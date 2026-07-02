ЖЧ-2026. АҚШ Босния ва Ҳерцеговинани мағлуб этиб, 1/8 финалга чиқди

·45·Спорт
ЖЧ-2026. АҚШ Босния ва Ҳерцеговинани мағлуб этиб, 1/8 финалга чиқди

ЖЧ-2026 1/16 финал босқичида навбатдаги учрашув АҚШ ҳамда Босния ва Ҳерцеговина терма жамоалари ўртасида бўлиб ўтди.

Санта Кларада кечган баҳсда турнир мезбонларидан бири бўлган АҚШ 2:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозониб, кейинги босқичга йўл олди.

Балогун биринчи бўлимда ҳисобни очди

Учрашувнинг дастлабки қисмида ҳар икки жамоа эҳтиёткор ҳаракат қилди.

Биринчи бўлим якунига яқин, 45-дақиқада Фоларин Балогун рақиб дарвозасини ишғол қилиб, АҚШни олдинга олиб чиқди.

Шу тариқа, мезбонлар танаффусга минимал устунлик билан йўл олди.

АҚШ 10 киши бўлиб қолди

Иккинчи бўлимнинг 64-дақиқасида Балогун майдондан четлатилди.

Шундан сўнг АҚШ учрашувнинг қолган қисмини бир киши кам бўлиб ўтказишига тўғри келди. Бироқ америкаликлар ҳимояда ишончли ҳаракат қилиб, рақибга ҳисобни тенглаштириш имконини бермади.

Тиллман ғалабага нуқта қўйди

82-дақиқада Малик Тиллман иккинчи голни киритиб, учрашув тақдирини амалда ҳал қилди.

Босния ва Ҳерцеговина қолган дақиқаларда вазиятни ўзгартиришга ҳаракат қилди, аммо АҚШ дарвозаси дахлсиз қолди.

Кейинги рақиб — Белгия

АҚШ кейинги босқичда Белгия миллий жамоасига қарши майдонга тушади.

Белгия аввалги учрашувда Сенегални суперкамбэк эвазига мағлуб этиб, нимчорак финал йўлланмасини қўлга киритган эди.

Учрашув тафсилотлари

ЖЧ-2026. 1/16 финал

АҚШ — Босния ва Ҳерцеговина — 2:0

2 июль, Санта Клара.

Голлар: Балогун, 45; Тиллман, 82.

Огоҳлантириш: Раделич, 80.

Четлатиш: Балогун, 64.

Жамоалар таркиби

АҚШ: Фриз, Фримен, Ричардс, Рим, Энтони Робинсон, Дест (Берҳалтер, 88), Маккенни (Рейна, 90+5), Адамс, Тиллман, Балогун, Пулишич (Пепи, 88).

Босния ва Ҳерцеговина: Васил, Колашинац (Мемич, 75), Катич (Табакович, 75), Раделич, Муҳаремович, Гигович, Шунич (Таҳирович, 51), Демирович, Алайбегович, Байрактаревич (Гигович, 51), Жеко (Маҳмич, 51).

Мезбонлар яна бир қадам олдинга ташлади

АҚШ бир киши кам бўлиб қолганига қарамай, натижани сақлаб қолди ва ҳатто иккинчи голни ҳам уришга муваффақ бўлди.

Энди мухлисларни АҚШ ва Белгия ўртасидаги яна бир қизиқарли тўқнашув кутиб турибди.

СШАБосния и ГерцеговияСанти-КлараФоларин БалогунМалик Тиллан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мартинес Роналдунинг «сўнгги рақси» ҳақида гапирдиМартинес Роналдунинг «сўнгги рақси» ҳақида гапирдиБугун, 10:44ЖЧ-2026: нимчорак финалнинг беш жуфтлиги маълум бўлдиЖЧ-2026: нимчорак финалнинг беш жуфтлиги маълум бўлдиБугун, 10:32Белгия мўъжизаси: Ёури Тиелеманс ва Ромелу Лукаку Сенегалга қарши ўйинда қаҳрамонлик кўрсатдиБелгия мўъжизаси: Ёури Тиелеманс ва Ромелу Лукаку Сенегалга қарши ўйинда қаҳрамонлик кўрсатдиБугун, 03:54Белгия Сенегални қўшимча вақтда мағлуб этиб, чорак финалга чиқдиБелгия Сенегални қўшимча вақтда мағлуб этиб, чорак финалга чиқдиБугун, 03:51Милан ва Златан Ибрагимович Виргил ван Дижк трансфери учун ҳаракат бошладиМилан ва Златан Ибрагимович Виргил ван Дижк трансфери учун ҳаракат бошладиБугун, 02:55Роберто Мартинез: Лука Модрич ва Криштиано Роналдо жамоатчилик фикридан устун турадиРоберто Мартинез: Лука Модрич ва Криштиано Роналдо жамоатчилик фикридан устун турадиБугун, 02:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди