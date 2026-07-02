Коинотни ўрганиш хавф остида: Миллионлаб сунъий йўлдошлар осмонни «кўр» қилиши мумкин

·0·Техно
Коинотни ўрганиш хавф остида: Миллионлаб сунъий йўлдошлар осмонни «кўр» қилиши мумкин

Яқин ўн йилликда Ер орбитасига чиқарилиши режалаштирилган миллионлаб сунъий йўлдошлар фундаментал астрономия фанига жиддий зарба бериши мумкин. Европа жанубий обсерваторияси (ЭСО) ва Халқаро астрономия иттифоқининг КПС маркази мутахассислари паст Ер орбитасидаги аппаратлар сонини глобал даражада чеклашга чақирмоқда. Олимларнинг фикрича, коинотни тадқиқ қилишда давом этиш учун орбитадаги қурилмалар сони 100 мингдан ошмаслиги лозим. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда Starlink, Лео, ГуоВанг ва бошқа йирик лойиҳалар доирасида жами 1,7 миллионга яқин сунъий йўлдошни учириш режалаштирилган. Ixbt.com маълумотига кўра, бу кўрсаткич хавфсиз деб ҳисобланган лимитдан 17 баробар кўпдир. ЭСО илмий ходими Оливе Хайнаутнинг таъкидлашича, 100 мингта аппаратнинг мавжудлиги телескоплар ишида техник носозликлар каби жиддий тўсиқларни юзага келтира бошлайди.

Ёруғлик ифлосланиши ва телескоплар муаммоси

Сунъий йўлдошлар сонининг ортиши нафақат телескоплар олган суратларда ёрқин чизиқлар пайдо бўлишига, балки тунги осмоннинг умумий ёруғлик фонининг кўтарилишига ҳам сабаб бўлади. Қурилмалар Қуёш, Ой ва юлдузлар нурини сочиб, осмонни сунъий равишда ёритиб юборади. Натижада ердаги обсерваториялар учун узоқ галактикалар ва хира осмон жисмларини кузатиш имконсиз бўлиб қолади.

Олимлар томонидан ишлаб чиқилган компьютер модели шуни кўрсатдики, орбитада 60 мингтагача аппарат бўлиши кузатув сифатига сезиларли таъсир кўрсатмайди. Бироқ бу кўрсаткичдан ошилгандан сўнг, ёруғлик ифлосланиши кескин ортади. Бу, айниқса, яқинда ишга туширилган Вера Rubin обсерваторияси каби йирик лойиҳалар самарадорлигини пасайтиради.

Алоҳида хавотирни Американинг Рефлект Орбитал компанияси режалари уйғотмоқда. Ушбу компания Қуёш нурини Ерга йўналтирувчи махсус акс эттирувчи юзага эга сунъий йўлдошларни учирмоқчи. Тадқиқотчиларнинг ҳисоб-китобларига кўра, бундай аппаратларнинг ҳатто 10 фоизи учирилиши ҳам тунги осмон ёрқинлигини 20–30 фоизга оширади. Бу қурилмалар осмонда Венера сайёраси каби ёрқин кўриниб, астрономик асбоблар ишини бутунлай издан чиқариши мумкин.

Ўзбекистон каби осмони мусаффо ва астрономик кузатувлар учун қулай ҳудудларда ҳам ушбу муаммо сезилиши тайин. Глобал миқёсда қабул қилинадиган чекловлар бўлмаса, келажакда инсоният коинотнинг чуқур қатламларини ўрганиш имкониятидан маҳрум бўлиши ҳеч гап эмас. Мутахассислар космик компанияларни технологик тараққиёт ва илмий тадқиқотлар ўртасидаги мувозанатни сақлашга чақирмоқда.

StarlinkКоинотАстрономияСунъий ЙўлдошЭСО
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистонлик миллиардер Microsoft Оффисега рақобатчи яратиш учун 30 млн доллар тикдиҲиндистонлик миллиардер Microsoft Оффисега рақобатчи яратиш учун 30 млн доллар тикдиБугун, 10:53Илон Маск миттигина мамонт боқмоқчи: Ген муҳандислиги мўъжизаси амалга ошиши мумкинИлон Маск миттигина мамонт боқмоқчи: Ген муҳандислиги мўъжизаси амалга ошиши мумкинБугун, 10:21NVIDIA GeForce RTX 5090Д илк бор 4 ГГс частота чегарасини забт этдиNVIDIA GeForce RTX 5090Д илк бор 4 ГГс частота чегарасини забт этдиБугун, 08:58Хитой сунъий интеллект пойгасида янги босқичга чиқди: ЛонгКат-2.0 тақдим этилдиХитой сунъий интеллект пойгасида янги босқичга чиқди: ЛонгКат-2.0 тақдим этилдиБугун, 08:29Acer компанияси рекорд даражадаги 1000 Hz частотали Нитро ХВ273У Ф5 мониторини тақдим этдиAcer компанияси рекорд даражадаги 1000 Hz частотали Нитро ХВ273У Ф5 мониторини тақдим этдиБугун, 05:57Apple келаси йил бошида янги iPad Pro ва MacBook Pro моделларини тақдим этадиApple келаси йил бошида янги iPad Pro ва MacBook Pro моделларини тақдим этадиБугун, 04:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди