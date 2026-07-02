Мартинес Роналдунинг «сўнгги рақси» ҳақида гапирди

·0·Спорт
Мартинес Роналдунинг «сўнгги рақси» ҳақида гапирди

Португалия миллий жамоаси бош мураббийи Роберто Мартинес ЖЧ-2026 1/16 финалида Хорватияга қарши ўтадиган муҳим баҳс олдидан жамоасининг тайёргарлиги ва рақибнинг кучли жиҳатлари ҳақида гапирди.

Мутахассис футболчиларига тўлиқ ишонишини таъкидлаб, Португалия учун жаҳон чемпионатининг энг муҳим қисми энди бошланаётганини айтди.

«Футболчиларимга тўлиқ ишонаман»

Мартинеснинг фикрича, Португалия термасининг асосий кучи — мақсад сари қатъият билан ҳаракат қилишда.

«Жамоамизнинг кучи — мақсад сари интилишимизда. Мен футболчиларимга тўлиқ ишонаман», — деди у.

Бош мураббий гуруҳ босқичидаги учта учрашув жамоага муҳим сабоқ берганини қайд этди. Қийин вазиятларга қарамай, футболчилар матонат ва фидойилик кўрсатган.

«Жаҳон чемпионати биз учун энди бошланяпти»

Мартинес юқори савияда ғалаба қозониш муҳимлигини, аммо мағлубиятдан қочиш ҳам катта аҳамиятга эга эканини таъкидлади.

«Колумбияга ютқазмаганимиз жуда муҳим эди. Биз учун 2026 йилги жаҳон чемпионати энди бошланяпти», — деди мутахассис.

Энди ҳар бир хатонинг баҳоси жуда юқори. Чунки плей-офф босқичида мағлуб бўлган жамоа турнирни тарк этади.

Хорватиянинг асосий кучи нимада?

Португалия бош мураббийи Хорватияни техник жиҳатдан кучли ва тўп назоратини яхши кўрадиган жамоа сифатида таърифлади.

«Хорватия — доимгидек Хорватия. Улар тўпни назорат қилишни яхши кўради ва таркибида ўйинга жиддий таъсир кўрсата оладиган футболчилар бор», — деди Мартинес.

У Хорватиянинг Англияга қарши учрашувда дастлаб юқори прессинг қўллагани, кейинроқ эса прагматик услубга ўтганини ҳам қайд этди.

Тўп назорати ҳал қилувчи бўлади

Мартинеснинг фикрича, учрашувда тўпга эгалик қилиш асосий омиллардан бирига айланади.

«Ҳеч қандай сюрприз бўлмайди, чунки жамоалар бир-бирини яхши билади», — деди у.

Шу боис баҳсда тактик интизом, марказдаги кураш ва имкониятлардан унумли фойдаланиш катта аҳамият касб этади.

Роналду ва Модрич — икки буюк афсона

Мартинес Криштиану Роналду ва Лука Модрич ҳақида ҳам алоҳида тўхталди.

«Улар ҳақиқий афсона. Футболда шундай намуна бўладиган инсонлар бўлиши жуда муҳим», — деди мураббий.

Португалия бош мураббийи Роналдунинг терма жамоадаги йўли ҳали якунланмаслигига умид билдирди.

«Умид қиламизки, бу Роналдунинг миллий жамоадаги сўнгги рақси бўлмайди», — деди Мартинес.

Учрашув қачон бўлади?

ЖЧ-2026 1/16 финали доирасидаги Португалия — Хорватия баҳси 3 июль куни ўтказилади.

Учрашув Тошкент вақти билан соат 04:00да бошланади.

Маълумот

Тафсилот

Босқич

ЖЧ-2026, 1/16 финал

Учрашув

Португалия — Хорватия

Сана

3 июль

Бошланиш вақти

04:00

Вақт минтақаси

Тошкент вақти

Роналду ва Модрич бошчилигидаги икки тажрибали жамоанинг тўқнашуви плей-офф босқичининг энг қизиқарли баҳсларидан бири бўлиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026: нимчорак финалнинг беш жуфтлиги маълум бўлдиЖЧ-2026: нимчорак финалнинг беш жуфтлиги маълум бўлдиБугун, 10:32ЖЧ-2026. АҚШ Босния ва Ҳерцеговинани мағлуб этиб, 1/8 финалга чиқдиЖЧ-2026. АҚШ Босния ва Ҳерцеговинани мағлуб этиб, 1/8 финалга чиқдиБугун, 10:25Белгия мўъжизаси: Ёури Тиелеманс ва Ромелу Лукаку Сенегалга қарши ўйинда қаҳрамонлик кўрсатдиБелгия мўъжизаси: Ёури Тиелеманс ва Ромелу Лукаку Сенегалга қарши ўйинда қаҳрамонлик кўрсатдиБугун, 03:54Белгия Сенегални қўшимча вақтда мағлуб этиб, чорак финалга чиқдиБелгия Сенегални қўшимча вақтда мағлуб этиб, чорак финалга чиқдиБугун, 03:51Милан ва Златан Ибрагимович Виргил ван Дижк трансфери учун ҳаракат бошладиМилан ва Златан Ибрагимович Виргил ван Дижк трансфери учун ҳаракат бошладиБугун, 02:55Роберто Мартинез: Лука Модрич ва Криштиано Роналдо жамоатчилик фикридан устун турадиРоберто Мартинез: Лука Модрич ва Криштиано Роналдо жамоатчилик фикридан устун турадиБугун, 02:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди