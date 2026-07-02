NVIDIA GeForce RTX 5090Д илк бор 4 ГГс частота чегарасини забт этди

·0·Техно
NVIDIA GeForce RTX 5090Д илк бор 4 ГГс частота чегарасини забт этди

График процессорлар бозорида янги давр бошланмоқда: NVIDIA компаниясининг RTX 50 сериясига мансуб видеокартаси илк бор 4 ГГс частота кўрсаткичидан ўтиб, ўзига хос жаҳон рекордини ўрнатди. Ушбу натижа янги авлод чипларининг юқори потенциалга эга эканлигини амалда исботлади ва технология ихлосмандлари ўртасида катта қизиқиш уйғотди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу рекорд Галах GeForce RTX 5090Д ҲОФ ОК Лаб Эдитион модели ёрдамида қайд этилган. Мазкур видеокарта махсус экстремал оверклоккинг (тезлаштириш) учун ишлаб чиқилган бўлиб, у тажрибали оверклокер ОГС томонидан суюқ азот ёрдамида совутилган ҳолда синовдан ўтказилди. Натижада GPU частотаси 4002 MHz гача кўтарилди.

Рекордни қайд этиш учун фойдаланилган тест платформаси ҳам ўзига хос қувватга эга эди. Унда 6,0 ГГс частотада ишловчи Intel Core i9-14900KФ процессори, Asus РОГ Махимус З790 Apex Энкоре она платаси, 32 GB ҳажмдаги Corsair Венгеансе DDR5 тезкор хотираси ва Corsair ВС3000 қувват манбаи қўлланилган.

Янги унумдорлик чўққилари

Ушбу юқори частота нафақат рақамларда, балки амалий тестларда ҳам ўз самарасини берди. RTX 5090Д GPUПИ в3.3 - 32Б бенчмаркида 35 сония ва 377 ms натижа кўрсатиб, мутлақ рекордни янгилади. Бу кўрсаткич аввалроқ 3880 MHz частотага эга бўлган стандарт RTX 5090 томонидан ўрнатилган натижадан бир сониядан кўпроқ вақтга тезроқдир.

Таъкидлаш жоизки, RTX 5090Д модели асосан Хитой бозори учун мўлжалланган бўлиб, у АҚШнинг экспорт чекловларига мослаштирилган вариант ҳисобланади. Шунга қарамай, унинг аппарат қисми ва дастурий таъминоти рекорд даражадаги юкламаларни кўтара олиши NVIDIA архитектурасининг қай даражада мослашувчанлигини кўрсатмоқда.

Бироқ, NVIDIA эришган 4 ГГс натижаси рақобатчилар фонида бироз камтарона кўриниши мумкин. Масалан, AMD компаниясининг Нави 44 чипига асосланган Radeon RX 9060 ХТ видеокарталари 4,5 ГГс частотадан ҳам юқори кўрсаткичларда барқарор ишлай олиши маълум бўлган. Бу эса график чиплар бозорида частота пойгаси ҳали узоқ давом этишидан далолат беради.

Ўзбекистонлик геймерлар ва профессионал фойдаланувчилар учун ушбу янгилик шуни англатадики, яқин келажакда рендерлаш ва мураккаб ҳисоблаш ишларида RTX 50 серияси мисли кўрилмаган тезликни тақдим эта олади. Ҳозирча бундай натижаларга фақат махсус лаборатория шароитида эришилаётган бўлса-да, серияли моделлар ҳам ўзидан олдинги авлодлардан сезиларли даражада устун бўлиши кутилмоқда.

NVIDIAGeForce RTX 5090ДТехнологияОверклоккингGPU
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой сунъий интеллект пойгасида янги босқичга чиқди: ЛонгКат-2.0 тақдим этилдиХитой сунъий интеллект пойгасида янги босқичга чиқди: ЛонгКат-2.0 тақдим этилдиБугун, 08:29Acer компанияси рекорд даражадаги 1000 Hz частотали Нитро ХВ273У Ф5 мониторини тақдим этдиAcer компанияси рекорд даражадаги 1000 Hz частотали Нитро ХВ273У Ф5 мониторини тақдим этдиБугун, 05:57Apple келаси йил бошида янги iPad Pro ва MacBook Pro моделларини тақдим этадиApple келаси йил бошида янги iPad Pro ва MacBook Pro моделларини тақдим этадиБугун, 04:55Бендинг Споонс технология бозорини ҳайратда қолдирди: IPOнинг илк кунида 40 фоизлик ўсишБендинг Споонс технология бозорини ҳайратда қолдирди: IPOнинг илк кунида 40 фоизлик ўсишБугун, 03:57Бендинг Споонс технология оламида шов-шув кўтарди: 18 миллиард долларлик IPOБендинг Споонс технология оламида шов-шув кўтарди: 18 миллиард долларлик IPOБугун, 03:28Anthropic компанияси Claude Соннет 5 моделини тақдим этди: Тезкор ва ҳамёнбоп сунъий онгAnthropic компанияси Claude Соннет 5 моделини тақдим этди: Тезкор ва ҳамёнбоп сунъий онгБугун, 03:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди