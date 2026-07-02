Британия автомобил саноати чорраҳада: Эркин савдо ва протекционизм ўртасидаги танлов

·0·Авто
Британия автомобил саноати чорраҳада: Эркин савдо ва протекционизм ўртасидаги танлов

Буюк Британия автомобил ишлаб чиқарувчилар ва савдогарлар жамияти (СММТ) томонидан ташкил этилган навбатдаги саммитда мамлакат автосаноатининг келажагига доир жиддий масалалар муҳокама қилинди. Асосий эътибор АҚШ ва Европа Иттифоқи каби йирик савдо ҳамкорлари томонидан ўрнатилаётган янги тўсиқлар ҳамда Хитойдан кириб келаётган арзон электромобиллар оқимига қаратилди. Мазкур вазият анъанавий эркин савдо тамойилларига асосланган Британия иқтисодиёти учун мураккаб синов бўлмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Сўнгги йилларда глобал автомобил бозорида протекционизм, яни ички бозорни ҳимоя қилиш сиёсати кучайиб бормоқда. Хусусан, АҚШ ва Европа Иттифоқи ўз ҳудудидаги ишлаб чиқарувчиларни қўллаб-қувватлаш мақсадида импорт божларини оширмоқда. Финансиал Times ва бошқа етакчи нашрлар таҳлилига кўра, бу ҳолат Британия каби экспортга йўналтирилган давлатларни ноқулай аҳволга солиб қўймоқда.

Хитой экспансияси ва маҳаллий ишлаб чиқарувчилар хавотири

Саммит иштирокчилари Хитойдан келаётган электромобиллар оқими маҳаллий саноатга зарар етказиши мумкинлигидан хавотирда. Хитой брендлари давлат субсидиялари ҳисобига ўз маҳсулотларини анча арзон нархларда таклиф қилмоқда, бу эса BYD ва бошқа брендларнинг Европа бозоридаги улушини кескин оширмоқда. Британия ҳукумати эса ҳозирча эркин савдо ва маҳаллий заводларни ҳимоя қилиш ўртасида якуний тўхтамга келгани йўқ.

Британия автосаноати вакиллари, агар мамлакат ҳам протекционистик чоралар кўрса, бу экспорт қилинадиган автомобиллар нархига салбий таъсир кўрсатишидан чўчимоқда. Зеро, Британияда ишлаб чиқарилган Bentley, Rolls-Royce ва Land Rover каби премиум моделлар учун ташқи бозорлар ҳаётий муҳим аҳамиятга эга. Божлар уруши эса занжирбанд реакцияни келтириб чиқариши мумкин.

Янги саноат стратегиясига эҳтиёж

СММТ саммитида соҳа мутахассислари ҳукуматни аниқроқ саноат стратегиясини ишлаб чиқишга чақирди. Британия нафақат автомобил йиғиш, балки аккумуляторлар ишлаб чиқариш ва хомашё таъминоти бўйича ҳам ўз мустақиллигини таъминлаши лозим. Акс ҳолда, глобал рақобатда мамлакат ўз мавқеини йўқотиб қўйиши ҳеч гап эмас.

Ўзбекистон бозори учун ҳам ушбу глобал тенденциялар бегона эмас. Мамлакатимизда BYD каби Хитой брендларининг ишлаб чиқариш қувватлари ташкил этилаётган бир пайтда, жаҳон бозоридаги бундай савдо чекловлари логистика ва нарх сиёсатига билвосита таъсир кўрсатиши мумкин. Британия тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, фақатгина эркин савдога таяниш ҳозирги шароитда етарли бўлмаслиги мумкин.

Хулоса ўрнида айтиш жоизки, Британия автомобил саноати ўз тарихидаги энг муҳим трансформация даврини бошидан кечирмоқда. Глобал савдо қоидаларининг ўзгариши, электромобилларга ўтиш ва геосиёсий зиддиятлар соҳа вакилларидан тезкор ва мослашувчан қарорлар қабул қилишни талаб этмоқда. СММТ саммити бу борадаги дастлабки муҳокамалар майдони бўлди, бироқ асосий сиёсий қарорлар ҳали олдинда.

АвтосаноатБританияЭкспортЭлектромобилларСавдо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Skoda Европа бозори учун 8 минг долларлик арзон кроссовер чиқаришни режалаштирмоқдаSkoda Европа бозори учун 8 минг долларлик арзон кроссовер чиқаришни режалаштирмоқдаБугун, 08:55Электромобиллар паркини бошқаришда қувватлантириш тизими асосий муаммога айланмоқдаЭлектромобиллар паркини бошқаришда қувватлантириш тизими асосий муаммога айланмоқдаБугун, 07:56Афсонавий Алпине А110 билан хайрлашув: Француз бренди тўлиқ электр даврига ўтмоқдаАфсонавий Алпине А110 билан хайрлашув: Француз бренди тўлиқ электр даврига ўтмоқдаКеча, 17:59Lada Vesta янги қулайликлар билан бойиди: Автомобилда иқлим назорати ва телематика пайдо бўлдиLada Vesta янги қулайликлар билан бойиди: Автомобилда иқлим назорати ва телематика пайдо бўлдиКеча, 17:21Fiat афсонавий Панда моделининг бензинли ворисини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқдаFiat афсонавий Панда моделининг бензинли ворисини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқдаКеча, 16:55Lamborghini ўз тарихидаги энг кучли кроссовер — Урус SE Перформанте моделини тақдим этдиLamborghini ўз тарихидаги энг кучли кроссовер — Урус SE Перформанте моделини тақдим этдиКеча, 15:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди