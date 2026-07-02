Илон Маск миттигина мамонт боқмоқчи: Ген муҳандислиги мўъжизаси амалга ошиши мумкин
Дунёнинг энг бой инсонларидан бири, Tesla ва SpaceX асосчиси Илон Маск ўзининг навбатдаги ғайритабиий истагини маълум қилди. Миллиардерни эндиликда нафақат Марсни забт этиш ёки сунъий интеллект, балки йўқ бўлиб кетган қадимий ҳайвонларни қайта тирилтириш лойиҳалари ҳам қизиқтириб қолган. Маскнинг сўзларига кўра, у ўзи учун уй ҳайвони сифатида миттигина жунли мамонт сотиб олишни орзу қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Абундансе360 саммити доирасида бўлиб ўтган мулоқотда тадбиркор ушбу ғояга катта иштиёқ билан ёндашаётганини билдирди. Тадбир бошловчиси Питер Диамандис билан суҳбатда Маск: “Ҳа, менимча, уй ҳайвони сифатида кичик ҳажмдаги жунли мамонтга эга бўлиш жуда ажойиб бўларди. Бу шунчаки ҳайратланарли воқеа бўлиши шубҳасиз”, дея таъкидлаган. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу лойиҳани амалга ошириш устида аллақачон жиддий ишлар олиб борилмоқда.
Колоссал Биоссиенсес ва “деэкстинксия” жараёниМаскнинг бу орзуси шунчаки хаёл эмас, балки аниқ илмий асосларга эга. Ҳозирда АҚШнинг Колоссал Биоссиенсес биотехнология компанияси йўқ бўлиб кетган турларни қайта тиклаш, яни “деэкстинксия” устида фаол иш олиб бормоқда. 2021-йилда Бен Ламм ва машҳур генетик Жорж Черч томонидан асос солинган ушбу стартап бугунги кунда 10,2 миллиард долларга баҳоланмоқда.
Компания мутахассислари осиё филларининг ДНКсини таҳрирлаш орқали уларга қадимий мамонтларнинг хусусиятларини беришни мақсад қилган. Бу жараён қуйидаги босқичларни ўз ичига олади:
- Фақат мамонтларга хос бўлган 20 дан ортиқ генларни аниқлаш ва таҳрирлаш;
- Ҳайвоннинг совуққа чидамлилигини таъминловчи қалин жун қатламини шакллантириш;
- Эгри тишлар (иворй) ва ўзига хос тана тузилишини қайта тиклаш;
- ЭКО (экстракорпорал уруғлантириш) дастури орқали гибрид болаларни дунёга келтириш.
Келажакдаги уй ҳайвонлари ва ахлоқий масалаларИлон Маскнинг бундай истаги ижтимоий тармоқларда ва илмий доираларда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Агар Колоссал Биоссиенсес муваффақият қозонса, бу ген муҳандислигида инқилоб ясайди. Ўзбекистонлик технология ишқибозлари учун ҳам бу янгилик қизиқарли, чунки генетик таҳрирлаш келажакда қишлоқ хўжалиги ва тиббиётда янги уфқларни очиши мумкин.
Бироқ, кўплаб экспертлар йўқ бўлиб кетган ҳайвонларни “шунчаки эрмак учун” қайта тирилтиришнинг ахлоқий томонларидан хавотирда. Шунга қарамай, Илон Маскнинг қўллаб-қувватлаши ва юқори технологик стартапларнинг маблағлари бу соҳадаги тадқиқотларни тезлаштириши аниқ. Балки яқин ўн йилликда миллиардерларнинг ҳовлисида ҳақиқатан ҳам қадимий музлик даври жониворларини кўриш оддий ҳолга айланар.
…