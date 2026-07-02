SpaceX коинот саноатида муҳим маррани забт этди: 1000-Merlin 1Д двигатели ишлаб чиқилди

·0·Техно
SpaceX коинот саноатида муҳим маррани забт этди: 1000-Merlin 1Д двигатели ишлаб чиқилди

Илон Маск асос солган SpaceX компанияси ўзининг муваффақиятли Falcon 9 ракеталари учун мўлжалланган Merlin 1Д двигателларининг 1000-нусхасини ишлаб чиқаришни якунлади. Ушбу юбилей двигател барча зарурий қабул синовларидан муваффақиятли ўтиб, парвозга тайёр ҳолатга келтирилди. Бу воқеа нафақат ишлаб чиқариш ҳажми, балки замонавий космонавтика тарихидаги энг ишончли технологиялардан бирининг такомиллашуви сифатида ҳам катта аҳамиятга эга. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

SpaceX берган расмий маълумотларга кўра, 1000-двигателнинг йиғилиши компаниянинг ишлаб чиқариш ва синов бўлинмалари ходимлари томонидан тантанали равишда нишонланган. Merlin 1Д двигателлари Falcon 9 ракетасининг биринчи поғонасида қўлланилади ва ҳар бир парвозда тўққизта шундай агрегат ишга туширилади. Айнан шу двигателлар туфайли компания коинотга юк ташиш харажатларини сезиларли даражада камайтиришга эришди.

Кўп марта фойдаланишнинг афзалликлари

Компания муҳандисларининг таъкидлашича, Merlin 1Д двигателларининг юқори ишончлилиги уларнинг кўп марта фойдаланишга мўлжалланганлигидадир. Falcon 9 поғоналари Ерга қайтиб қўнгач, мутахассислар ҳар бир двигателнинг ҳолатини синчиклаб таҳлил қиладилар. Реал парвоз шароитларида олинган маълумотлар асосида конструкцияга доимий равишда кичик ўзгартириш ва такомиллаштиришлар киритиб борилади.

Қизиқарли жиҳати шундаки, Falcon 9 шу вақтгача 600 дан ортиқ миссияни амалга оширган бўлса-да, ишлаб чиқарилган двигателлар сони кутилганидан анча кам. Агар SpaceX бир марта ишлатиладиган ракеталардан фойдаланганида, бу миқдордаги парвозлар учун бир неча минглаб двигателлар ишлаб чиқаришга тўғри келар эди. Қайта фойдаланиш технологияси ресурсларни тежаш билан бирга, ҳар бир двигателнинг чидамлилигини амалда исботлаш имконини бермоқда.

Merlin 1Д бугунги кунда дунёдаги энг самарали ва ишончли ракета двигателларидан бири ҳисобланади. Унинг ўзига хослиги шундаки, у ўз вазнига нисбатан жуда катта тортиш кучини ҳосил қила олади. Бу эса ракетанинг фойдали юк кўтариш қувватини оширади. ixbt.com нашри хабарига кўра, мазкур двигателнинг ҳар бир янги серияси аввалгисидан кўра барқарорроқ ишлаши билан ажралиб туради.

Ўзбекистонлик коинот ишқибозлари ва технология ихлосмандлари учун ҳам бу янгилик диққатга сазовордир. SpaceX каби хусусий компанияларнинг муваффақияти коинот тадқиқотлари эндиликда фақат давлатлар монополияси эмас, балки юқори технологик бизнеснинг ҳам ажралмас қисмига айланганини кўрсатмоқда. Merlin 1Д каби двигателларнинг оммавий ишлаб чиқарилиши келажакда Марсга парвозлар ва сунъий йўлдошлар тармоғини кенгайтиришда асосий пойдевор бўлиб хизмат қилади.

SpaceXFalcon 9Merlin 1ДТехнологияКоинот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистонлик миллиардер Microsoft Оффисега рақобатчи яратиш учун 30 млн доллар тикдиҲиндистонлик миллиардер Microsoft Оффисега рақобатчи яратиш учун 30 млн доллар тикдиБугун, 10:53Коинотни ўрганиш хавф остида: Миллионлаб сунъий йўлдошлар осмонни «кўр» қилиши мумкинКоинотни ўрганиш хавф остида: Миллионлаб сунъий йўлдошлар осмонни «кўр» қилиши мумкинБугун, 10:52Илон Маск миттигина мамонт боқмоқчи: Ген муҳандислиги мўъжизаси амалга ошиши мумкинИлон Маск миттигина мамонт боқмоқчи: Ген муҳандислиги мўъжизаси амалга ошиши мумкинБугун, 10:21NVIDIA GeForce RTX 5090Д илк бор 4 ГГс частота чегарасини забт этдиNVIDIA GeForce RTX 5090Д илк бор 4 ГГс частота чегарасини забт этдиБугун, 08:58Хитой сунъий интеллект пойгасида янги босқичга чиқди: ЛонгКат-2.0 тақдим этилдиХитой сунъий интеллект пойгасида янги босқичга чиқди: ЛонгКат-2.0 тақдим этилдиБугун, 08:29Acer компанияси рекорд даражадаги 1000 Hz частотали Нитро ХВ273У Ф5 мониторини тақдим этдиAcer компанияси рекорд даражадаги 1000 Hz частотали Нитро ХВ273У Ф5 мониторини тақдим этдиБугун, 05:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди