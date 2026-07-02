Белгия мўъжизаси: Ёури Тиелеманс ва Ромелу Лукаку Сенегалга қарши ўйинда қаҳрамонлик кўрсатди
Жаҳон чемпионатининг 1/16 финал босқичи доирасида бўлиб ўтган Белгия ва Сенегал терма жамоалари ўртасидаги учрашув футбол тарихидаги энг унутилмас қайтишлардан (камбек) бирига айланди. Ўйиннинг 85-дақиқасига қадар икки тўп фарқи билан мағлуб бўлаётган "қизил иблислар" сўнгги дақиқаларда ирода кўрсатиб, 3:2 ҳисобидаги ғалабани қўлга киритишди ва нимчорак финал йўлланмасини нақд қилишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг биринчи бўлими тўлиқлигича Сенегал устунлигида ўтди. Аввалига Исмаила Саррнинг зарбаси устунга тегиб қайтган бўлса, кўп ўтмай Ҳабиб Диарра вазиятдан унумли фойдаланиб, ҳисобни очди. Белгия термаси биринчи бўлимда Махим Де Куйпернинг узоқ масофадан йўллаган зарбасидан ташқари рақиб дарвозаси олдида деярли хавфли вазият ярата олмади. Goal.com нашри хабарига кўра, белгияликларнинг ўйини узоқ вақт давомида мутлақо самарасиз кўринган.
Кевин Де Бруйне ва Жеремй Докунинг кутилмаган алмаштирилишиИккинчи бўлим бошида Белгия бош мураббийи Руди Гарсиа майдонга Ромелу Лукаку туширди, бироқ бу ўзгариш ҳам дастлаб самара бермади. Аксинча, Исмаила Сарр Тибаут Коуртоис дарвозасини иккинчи бор ишғол қилиб, ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди. Вазият оғирлашгач, мураббий кутилмаган қарорга келди: жамоа етакчилари Кевин Де Бруйне ва Жеремй Доку захирага олинди. Бу қарор кўпчиликда ҳайрат уйғотган бўлса-да, якунда жамоанинг умумий руҳини уйғотишга хизмат қилди.
Ўйин якунланишига тўрт дақиқа қолганида Ромелу Лукаку Томас Меуниернинг узатмасини голга айлантириб, орадаги фарқни қисқартирди. Oraдан бор-йўғи уч дақиқа ўтиб, Ёури Тиелеманс Леандро Троссарднинг узатмасидан сўнг мувозанатни тиклади. Бу қисқа вақт ичида содир бўлган воқеалар Сенегал терма жамоасини руҳан синдириб қўйди.
Экстра-таймдаги ҳал қилувчи пеналтиАсосий вақт дуранг билан якунлангач, жамоалар қўшимча бўлимларда ҳам эҳтиёткорлик билан ҳаракат қилишди. Бироқ экстра-таймларнинг сўнгги сонияларида Ёури Тиелемансга нисбатан ишлатилган қўполлик VAR тизими орқали ўрганилди ва ҳакам Сенегал дарвозасига пеналти белгилади. Ёури Тиелеманс нуқтадан адашмади ва Белгиянинг сенсацион ғалабасини таъминлади.
Ушбу ғалаба Белгия учун нафақат кейинги босқич йўлланмасини, балки жамоавий руҳнинг қанчалик кучли эканлигини ҳам исботлади. Мағлубият ёқасидан қайтган "қизил иблислар" энди плей-оффнинг кейинги босқичида ўз юришини давом эттиради. Сенегал эса ўйиннинг катта қисмида устунлик қилганига қарамай, сўнгги дақиқалардаги диққатни йўқотиш қурбонига айланди.
…