Skoda Европа бозори учун 8 минг долларлик арзон кроссовер чиқаришни режалаштирмоқда
Чехия автогиганти Skoda Европа бозоридаги ҳамёнбоп автомобиллар сегментини қайта эгаллашни мақсад қилган. Компания раҳбарияти Ҳиндистон бозори учун махсус ишлаб чиқилган ва нархи тахминан 8 минг долларни ташкил этувчи Skoda Кйлақ кроссоверини Европага олиб келиш имкониятларини кўриб чиқмоқда. Бу қадам қитъада кичик ҳажмли ва арзон шаҳар автомобилларига бўлган юқори талабни қондиришга хизмат қилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Сўнгги йилларда Европа бозорида Ford Ка, Peugeot 108 ва ҳатто Skoda Citiго каби ихчам моделлар ишлаб чиқаришдан олингани сабабли, харидорлар учун танлов имконияти кескин камайиб кетди. Ҳозирда энг арзон вариант сифатида таклиф этилаётган Skoda Фабиа модели 21 минг фунт стерлингдан (тахминан 26 минг доллар) бошланади. Бу эса ҳамёнбоп автомобил қидираётган истеъмолчилар учун анча юқори нарх ҳисобланади.
Янги стратегия ва нархлар фарқиSkoda бош директори Клаус Зеллмернинг Autocar нашрига берган интервюсига кўра, компания турли манбалардан олинган тежамкор бутловчи қисмларни бирлаштириш орқали янги лойиҳа устида ишламоқда. Зеллмер Ҳиндистонда тақдим этилган Skoda Кйлақ моделининг дизайни, технологияси ва йиғилиш сифати Европа стандартларига мослаштирилиши мумкинлигини таъкидлади. Ҳиндистонда ушбу кроссовернинг нархи жуда паст бўлса-да, Европа талабларига мослаш жараёни унинг нархини бироз ошириши мумкин, бироқ у барибир энг арзон модел бўлиб қолади.
Компания раҳбари Фабиа моделининг нархини 20 минг евродан пастга тушириш жуда қийинлигини, аммо Кйлақ ва Фабиа ўртасидаги улкан нарх фарқи янги бизнес-модел учун катта имконият яратишини айтиб ўтди. Бу кроссовер ўзининг ихчам ўлчамлари (Фабиа моделидан ҳам қисқароқ) ва ёқилғи тежамкорлиги билан шаҳар шароитида ҳаракатланиш учун жуда қулай ҳисобланади.
Электромобиллар ва ички ёнув двигателлариSkoda дастлаб Volkswagen Груп томонидан ишлаб чиқилаётган арзон электромобиллар лойиҳасида иштирок этган эди, бироқ кейинчалик бу лойиҳадан чиқишга қарор қилди. Зеллмернинг тушунтиришича, ҳозирда электромобиллар бозорининг ўсиш суръати кутилганидан пастроқ, шу сабабли компания ўзининг анъанавий бензинли моделлари — Фабиа, Скала ва Камиқ каби автомобилларига эътибор қаратишни афзал кўрмоқда.
Янги арзон электромобилнинг бозорда пайдо бўлиши жорий ўн йиллик охиригача кутилмайди. Шунинг учун Skoda ички ёнув двигателли ҳамёнбоп моделларни сақлаб қолиш ва кенгайтириш орқали ўз бозор улушини ҳимоя қилмоқчи. Ўзбекистонлик автомобил ихлосмандлари учун ҳам Skoda брендининг бундай арзон кроссоверлар устида ишлаши қизиқарли бўлиши мумкин, чунки юртимизда ҳам ихчам ва тежамкор кроссоверларга талаб доимий равишда ортиб бормоқда.
Хулоса қилиб айтганда, Skoda Кйлақ моделининг Европа бозорига мослаштирилиши бренднинг барча қатламдаги мижозлар учун очиқлигини таъминлайди. Агар лойиҳа муваффақиятли амалга ошса, ушбу кроссовер ўз сегментида энг кўп сотиладиган автомобиллардан бирига айланиши ҳеч гап эмас.
…