энди бошланмоқда.

УСАБельгияФранцияБразилия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пап Гейе Сенегал терма жамоасига кескин шарт қўйдиПап Гейе Сенегал терма жамоасига кескин шарт қўйдиБугун, 10:57Мартинес Роналдунинг «сўнгги рақси» ҳақида гапирдиМартинес Роналдунинг «сўнгги рақси» ҳақида гапирдиБугун, 10:44ЖЧ-2026. АҚШ Босния ва Ҳерцеговинани мағлуб этиб, 1/8 финалга чиқдиЖЧ-2026. АҚШ Босния ва Ҳерцеговинани мағлуб этиб, 1/8 финалга чиқдиБугун, 10:25Белгия мўъжизаси: Ёури Тиелеманс ва Ромелу Лукаку Сенегалга қарши ўйинда қаҳрамонлик кўрсатдиБелгия мўъжизаси: Ёури Тиелеманс ва Ромелу Лукаку Сенегалга қарши ўйинда қаҳрамонлик кўрсатдиБугун, 03:54Белгия Сенегални қўшимча вақтда мағлуб этиб, чорак финалга чиқдиБелгия Сенегални қўшимча вақтда мағлуб этиб, чорак финалга чиқдиБугун, 03:51Милан ва Златан Ибрагимович Виргил ван Дижк трансфери учун ҳаракат бошладиМилан ва Златан Ибрагимович Виргил ван Дижк трансфери учун ҳаракат бошладиБугун, 02:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди