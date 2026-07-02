Илон Маск миттигина мамонт боқмоқчи: Ген муҳандислиги мўъжизаси амалга ошиши мумкин

·37·Техно
Илон Маск миттигина мамонт боқмоқчи: Ген муҳандислиги мўъжизаси амалга ошиши мумкин

Дунёнинг энг бой инсонларидан бири, Tesla ва SpaceX асосчиси Илон Маск ўзининг навбатдаги ғайритабиий истагини маълум қилди. Миллиардерни эндиликда нафақат Марсни забт этиш ёки сунъий интеллект, балки йўқ бўлиб кетган қадимий ҳайвонларни қайта тирилтириш лойиҳалари ҳам қизиқтириб қолган. Маскнинг сўзларига кўра, у ўзи учун уй ҳайвони сифатида миттигина жунли мамонт сотиб олишни орзу қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Абундансе360 саммити доирасида бўлиб ўтган мулоқотда тадбиркор ушбу ғояга катта иштиёқ билан ёндашаётганини билдирди. Тадбир бошловчиси Питер Диамандис билан суҳбатда Маск: “Ҳа, менимча, уй ҳайвони сифатида кичик ҳажмдаги жунли мамонтга эга бўлиш жуда ажойиб бўларди. Бу шунчаки ҳайратланарли воқеа бўлиши шубҳасиз”, дея таъкидлаган. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу лойиҳани амалга ошириш устида аллақачон жиддий ишлар олиб борилмоқда.

Колоссал Биоссиенсес ва “деэкстинксия” жараёни

Маскнинг бу орзуси шунчаки хаёл эмас, балки аниқ илмий асосларга эга. Ҳозирда АҚШнинг Колоссал Биоссиенсес биотехнология компанияси йўқ бўлиб кетган турларни қайта тиклаш, яни “деэкстинксия” устида фаол иш олиб бормоқда. 2021-йилда Бен Ламм ва машҳур генетик Жорж Черч томонидан асос солинган ушбу стартап бугунги кунда 10,2 миллиард долларга баҳоланмоқда.

Компания мутахассислари осиё филларининг ДНКсини таҳрирлаш орқали уларга қадимий мамонтларнинг хусусиятларини беришни мақсад қилган. Бу жараён қуйидаги босқичларни ўз ичига олади:

  • Фақат мамонтларга хос бўлган 20 дан ортиқ генларни аниқлаш ва таҳрирлаш;
  • Ҳайвоннинг совуққа чидамлилигини таъминловчи қалин жун қатламини шакллантириш;
  • Эгри тишлар (иворй) ва ўзига хос тана тузилишини қайта тиклаш;
  • ЭКО (экстракорпорал уруғлантириш) дастури орқали гибрид болаларни дунёга келтириш.
Олимларнинг ҳисоб-китобларига кўра, биринчи гибрид мамонт болалари 2028-йилга бориб дунёга келиши кутилмоқда. Гарчи лойиҳанинг асосий мақсади Ер юзидаги биохилма-хилликни сақлаш ва экотизимни тиклаш бўлса-да, Маск каби мижозлар учун “мини-версия” яратиш технологик жиҳатдан имконсиз эмас.

Келажакдаги уй ҳайвонлари ва ахлоқий масалалар

Илон Маскнинг бундай истаги ижтимоий тармоқларда ва илмий доираларда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Агар Колоссал Биоссиенсес муваффақият қозонса, бу ген муҳандислигида инқилоб ясайди. Ўзбекистонлик технология ишқибозлари учун ҳам бу янгилик қизиқарли, чунки генетик таҳрирлаш келажакда қишлоқ хўжалиги ва тиббиётда янги уфқларни очиши мумкин.

Бироқ, кўплаб экспертлар йўқ бўлиб кетган ҳайвонларни “шунчаки эрмак учун” қайта тирилтиришнинг ахлоқий томонларидан хавотирда. Шунга қарамай, Илон Маскнинг қўллаб-қувватлаши ва юқори технологик стартапларнинг маблағлари бу соҳадаги тадқиқотларни тезлаштириши аниқ. Балки яқин ўн йилликда миллиардерларнинг ҳовлисида ҳақиқатан ҳам қадимий музлик даври жониворларини кўриш оддий ҳолга айланар.

Илон МаскМамонтТехнологияГенетикКолоссал Биоссиенсес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NVIDIA GeForce RTX 5090Д илк бор 4 ГГс частота чегарасини забт этдиNVIDIA GeForce RTX 5090Д илк бор 4 ГГс частота чегарасини забт этдиБугун, 08:58Хитой сунъий интеллект пойгасида янги босқичга чиқди: ЛонгКат-2.0 тақдим этилдиХитой сунъий интеллект пойгасида янги босқичга чиқди: ЛонгКат-2.0 тақдим этилдиБугун, 08:29Acer компанияси рекорд даражадаги 1000 Hz частотали Нитро ХВ273У Ф5 мониторини тақдим этдиAcer компанияси рекорд даражадаги 1000 Hz частотали Нитро ХВ273У Ф5 мониторини тақдим этдиБугун, 05:57Apple келаси йил бошида янги iPad Pro ва MacBook Pro моделларини тақдим этадиApple келаси йил бошида янги iPad Pro ва MacBook Pro моделларини тақдим этадиБугун, 04:55Бендинг Споонс технология бозорини ҳайратда қолдирди: IPOнинг илк кунида 40 фоизлик ўсишБендинг Споонс технология бозорини ҳайратда қолдирди: IPOнинг илк кунида 40 фоизлик ўсишБугун, 03:57Бендинг Споонс технология оламида шов-шув кўтарди: 18 миллиард долларлик IPOБендинг Споонс технология оламида шов-шув кўтарди: 18 миллиард долларлик IPOБугун, 03:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди