Мартинес Роналдунинг «сўнгги рақси» ҳақида гапирди
Португалия миллий жамоаси бош мураббийи Роберто Мартинес ЖЧ-2026 1/16 финалида Хорватияга қарши ўтадиган муҳим баҳс олдидан жамоасининг тайёргарлиги ва рақибнинг кучли жиҳатлари ҳақида гапирди.
Мутахассис футболчиларига тўлиқ ишонишини таъкидлаб, Португалия учун жаҳон чемпионатининг энг муҳим қисми энди бошланаётганини айтди.
«Футболчиларимга тўлиқ ишонаман»
Мартинеснинг фикрича, Португалия термасининг асосий кучи — мақсад сари қатъият билан ҳаракат қилишда.
«Жамоамизнинг кучи — мақсад сари интилишимизда. Мен футболчиларимга тўлиқ ишонаман», — деди у.
Бош мураббий гуруҳ босқичидаги учта учрашув жамоага муҳим сабоқ берганини қайд этди. Қийин вазиятларга қарамай, футболчилар матонат ва фидойилик кўрсатган.
«Жаҳон чемпионати биз учун энди бошланяпти»
Мартинес юқори савияда ғалаба қозониш муҳимлигини, аммо мағлубиятдан қочиш ҳам катта аҳамиятга эга эканини таъкидлади.
«Колумбияга ютқазмаганимиз жуда муҳим эди. Биз учун 2026 йилги жаҳон чемпионати энди бошланяпти», — деди мутахассис.
Энди ҳар бир хатонинг баҳоси жуда юқори. Чунки плей-офф босқичида мағлуб бўлган жамоа турнирни тарк этади.
Хорватиянинг асосий кучи нимада?
Португалия бош мураббийи Хорватияни техник жиҳатдан кучли ва тўп назоратини яхши кўрадиган жамоа сифатида таърифлади.
«Хорватия — доимгидек Хорватия. Улар тўпни назорат қилишни яхши кўради ва таркибида ўйинга жиддий таъсир кўрсата оладиган футболчилар бор», — деди Мартинес.
У Хорватиянинг Англияга қарши учрашувда дастлаб юқори прессинг қўллагани, кейинроқ эса прагматик услубга ўтганини ҳам қайд этди.
Тўп назорати ҳал қилувчи бўлади
Мартинеснинг фикрича, учрашувда тўпга эгалик қилиш асосий омиллардан бирига айланади.
«Ҳеч қандай сюрприз бўлмайди, чунки жамоалар бир-бирини яхши билади», — деди у.
Шу боис баҳсда тактик интизом, марказдаги кураш ва имкониятлардан унумли фойдаланиш катта аҳамият касб этади.
Роналду ва Модрич — икки буюк афсона
Мартинес Криштиану Роналду ва Лука Модрич ҳақида ҳам алоҳида тўхталди.
«Улар ҳақиқий афсона. Футболда шундай намуна бўладиган инсонлар бўлиши жуда муҳим», — деди мураббий.
Португалия бош мураббийи Роналдунинг терма жамоадаги йўли ҳали якунланмаслигига умид билдирди.
«Умид қиламизки, бу Роналдунинг миллий жамоадаги сўнгги рақси бўлмайди», — деди Мартинес.
Учрашув қачон бўлади?
ЖЧ-2026 1/16 финали доирасидаги Португалия — Хорватия баҳси 3 июль куни ўтказилади.
Учрашув Тошкент вақти билан соат 04:00да бошланади.
Маълумот
Тафсилот
Босқич
ЖЧ-2026, 1/16 финал
Учрашув
Португалия — Хорватия
Сана
3 июль
Бошланиш вақти
04:00
Вақт минтақаси
Тошкент вақти
Роналду ва Модрич бошчилигидаги икки тажрибали жамоанинг тўқнашуви плей-офф босқичининг энг қизиқарли баҳсларидан бири бўлиши кутилмоқда.
…