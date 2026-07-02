Ҳиндистонлик миллиардер Microsoft Оффисега рақобатчи яратиш учун 30 млн доллар тикди

·0·Техно
Ҳиндистонлик миллиардер Microsoft Оффисега рақобатчи яратиш учун 30 млн доллар тикди

Ҳиндистонлик таниқли тадбиркор Бҳавин Турахиа сунъий интеллектга асосланган янги авлод корпоратив дастурий таъминотини яратиш мақсадида ўз шахсий маблағларидан 30 миллион доллар ажратди. Унинг Нео деб номланган янги лойиҳаси Microsoft Оффисе ва Google Воркспасе каби гигантларга муносиб муқобил бўлишни кўзламоқда. Турахиа ушбу сармояни сунъий интеллект давридаги иш жараёнларини тубдан ўзгартириш учун тикилган катта гаров деб ҳисобламоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Нео лойиҳасининг асосий ғояси шундан иборатки, сунъий интеллект пайдо бўлгунига қадар яратилган дастурларни шунчаки чат-ботлар билан бойитиш етарли эмас. Тадбиркорнинг фикрича, ишчи дастурлар пойдеворидан бошлаб айнан сунъий интеллект имкониятларидан келиб чиқиб қайта лойиҳалаштирилиши керак. TechCrunch нашрига берган интервюсида Турахиа бу ҳолатни технологик инқилоб билан қиёслади.

“Агар сиз iPhone яратмоқчи бўлсангиз, Нокиа қисмларини олиб, уларни қандайдир йўл билан iPhone'га айлантира олмайсиз”, — дейди 46 ёшли миллиардер. Унинг сўзларига кўра, Microsoft ва Google каби компаниялар ўзларининг эски тизимларига сунъий интеллектни қўшишда таркибий ноқулайликларга дуч келишмоқда, чунки уларнинг архитектураси бунга мослашмаган.

Нео лойиҳасининг имкониятлари ва афзалликлари

Жорий йилнинг апрель ойида ички синовдан ўтказила бошланган Нео платформаси лойиҳаларни бошқариш, ҳужжатлар билан ишлаш, файлларни сақлаш ва сунъий интеллектни ягона экотизимда бирлаштиради. Бу ерда сунъий интеллект шунчаки ёрдамчи эмас, балки кундалик ишларнинг фаол иштирокчиси сифатида намоён бўлади. Тизимнинг муҳим жиҳати шундаки, у муайян бир моделга боғланиб қолмаган (модел-агностик).

Бу корхоналарга битта провайдер билан чекланиб қолмасдан, турли сунъий интеллект моделлари (масалан, OpenAI ёки Anthropic маҳсулотлари) ўртасида эркин алмашиш имконини беради. Турахиа ўзининг Директи, Радих ва Зета каби муваффақиятли лойиҳаларида бўлгани каби, Неўни ҳам дастлаб ўз маблағлари ҳисобидан молиялаштирмоқда ва ташқи инвесторларни кейинчалик жалб қилишни режалаштирган.

Бозордаги шиддатли рақобат

Ҳозирда корпоратив сунъий интеллект бозори технология оламидаги энг рақобатбардош соҳалардан бирига айланган. Microsoft, Google ва Salesforce ўз маҳсулотларига сунъий интеллектни шиддат билан интеграция қилмоқда. Шу билан бирга, Notion ва Суперhuman каби стартаплар ҳам бизнес жараёнларини қайта шакллантириш пойгасига қўшилган. Бироқ, Турахиа бу бозорда ҳамма учун жой етарли эканига ишончи комил.

Тадбиркорнинг таъкидлашича, корпоратив дастурий таъминот бозори ҳеч қачон “ғолиб ҳамма нарсани олади” тамойили асосида ишламаган. “Агар биз жаҳон бозорининг атиги 2 фоизидан 5 фоизигача бўлган улушини қўлга кирита олсак ҳам, бу мен шу пайтгача қурган барча компаниялардан каттароқ натижа бўлади”, — дея қўшимча қилди у.

Ўзбекистон бозорида ҳам корпоратив бошқарув тизимларига бўлган талаб ортиб бораётганини ҳисобга олса, Нео каби мослашувчан ва сунъий интеллектга асосланган платформалар келажакда маҳаллий компаниялар учун ҳам қизиқарли ечимга айланиши мумкин. Ҳозирча лойиҳа ривожланишнинг илк босқичида, бироқ унинг ортида турган тажрибали тадбиркор ва катта сармоя лойиҳанинг истиқболли эканидан далолат беради.

НеоMicrosoft ОффисеСунъий IntelлектСтартапТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотни ўрганиш хавф остида: Миллионлаб сунъий йўлдошлар осмонни «кўр» қилиши мумкинКоинотни ўрганиш хавф остида: Миллионлаб сунъий йўлдошлар осмонни «кўр» қилиши мумкинБугун, 10:52Илон Маск миттигина мамонт боқмоқчи: Ген муҳандислиги мўъжизаси амалга ошиши мумкинИлон Маск миттигина мамонт боқмоқчи: Ген муҳандислиги мўъжизаси амалга ошиши мумкинБугун, 10:21NVIDIA GeForce RTX 5090Д илк бор 4 ГГс частота чегарасини забт этдиNVIDIA GeForce RTX 5090Д илк бор 4 ГГс частота чегарасини забт этдиБугун, 08:58Хитой сунъий интеллект пойгасида янги босқичга чиқди: ЛонгКат-2.0 тақдим этилдиХитой сунъий интеллект пойгасида янги босқичга чиқди: ЛонгКат-2.0 тақдим этилдиБугун, 08:29Acer компанияси рекорд даражадаги 1000 Hz частотали Нитро ХВ273У Ф5 мониторини тақдим этдиAcer компанияси рекорд даражадаги 1000 Hz частотали Нитро ХВ273У Ф5 мониторини тақдим этдиБугун, 05:57Apple келаси йил бошида янги iPad Pro ва MacBook Pro моделларини тақдим этадиApple келаси йил бошида янги iPad Pro ва MacBook Pro моделларини тақдим этадиБугун, 04:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди