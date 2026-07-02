Skoda Европа бозори учун 8 минг долларлик арзон кроссовер чиқаришни режалаштирмоқда

·0·Авто
Skoda Европа бозори учун 8 минг долларлик арзон кроссовер чиқаришни режалаштирмоқда

Чехия автогиганти Skoda Европа бозоридаги ҳамёнбоп автомобиллар сегментини қайта эгаллашни мақсад қилган. Компания раҳбарияти Ҳиндистон бозори учун махсус ишлаб чиқилган ва нархи тахминан 8 минг долларни ташкил этувчи Skoda Кйлақ кроссоверини Европага олиб келиш имкониятларини кўриб чиқмоқда. Бу қадам қитъада кичик ҳажмли ва арзон шаҳар автомобилларига бўлган юқори талабни қондиришга хизмат қилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Сўнгги йилларда Европа бозорида Ford Ка, Peugeot 108 ва ҳатто Skoda Citiго каби ихчам моделлар ишлаб чиқаришдан олингани сабабли, харидорлар учун танлов имконияти кескин камайиб кетди. Ҳозирда энг арзон вариант сифатида таклиф этилаётган Skoda Фабиа модели 21 минг фунт стерлингдан (тахминан 26 минг доллар) бошланади. Бу эса ҳамёнбоп автомобил қидираётган истеъмолчилар учун анча юқори нарх ҳисобланади.

Янги стратегия ва нархлар фарқи

Skoda бош директори Клаус Зеллмернинг Autocar нашрига берган интервюсига кўра, компания турли манбалардан олинган тежамкор бутловчи қисмларни бирлаштириш орқали янги лойиҳа устида ишламоқда. Зеллмер Ҳиндистонда тақдим этилган Skoda Кйлақ моделининг дизайни, технологияси ва йиғилиш сифати Европа стандартларига мослаштирилиши мумкинлигини таъкидлади. Ҳиндистонда ушбу кроссовернинг нархи жуда паст бўлса-да, Европа талабларига мослаш жараёни унинг нархини бироз ошириши мумкин, бироқ у барибир энг арзон модел бўлиб қолади.

Компания раҳбари Фабиа моделининг нархини 20 минг евродан пастга тушириш жуда қийинлигини, аммо Кйлақ ва Фабиа ўртасидаги улкан нарх фарқи янги бизнес-модел учун катта имконият яратишини айтиб ўтди. Бу кроссовер ўзининг ихчам ўлчамлари (Фабиа моделидан ҳам қисқароқ) ва ёқилғи тежамкорлиги билан шаҳар шароитида ҳаракатланиш учун жуда қулай ҳисобланади.

Электромобиллар ва ички ёнув двигателлари

Skoda дастлаб Volkswagen Груп томонидан ишлаб чиқилаётган арзон электромобиллар лойиҳасида иштирок этган эди, бироқ кейинчалик бу лойиҳадан чиқишга қарор қилди. Зеллмернинг тушунтиришича, ҳозирда электромобиллар бозорининг ўсиш суръати кутилганидан пастроқ, шу сабабли компания ўзининг анъанавий бензинли моделлари — Фабиа, Скала ва Камиқ каби автомобилларига эътибор қаратишни афзал кўрмоқда.

Янги арзон электромобилнинг бозорда пайдо бўлиши жорий ўн йиллик охиригача кутилмайди. Шунинг учун Skoda ички ёнув двигателли ҳамёнбоп моделларни сақлаб қолиш ва кенгайтириш орқали ўз бозор улушини ҳимоя қилмоқчи. Ўзбекистонлик автомобил ихлосмандлари учун ҳам Skoda брендининг бундай арзон кроссоверлар устида ишлаши қизиқарли бўлиши мумкин, чунки юртимизда ҳам ихчам ва тежамкор кроссоверларга талаб доимий равишда ортиб бормоқда.

Хулоса қилиб айтганда, Skoda Кйлақ моделининг Европа бозорига мослаштирилиши бренднинг барча қатламдаги мижозлар учун очиқлигини таъминлайди. Агар лойиҳа муваффақиятли амалга ошса, ушбу кроссовер ўз сегментида энг кўп сотиладиган автомобиллардан бирига айланиши ҳеч гап эмас.

SkodaКроссоверАвтоТехнологияЕвропа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Электромобиллар паркини бошқаришда қувватлантириш тизими асосий муаммога айланмоқдаЭлектромобиллар паркини бошқаришда қувватлантириш тизими асосий муаммога айланмоқдаБугун, 07:56Афсонавий Алпине А110 билан хайрлашув: Француз бренди тўлиқ электр даврига ўтмоқдаАфсонавий Алпине А110 билан хайрлашув: Француз бренди тўлиқ электр даврига ўтмоқдаКеча, 17:59Lada Vesta янги қулайликлар билан бойиди: Автомобилда иқлим назорати ва телематика пайдо бўлдиLada Vesta янги қулайликлар билан бойиди: Автомобилда иқлим назорати ва телематика пайдо бўлдиКеча, 17:21Fiat афсонавий Панда моделининг бензинли ворисини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқдаFiat афсонавий Панда моделининг бензинли ворисини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқдаКеча, 16:55Lamborghini ўз тарихидаги энг кучли кроссовер — Урус SE Перформанте моделини тақдим этдиLamborghini ўз тарихидаги энг кучли кроссовер — Урус SE Перформанте моделини тақдим этдиКеча, 15:54Geely ЭХ2 кроссовери Европа бозорига чиқмоқда: Renault ва Volkswagen учун янги рақибGeely ЭХ2 кроссовери Европа бозорига чиқмоқда: Renault ва Volkswagen учун янги рақибКеча, 14:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди