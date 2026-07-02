SpaceX коинот саноатида муҳим маррани забт этди: 1000-Merlin 1Д двигатели ишлаб чиқилди
Илон Маск асос солган SpaceX компанияси ўзининг муваффақиятли Falcon 9 ракеталари учун мўлжалланган Merlin 1Д двигателларининг 1000-нусхасини ишлаб чиқаришни якунлади. Ушбу юбилей двигател барча зарурий қабул синовларидан муваффақиятли ўтиб, парвозга тайёр ҳолатга келтирилди. Бу воқеа нафақат ишлаб чиқариш ҳажми, балки замонавий космонавтика тарихидаги энг ишончли технологиялардан бирининг такомиллашуви сифатида ҳам катта аҳамиятга эга. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
SpaceX берган расмий маълумотларга кўра, 1000-двигателнинг йиғилиши компаниянинг ишлаб чиқариш ва синов бўлинмалари ходимлари томонидан тантанали равишда нишонланган. Merlin 1Д двигателлари Falcon 9 ракетасининг биринчи поғонасида қўлланилади ва ҳар бир парвозда тўққизта шундай агрегат ишга туширилади. Айнан шу двигателлар туфайли компания коинотга юк ташиш харажатларини сезиларли даражада камайтиришга эришди.
Кўп марта фойдаланишнинг афзалликлариКомпания муҳандисларининг таъкидлашича, Merlin 1Д двигателларининг юқори ишончлилиги уларнинг кўп марта фойдаланишга мўлжалланганлигидадир. Falcon 9 поғоналари Ерга қайтиб қўнгач, мутахассислар ҳар бир двигателнинг ҳолатини синчиклаб таҳлил қиладилар. Реал парвоз шароитларида олинган маълумотлар асосида конструкцияга доимий равишда кичик ўзгартириш ва такомиллаштиришлар киритиб борилади.
Қизиқарли жиҳати шундаки, Falcon 9 шу вақтгача 600 дан ортиқ миссияни амалга оширган бўлса-да, ишлаб чиқарилган двигателлар сони кутилганидан анча кам. Агар SpaceX бир марта ишлатиладиган ракеталардан фойдаланганида, бу миқдордаги парвозлар учун бир неча минглаб двигателлар ишлаб чиқаришга тўғри келар эди. Қайта фойдаланиш технологияси ресурсларни тежаш билан бирга, ҳар бир двигателнинг чидамлилигини амалда исботлаш имконини бермоқда.
Merlin 1Д бугунги кунда дунёдаги энг самарали ва ишончли ракета двигателларидан бири ҳисобланади. Унинг ўзига хослиги шундаки, у ўз вазнига нисбатан жуда катта тортиш кучини ҳосил қила олади. Бу эса ракетанинг фойдали юк кўтариш қувватини оширади. ixbt.com нашри хабарига кўра, мазкур двигателнинг ҳар бир янги серияси аввалгисидан кўра барқарорроқ ишлаши билан ажралиб туради.
Ўзбекистонлик коинот ишқибозлари ва технология ихлосмандлари учун ҳам бу янгилик диққатга сазовордир. SpaceX каби хусусий компанияларнинг муваффақияти коинот тадқиқотлари эндиликда фақат давлатлар монополияси эмас, балки юқори технологик бизнеснинг ҳам ажралмас қисмига айланганини кўрсатмоқда. Merlin 1Д каби двигателларнинг оммавий ишлаб чиқарилиши келажакда Марсга парвозлар ва сунъий йўлдошлар тармоғини кенгайтиришда асосий пойдевор бўлиб хизмат қилади.
…