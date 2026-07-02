Икки ҳудудда йирик гиёҳвандлик ҳолати фош этилди...

·18·Жамият
Икки ҳудудда йирик гиёҳвандлик ҳолати фош этилди...

«Қорадори — 2026» кенг қамровли тезкор-профилактик тадбирлари доирасида Қашқадарё ва Тошкент вилоятларида гиёҳванд моддалар билан боғлиқ икки ҳолат аниқланди.

Шаҳрисабздаги хонадон иссиқхонасидан юзлаб каннабис туплари топилган бўлса, Тошкентда қарийб икки килограмм гашишни сотишга уринишнинг олди олинди.

Иссиқхонада 714 туп каннабис етиштирилган

Давлат хавфсизлик хизматининг Қашқадарё вилояти бўйича бошқармаси ва ички ишлар органлари ҳамкорлигида Шаҳрисабз шаҳрида тезкор тадбир ўтказилди.

Натижада 1985 йилда туғилган маҳаллий фуқаронинг ноқонуний фаолиятига чек қўйилди.

Аниқланишича, у яшаш хонадони ҳовлисидаги 5,3 сотих ер майдонида иссиқхона ташкил қилиб, сотиш мақсадида 714 туп каннабис ўсимлигини экиб, парваришлаб келган.

Каннабиснинг оғирлиги 201 килограмм чиққан

Экспертиза хулосасига кўра, мусодара қилинган каннабис ўсимликларининг соф оғирлиги 201 килограммни ташкил этган.

Барча ўсимликлар ашёвий далил сифатида расмийлаштириб олинган.

Юнусободда қарийб 2 кг гашиш топилди

Яна бир тезкор тадбир Тошкент шаҳрининг Юнусобод туманида ўтказилди.

Икки ҳудудда йирик гиёҳвандлик ҳолати фош этилди...

ДХХ ва божхона органлари ходимлари Бекобод шаҳрида яшовчи, 1966 йилда туғилган ва муқаддам судланган шахсни тўхтатиб, текширган.

Текширув вақтида унинг қўлидаги целлофан пакетдан 1 килограмм 994 грамм гашиш гиёҳванд моддаси топилган.

Гиёҳванд модда контрабанда йўли билан олиб кирилган

Тергов маълумотларига кўра, мазкур гашиш қўшни давлатдан контрабанда йўли билан Ўзбекистонга олиб кирилган.

Уни Тошкент шаҳрида сотиш режалаштирилгани аниқланган.

Ҳар икки ҳолат бўйича жиноят иши очилди

Аниқланган ҳолатлар юзасидан жиноят ишлари қўзғатилган.

Ҳозирда гиёҳванд моддаларнинг келиб чиқиши, уларни сотиш режалари ва эҳтимолий бошқа иштирокчиларни аниқлашга қаратилган тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

ЎзбекистонТошкентШаҳрисабзҚашқадарёБекобод
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тармоқларда футболчига деб тахмин қилинган Volkswagen автомобили аслида кимга эканлиги очиқландиТармоқларда футболчига деб тахмин қилинган Volkswagen автомобили аслида кимга эканлиги очиқландиКеча, 22:45Тошкент боғчасидаги дахшатли кадрлар: Боланинг оғзига мато тиққан тарбиячи бўйича текширув бошландиТошкент боғчасидаги дахшатли кадрлар: Боланинг оғзига мато тиққан тарбиячи бўйича текширув бошландиКеча, 22:25650 кг колбаса чегарадан нега ортга қайтарилди?650 кг колбаса чегарадан нега ортга қайтарилди?Кеча, 19:06Яккабоғда ўсмир қизга тажовуз гумонида тўрт киши ушландиЯккабоғда ўсмир қизга тажовуз гумонида тўрт киши ушландиКеча, 13:18Қашқадарёда 14 ёшли қиз зўрланди, ҳолат юзасидан тўрт киши қўлга олиндиҚашқадарёда 14 ёшли қиз зўрланди, ҳолат юзасидан тўрт киши қўлга олиндиКеча, 12:34Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетдиТошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетдиКеча, 10:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди