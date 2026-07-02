NVIDIA GeForce RTX 5090Д илк бор 4 ГГс частота чегарасини забт этди
График процессорлар бозорида янги давр бошланмоқда: NVIDIA компаниясининг RTX 50 сериясига мансуб видеокартаси илк бор 4 ГГс частота кўрсаткичидан ўтиб, ўзига хос жаҳон рекордини ўрнатди. Ушбу натижа янги авлод чипларининг юқори потенциалга эга эканлигини амалда исботлади ва технология ихлосмандлари ўртасида катта қизиқиш уйғотди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, ушбу рекорд Галах GeForce RTX 5090Д ҲОФ ОК Лаб Эдитион модели ёрдамида қайд этилган. Мазкур видеокарта махсус экстремал оверклоккинг (тезлаштириш) учун ишлаб чиқилган бўлиб, у тажрибали оверклокер ОГС томонидан суюқ азот ёрдамида совутилган ҳолда синовдан ўтказилди. Натижада GPU частотаси 4002 MHz гача кўтарилди.
Рекордни қайд этиш учун фойдаланилган тест платформаси ҳам ўзига хос қувватга эга эди. Унда 6,0 ГГс частотада ишловчи Intel Core i9-14900KФ процессори, Asus РОГ Махимус З790 Apex Энкоре она платаси, 32 GB ҳажмдаги Corsair Венгеансе DDR5 тезкор хотираси ва Corsair ВС3000 қувват манбаи қўлланилган.
Янги унумдорлик чўққилариУшбу юқори частота нафақат рақамларда, балки амалий тестларда ҳам ўз самарасини берди. RTX 5090Д GPUПИ в3.3 - 32Б бенчмаркида 35 сония ва 377 ms натижа кўрсатиб, мутлақ рекордни янгилади. Бу кўрсаткич аввалроқ 3880 MHz частотага эга бўлган стандарт RTX 5090 томонидан ўрнатилган натижадан бир сониядан кўпроқ вақтга тезроқдир.
Таъкидлаш жоизки, RTX 5090Д модели асосан Хитой бозори учун мўлжалланган бўлиб, у АҚШнинг экспорт чекловларига мослаштирилган вариант ҳисобланади. Шунга қарамай, унинг аппарат қисми ва дастурий таъминоти рекорд даражадаги юкламаларни кўтара олиши NVIDIA архитектурасининг қай даражада мослашувчанлигини кўрсатмоқда.
Бироқ, NVIDIA эришган 4 ГГс натижаси рақобатчилар фонида бироз камтарона кўриниши мумкин. Масалан, AMD компаниясининг Нави 44 чипига асосланган Radeon RX 9060 ХТ видеокарталари 4,5 ГГс частотадан ҳам юқори кўрсаткичларда барқарор ишлай олиши маълум бўлган. Бу эса график чиплар бозорида частота пойгаси ҳали узоқ давом этишидан далолат беради.
Ўзбекистонлик геймерлар ва профессионал фойдаланувчилар учун ушбу янгилик шуни англатадики, яқин келажакда рендерлаш ва мураккаб ҳисоблаш ишларида RTX 50 серияси мисли кўрилмаган тезликни тақдим эта олади. Ҳозирча бундай натижаларга фақат махсус лаборатория шароитида эришилаётган бўлса-да, серияли моделлар ҳам ўзидан олдинги авлодлардан сезиларли даражада устун бўлиши кутилмоқда.
…