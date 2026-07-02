Икки ҳудудда йирик гиёҳвандлик ҳолати фош этилди...
«Қорадори — 2026» кенг қамровли тезкор-профилактик тадбирлари доирасида Қашқадарё ва Тошкент вилоятларида гиёҳванд моддалар билан боғлиқ икки ҳолат аниқланди.
Шаҳрисабздаги хонадон иссиқхонасидан юзлаб каннабис туплари топилган бўлса, Тошкентда қарийб икки килограмм гашишни сотишга уринишнинг олди олинди.
Иссиқхонада 714 туп каннабис етиштирилган
Давлат хавфсизлик хизматининг Қашқадарё вилояти бўйича бошқармаси ва ички ишлар органлари ҳамкорлигида Шаҳрисабз шаҳрида тезкор тадбир ўтказилди.
Натижада 1985 йилда туғилган маҳаллий фуқаронинг ноқонуний фаолиятига чек қўйилди.
Аниқланишича, у яшаш хонадони ҳовлисидаги 5,3 сотих ер майдонида иссиқхона ташкил қилиб, сотиш мақсадида 714 туп каннабис ўсимлигини экиб, парваришлаб келган.
Каннабиснинг оғирлиги 201 килограмм чиққан
Экспертиза хулосасига кўра, мусодара қилинган каннабис ўсимликларининг соф оғирлиги 201 килограммни ташкил этган.
Барча ўсимликлар ашёвий далил сифатида расмийлаштириб олинган.
Юнусободда қарийб 2 кг гашиш топилди
Яна бир тезкор тадбир Тошкент шаҳрининг Юнусобод туманида ўтказилди.
ДХХ ва божхона органлари ходимлари Бекобод шаҳрида яшовчи, 1966 йилда туғилган ва муқаддам судланган шахсни тўхтатиб, текширган.
Текширув вақтида унинг қўлидаги целлофан пакетдан 1 килограмм 994 грамм гашиш гиёҳванд моддаси топилган.
Гиёҳванд модда контрабанда йўли билан олиб кирилган
Тергов маълумотларига кўра, мазкур гашиш қўшни давлатдан контрабанда йўли билан Ўзбекистонга олиб кирилган.
Уни Тошкент шаҳрида сотиш режалаштирилгани аниқланган.
Ҳар икки ҳолат бўйича жиноят иши очилди
Аниқланган ҳолатлар юзасидан жиноят ишлари қўзғатилган.
Ҳозирда гиёҳванд моддаларнинг келиб чиқиши, уларни сотиш режалари ва эҳтимолий бошқа иштирокчиларни аниқлашга қаратилган тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
…