ЖЧ-2026. АҚШ Босния ва Ҳерцеговинани мағлуб этиб, 1/8 финалга чиқди
ЖЧ-2026 1/16 финал босқичида навбатдаги учрашув АҚШ ҳамда Босния ва Ҳерцеговина терма жамоалари ўртасида бўлиб ўтди.
Санта Кларада кечган баҳсда турнир мезбонларидан бири бўлган АҚШ 2:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозониб, кейинги босқичга йўл олди.
Балогун биринчи бўлимда ҳисобни очди
Учрашувнинг дастлабки қисмида ҳар икки жамоа эҳтиёткор ҳаракат қилди.
Биринчи бўлим якунига яқин, 45-дақиқада Фоларин Балогун рақиб дарвозасини ишғол қилиб, АҚШни олдинга олиб чиқди.
Шу тариқа, мезбонлар танаффусга минимал устунлик билан йўл олди.
АҚШ 10 киши бўлиб қолди
Иккинчи бўлимнинг 64-дақиқасида Балогун майдондан четлатилди.
Шундан сўнг АҚШ учрашувнинг қолган қисмини бир киши кам бўлиб ўтказишига тўғри келди. Бироқ америкаликлар ҳимояда ишончли ҳаракат қилиб, рақибга ҳисобни тенглаштириш имконини бермади.
Тиллман ғалабага нуқта қўйди
82-дақиқада Малик Тиллман иккинчи голни киритиб, учрашув тақдирини амалда ҳал қилди.
Босния ва Ҳерцеговина қолган дақиқаларда вазиятни ўзгартиришга ҳаракат қилди, аммо АҚШ дарвозаси дахлсиз қолди.
Кейинги рақиб — Белгия
АҚШ кейинги босқичда Белгия миллий жамоасига қарши майдонга тушади.
Белгия аввалги учрашувда Сенегални суперкамбэк эвазига мағлуб этиб, нимчорак финал йўлланмасини қўлга киритган эди.
Учрашув тафсилотлари
ЖЧ-2026. 1/16 финал
АҚШ — Босния ва Ҳерцеговина — 2:0
2 июль, Санта Клара.
Голлар: Балогун, 45; Тиллман, 82.
Огоҳлантириш: Раделич, 80.
Четлатиш: Балогун, 64.
Жамоалар таркиби
АҚШ: Фриз, Фримен, Ричардс, Рим, Энтони Робинсон, Дест (Берҳалтер, 88), Маккенни (Рейна, 90+5), Адамс, Тиллман, Балогун, Пулишич (Пепи, 88).
Босния ва Ҳерцеговина: Васил, Колашинац (Мемич, 75), Катич (Табакович, 75), Раделич, Муҳаремович, Гигович, Шунич (Таҳирович, 51), Демирович, Алайбегович, Байрактаревич (Гигович, 51), Жеко (Маҳмич, 51).
Мезбонлар яна бир қадам олдинга ташлади
АҚШ бир киши кам бўлиб қолганига қарамай, натижани сақлаб қолди ва ҳатто иккинчи голни ҳам уришга муваффақ бўлди.
Энди мухлисларни АҚШ ва Белгия ўртасидаги яна бир қизиқарли тўқнашув кутиб турибди.
…