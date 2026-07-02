Белгия мўъжизаси: Ёури Тиелеманс ва Ромелу Лукаку Сенегалга қарши ўйинда қаҳрамонлик кўрсатди

·0·Спорт
Белгия мўъжизаси: Ёури Тиелеманс ва Ромелу Лукаку Сенегалга қарши ўйинда қаҳрамонлик кўрсатди

Жаҳон чемпионатининг 1/16 финал босқичи доирасида бўлиб ўтган Белгия ва Сенегал терма жамоалари ўртасидаги учрашув футбол тарихидаги энг унутилмас қайтишлардан (камбек) бирига айланди. Ўйиннинг 85-дақиқасига қадар икки тўп фарқи билан мағлуб бўлаётган "қизил иблислар" сўнгги дақиқаларда ирода кўрсатиб, 3:2 ҳисобидаги ғалабани қўлга киритишди ва нимчорак финал йўлланмасини нақд қилишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг биринчи бўлими тўлиқлигича Сенегал устунлигида ўтди. Аввалига Исмаила Саррнинг зарбаси устунга тегиб қайтган бўлса, кўп ўтмай Ҳабиб Диарра вазиятдан унумли фойдаланиб, ҳисобни очди. Белгия термаси биринчи бўлимда Махим Де Куйпернинг узоқ масофадан йўллаган зарбасидан ташқари рақиб дарвозаси олдида деярли хавфли вазият ярата олмади. Goal.com нашри хабарига кўра, белгияликларнинг ўйини узоқ вақт давомида мутлақо самарасиз кўринган.

Кевин Де Бруйне ва Жеремй Докунинг кутилмаган алмаштирилиши

Иккинчи бўлим бошида Белгия бош мураббийи Руди Гарсиа майдонга Ромелу Лукаку туширди, бироқ бу ўзгариш ҳам дастлаб самара бермади. Аксинча, Исмаила Сарр Тибаут Коуртоис дарвозасини иккинчи бор ишғол қилиб, ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди. Вазият оғирлашгач, мураббий кутилмаган қарорга келди: жамоа етакчилари Кевин Де Бруйне ва Жеремй Доку захирага олинди. Бу қарор кўпчиликда ҳайрат уйғотган бўлса-да, якунда жамоанинг умумий руҳини уйғотишга хизмат қилди.

Ўйин якунланишига тўрт дақиқа қолганида Ромелу Лукаку Томас Меуниернинг узатмасини голга айлантириб, орадаги фарқни қисқартирди. Oraдан бор-йўғи уч дақиқа ўтиб, Ёури Тиелеманс Леандро Троссарднинг узатмасидан сўнг мувозанатни тиклади. Бу қисқа вақт ичида содир бўлган воқеалар Сенегал терма жамоасини руҳан синдириб қўйди.

Экстра-таймдаги ҳал қилувчи пеналти

Асосий вақт дуранг билан якунлангач, жамоалар қўшимча бўлимларда ҳам эҳтиёткорлик билан ҳаракат қилишди. Бироқ экстра-таймларнинг сўнгги сонияларида Ёури Тиелемансга нисбатан ишлатилган қўполлик VAR тизими орқали ўрганилди ва ҳакам Сенегал дарвозасига пеналти белгилади. Ёури Тиелеманс нуқтадан адашмади ва Белгиянинг сенсацион ғалабасини таъминлади.

Ушбу ғалаба Белгия учун нафақат кейинги босқич йўлланмасини, балки жамоавий руҳнинг қанчалик кучли эканлигини ҳам исботлади. Мағлубият ёқасидан қайтган "қизил иблислар" энди плей-оффнинг кейинги босқичида ўз юришини давом эттиради. Сенегал эса ўйиннинг катта қисмида устунлик қилганига қарамай, сўнгги дақиқалардаги диққатни йўқотиш қурбонига айланди.

БелгияСенегалЖаҳон ЧемпионатиЁури ТиелемансРомелу Лукаку
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Белгия Сенегални қўшимча вақтда мағлуб этиб, чорак финалга чиқдиБелгия Сенегални қўшимча вақтда мағлуб этиб, чорак финалга чиқдиБугун, 03:51Милан ва Златан Ибрагимович Виргил ван Дижк трансфери учун ҳаракат бошладиМилан ва Златан Ибрагимович Виргил ван Дижк трансфери учун ҳаракат бошладиБугун, 02:55Роберто Мартинез: Лука Модрич ва Криштиано Роналдо жамоатчилик фикридан устун турадиРоберто Мартинез: Лука Модрич ва Криштиано Роналдо жамоатчилик фикридан устун турадиБугун, 02:54Гарри Кейн Англияни қутқарди: Терри Анри ва Златан Ибраҳимович ҳужумчига тан бердиГарри Кейн Англияни қутқарди: Терри Анри ва Златан Ибраҳимович ҳужумчига тан бердиБугун, 01:53Тоттенхем рекорд даражадаги трансферни амалга оширмоқда: Сандро Тонали Лондон йўлидаТоттенхем рекорд даражадаги трансферни амалга оширмоқда: Сандро Тонали Лондон йўлидаБугун, 01:40Гарри Кейн Англияни мағлубиятдан қутқарди: Деклан Рисе сардорнинг маҳоратига тан бердиГарри Кейн Англияни мағлубиятдан қутқарди: Деклан Рисе сардорнинг маҳоратига тан бердиБугун, 01:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди