Ҳиндистонлик миллиардер Microsoft Оффисега рақобатчи яратиш учун 30 млн доллар тикди
Ҳиндистонлик таниқли тадбиркор Бҳавин Турахиа сунъий интеллектга асосланган янги авлод корпоратив дастурий таъминотини яратиш мақсадида ўз шахсий маблағларидан 30 миллион доллар ажратди. Унинг Нео деб номланган янги лойиҳаси Microsoft Оффисе ва Google Воркспасе каби гигантларга муносиб муқобил бўлишни кўзламоқда. Турахиа ушбу сармояни сунъий интеллект давридаги иш жараёнларини тубдан ўзгартириш учун тикилган катта гаров деб ҳисобламоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Нео лойиҳасининг асосий ғояси шундан иборатки, сунъий интеллект пайдо бўлгунига қадар яратилган дастурларни шунчаки чат-ботлар билан бойитиш етарли эмас. Тадбиркорнинг фикрича, ишчи дастурлар пойдеворидан бошлаб айнан сунъий интеллект имкониятларидан келиб чиқиб қайта лойиҳалаштирилиши керак. TechCrunch нашрига берган интервюсида Турахиа бу ҳолатни технологик инқилоб билан қиёслади.
“Агар сиз iPhone яратмоқчи бўлсангиз, Нокиа қисмларини олиб, уларни қандайдир йўл билан iPhone'га айлантира олмайсиз”, — дейди 46 ёшли миллиардер. Унинг сўзларига кўра, Microsoft ва Google каби компаниялар ўзларининг эски тизимларига сунъий интеллектни қўшишда таркибий ноқулайликларга дуч келишмоқда, чунки уларнинг архитектураси бунга мослашмаган.
Нео лойиҳасининг имкониятлари ва афзалликлариЖорий йилнинг апрель ойида ички синовдан ўтказила бошланган Нео платформаси лойиҳаларни бошқариш, ҳужжатлар билан ишлаш, файлларни сақлаш ва сунъий интеллектни ягона экотизимда бирлаштиради. Бу ерда сунъий интеллект шунчаки ёрдамчи эмас, балки кундалик ишларнинг фаол иштирокчиси сифатида намоён бўлади. Тизимнинг муҳим жиҳати шундаки, у муайян бир моделга боғланиб қолмаган (модел-агностик).
Бу корхоналарга битта провайдер билан чекланиб қолмасдан, турли сунъий интеллект моделлари (масалан, OpenAI ёки Anthropic маҳсулотлари) ўртасида эркин алмашиш имконини беради. Турахиа ўзининг Директи, Радих ва Зета каби муваффақиятли лойиҳаларида бўлгани каби, Неўни ҳам дастлаб ўз маблағлари ҳисобидан молиялаштирмоқда ва ташқи инвесторларни кейинчалик жалб қилишни режалаштирган.
Бозордаги шиддатли рақобатҲозирда корпоратив сунъий интеллект бозори технология оламидаги энг рақобатбардош соҳалардан бирига айланган. Microsoft, Google ва Salesforce ўз маҳсулотларига сунъий интеллектни шиддат билан интеграция қилмоқда. Шу билан бирга, Notion ва Суперhuman каби стартаплар ҳам бизнес жараёнларини қайта шакллантириш пойгасига қўшилган. Бироқ, Турахиа бу бозорда ҳамма учун жой етарли эканига ишончи комил.
Тадбиркорнинг таъкидлашича, корпоратив дастурий таъминот бозори ҳеч қачон “ғолиб ҳамма нарсани олади” тамойили асосида ишламаган. “Агар биз жаҳон бозорининг атиги 2 фоизидан 5 фоизигача бўлган улушини қўлга кирита олсак ҳам, бу мен шу пайтгача қурган барча компаниялардан каттароқ натижа бўлади”, — дея қўшимча қилди у.
Ўзбекистон бозорида ҳам корпоратив бошқарув тизимларига бўлган талаб ортиб бораётганини ҳисобга олса, Нео каби мослашувчан ва сунъий интеллектга асосланган платформалар келажакда маҳаллий компаниялар учун ҳам қизиқарли ечимга айланиши мумкин. Ҳозирча лойиҳа ривожланишнинг илк босқичида, бироқ унинг ортида турган тажрибали тадбиркор ва катта сармоя лойиҳанинг истиқболли эканидан далолат беради.
…