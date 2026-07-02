3 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
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• Infinbank — 11 930 сўм.
• Anorbank — 11 950 сўм.
3 июль куни амал қиладиган доллар курси 34–35 сўм атрофида пасайиши кутилмоқда. Бу ҳақда Bankir Telegram канали хабар берди.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• Infinbank — 11 930 сўм.
• Kapitalbank — 11 920 сўм.
• NBU — 11 910 сўм.
• OFB — 11 910 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Anorbank — 11 950 сўм.
• Asakabank — 11 950 сўм.
• Xalq banki — 11 950 сўм.
• Hayotbank — 11 950 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
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