Пап Гейе Сенегал терма жамоасига кескин шарт қўйди
Сенегал миллий жамоасининг 27 ёшли яримҳимоячиси Пап Гейе ЖЧ-2026даги оғир мағлубиятдан кейин келажаги ҳақида кескин баёнот берди.
Футболчи амалдаги мураббийлар штаби ўзгармаса, миллий жамоага қайтмаслигини очиқ маълум қилди.
«Терма жамоага қайтмайман»
Пап Гейе Сенегалнинг жаҳон чемпионатидаги иштироки якунланганидан сўнг мураббийлар штабига нисбатан норозилигини яширмади.
«Бу мураббийлар штаби қолар экан, мен миллий жамоага қайтмайман», — деди футболчи.
Унинг бу сўзлари Сенегал футболида жиддий ички муаммолар мавжудлиги ҳақидаги муҳокамаларни кучайтириши мумкин.
Сенегал тайёр ғалабани қўлдан чиқарди
Пап Тиав бошчилигидаги Сенегал ЖЧ-2026 1/16 финалида Белгияга қарши майдонга тушди.
Африка вакиллари учрашувнинг 86-дақиқасига қадар 2:0 ҳисобида олдинда бораётган эди. Бироқ жамоа устунликни сақлаб қола олмади.
Белгияликлар ҳисобни тенглаштириб, баҳсни қўшимча вақтга олиб ўтди.
Ҳал қилувчи гол 120+5-дақиқада урилди
Сенегал учун энг оғир лаҳза қўшимча вақтнинг охирги сонияларида юз берди.
120+5-дақиқада Белгия пенальтидан ҳал қилувчи голни уриб, Сенегални мусобақадан чиқариб юборди.
Шу тариқа, 2:0 ҳисобидаги устунликка эга бўлган Сенегал 1/8 финал йўлланмасидан маҳрум бўлди.
Пап Тиав қачондан бери жамоани бошқармоқда?
45 ёшли Пап Тиав 2025 йил март ойидан буён Сенегал миллий жамоаси бош мураббийи сифатида ишлаб келмоқда.
Унинг раҳбарлигида сенегалликлар 2026 йилги Африка миллатлар кубоги финалигача етиб борган.
Бироқ жаҳон чемпионатидаги оғир мағлубиятдан кейин мураббийлар штабига нисбатан танқидлар кучайиши кутилмоқда.
Сенегал термасида зиддият бошланадими?
Пап Гейенинг баёноти миллий жамоа раҳбарияти олдига жиддий саволларни қўйди.
Энди Сенегал футбол федерацияси футболчи билан мураббийлар штаби ўртасидаги вазиятни ҳал қилиши ёки кадрлар бўйича муҳим қарор қабул қилишига тўғри келиши мумкин.
Жаҳон чемпионатидаги аламли мағлубият Сенегал учун фақат турнирдан чиқиб кетиш билан эмас, жамоа ичидаги кескинлик билан ҳам якунланди.
…