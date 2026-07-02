Белгия Сенегални қўшимча вақтда мағлуб этиб, чорак финалга чиқди

·49·Спорт
Белгия Сенегални қўшимча вақтда мағлуб этиб, чорак финалга чиқди

Футбол бўйича 2026 йилги жаҳон чемпионатининг нимчорак финалида Белгия терма жамоаси Сенегални қўшимча вақтда 3:2 ҳисобида мағлуб этди. Сиетлдаги стадионда ўтган учрашувда Сенегал икки тўп фарқи билан олдинда бораётган эди. Белгия асосий вақтнинг сўнгги дақиқаларида ҳисобни тенглаштирди, қўшимча вақт якунида эса ғалаба голини урди.

Сенегал 24-дақиқада Ҳабиб Диаллонинг голидан кейин ҳисобда олдинга чиқди. Иккинчи бўлимнинг 51-дақиқасида Исмоилиа Сарр рақиб дарвозасини ишғол қилиб, африкаликлар устунлигини икки тўпга етказди.

Белгия учрашувнинг 86-дақиқасида Ромелу Лукакунинг голи билан фарқни қисқартирди. Oraдан уч дақиқа ўтиб, Юри Тилеманс ҳисобни тенглаштирди ва баҳс қўшимча вақтга ўтди.

Учрашув тақдири 120+5-дақиқада ҳал бўлди. Белгиланган пеналтини аниқ бажарган Тилеманс ўзининг иккинчи голини урди ва Белгияни чорак финалга олиб чиқди.

Белгия ўйин давомида рақиб дарвозаси томон 21 марта зарба берди, Сенегал эса 19 та уринишни амалга оширди. Дарвозага аниқ зарбалар бўйича Сенегал 6:5 ҳисобида устун келди.

Тўп назорати Белгия фойдасига 53 фоизга 47 фоизни ташкил қилди. Белгия 629 та узатма бериб, уларнинг 89 фоизини аниқ бажарди. Сенегал футболчилари 553 та пас узатди, аниқлик даражаси 86 фоиз бўлди.

Учрашувда Белгия 21 марта, Сенегал 11 марта қоида бузди. Ҳар икки жамоа биттадан сариқ карточка олди. Офсайдлар сони 2:2 бўлган бўлса, бурчак зарбалари бўйича Белгия 4:2 ҳисобида устунлик қилди.

БелгияСенегалРомелу ЛукакуЮри ТилемансҲабиб ДиаллоИсмоилиа Сарр
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Белгия мўъжизаси: Ёури Тиелеманс ва Ромелу Лукаку Сенегалга қарши ўйинда қаҳрамонлик кўрсатдиБелгия мўъжизаси: Ёури Тиелеманс ва Ромелу Лукаку Сенегалга қарши ўйинда қаҳрамонлик кўрсатдиБугун, 03:54Милан ва Златан Ибрагимович Виргил ван Дижк трансфери учун ҳаракат бошладиМилан ва Златан Ибрагимович Виргил ван Дижк трансфери учун ҳаракат бошладиБугун, 02:55Роберто Мартинез: Лука Модрич ва Криштиано Роналдо жамоатчилик фикридан устун турадиРоберто Мартинез: Лука Модрич ва Криштиано Роналдо жамоатчилик фикридан устун турадиБугун, 02:54Гарри Кейн Англияни қутқарди: Терри Анри ва Златан Ибраҳимович ҳужумчига тан бердиГарри Кейн Англияни қутқарди: Терри Анри ва Златан Ибраҳимович ҳужумчига тан бердиБугун, 01:53Тоттенхем рекорд даражадаги трансферни амалга оширмоқда: Сандро Тонали Лондон йўлидаТоттенхем рекорд даражадаги трансферни амалга оширмоқда: Сандро Тонали Лондон йўлидаБугун, 01:40Гарри Кейн Англияни мағлубиятдан қутқарди: Деклан Рисе сардорнинг маҳоратига тан бердиГарри Кейн Англияни мағлубиятдан қутқарди: Деклан Рисе сардорнинг маҳоратига тан бердиБугун, 01:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди