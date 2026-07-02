Пап Гейе Сенегал терма жамоасига кескин шарт қўйди

·0·Спорт
Пап Гейе Сенегал терма жамоасига кескин шарт қўйди

Сенегал миллий жамоасининг 27 ёшли яримҳимоячиси Пап Гейе ЖЧ-2026даги оғир мағлубиятдан кейин келажаги ҳақида кескин баёнот берди.

Футболчи амалдаги мураббийлар штаби ўзгармаса, миллий жамоага қайтмаслигини очиқ маълум қилди.

«Терма жамоага қайтмайман»

Пап Гейе Сенегалнинг жаҳон чемпионатидаги иштироки якунланганидан сўнг мураббийлар штабига нисбатан норозилигини яширмади.

«Бу мураббийлар штаби қолар экан, мен миллий жамоага қайтмайман», — деди футболчи.

Унинг бу сўзлари Сенегал футболида жиддий ички муаммолар мавжудлиги ҳақидаги муҳокамаларни кучайтириши мумкин.

Сенегал тайёр ғалабани қўлдан чиқарди

Пап Тиав бошчилигидаги Сенегал ЖЧ-2026 1/16 финалида Белгияга қарши майдонга тушди.

Африка вакиллари учрашувнинг 86-дақиқасига қадар 2:0 ҳисобида олдинда бораётган эди. Бироқ жамоа устунликни сақлаб қола олмади.

Белгияликлар ҳисобни тенглаштириб, баҳсни қўшимча вақтга олиб ўтди.

Ҳал қилувчи гол 120+5-дақиқада урилди

Сенегал учун энг оғир лаҳза қўшимча вақтнинг охирги сонияларида юз берди.

120+5-дақиқада Белгия пенальтидан ҳал қилувчи голни уриб, Сенегални мусобақадан чиқариб юборди.

Шу тариқа, 2:0 ҳисобидаги устунликка эга бўлган Сенегал 1/8 финал йўлланмасидан маҳрум бўлди.

Пап Тиав қачондан бери жамоани бошқармоқда?

45 ёшли Пап Тиав 2025 йил март ойидан буён Сенегал миллий жамоаси бош мураббийи сифатида ишлаб келмоқда.

Унинг раҳбарлигида сенегалликлар 2026 йилги Африка миллатлар кубоги финалигача етиб борган.

Бироқ жаҳон чемпионатидаги оғир мағлубиятдан кейин мураббийлар штабига нисбатан танқидлар кучайиши кутилмоқда.

Сенегал термасида зиддият бошланадими?

Пап Гейенинг баёноти миллий жамоа раҳбарияти олдига жиддий саволларни қўйди.

Энди Сенегал футбол федерацияси футболчи билан мураббийлар штаби ўртасидаги вазиятни ҳал қилиши ёки кадрлар бўйича муҳим қарор қабул қилишига тўғри келиши мумкин.

Жаҳон чемпионатидаги аламли мағлубият Сенегал учун фақат турнирдан чиқиб кетиш билан эмас, жамоа ичидаги кескинлик билан ҳам якунланди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мартинес Роналдунинг «сўнгги рақси» ҳақида гапирдиМартинес Роналдунинг «сўнгги рақси» ҳақида гапирдиБугун, 10:44ЖЧ-2026: нимчорак финалнинг беш жуфтлиги маълум бўлдиЖЧ-2026: нимчорак финалнинг беш жуфтлиги маълум бўлдиБугун, 10:32ЖЧ-2026. АҚШ Босния ва Ҳерцеговинани мағлуб этиб, 1/8 финалга чиқдиЖЧ-2026. АҚШ Босния ва Ҳерцеговинани мағлуб этиб, 1/8 финалга чиқдиБугун, 10:25Белгия мўъжизаси: Ёури Тиелеманс ва Ромелу Лукаку Сенегалга қарши ўйинда қаҳрамонлик кўрсатдиБелгия мўъжизаси: Ёури Тиелеманс ва Ромелу Лукаку Сенегалга қарши ўйинда қаҳрамонлик кўрсатдиБугун, 03:54Белгия Сенегални қўшимча вақтда мағлуб этиб, чорак финалга чиқдиБелгия Сенегални қўшимча вақтда мағлуб этиб, чорак финалга чиқдиБугун, 03:51Милан ва Златан Ибрагимович Виргил ван Дижк трансфери учун ҳаракат бошладиМилан ва Златан Ибрагимович Виргил ван Дижк трансфери учун ҳаракат бошладиБугун, 02:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди