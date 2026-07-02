Тошкентда Malibu қаҳвахона биносига бориб урилди

·0·Авто
Тошкентда Malibu қаҳвахона биносига бориб урилди

Тошкент шаҳрида тонгги вақтда оғир йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлди. Катта тезликда ҳаракатланган Malibu ҳайдовчиси бошқарувни йўқотиб, автомобил билан қаҳвахона биносига бориб урилди.

Ҳодиса юзасидан масъул идоралар томонидан суриштирув ишлари бошланган.

Ҳодиса қаерда содир бўлди?

Тошкент шаҳар ИИББ Йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси маълумотига кўра, ЙТҲ 2 июль куни соат 05:40 атрофида қайд этилган.

Воқеа Яккасарой туманидаги Шота Руставели кўчасида содир бўлган.

Ҳайдовчи бошқарувни йўқотган

Дастлабки маълумотларга кўра, Malibu русумли автомобил ҳайдовчиси катта тезликда ҳаракатланган.

Шу вақтда у рул бошқарувини йўқотган ва транспорт воситаси йўлдан чиқиб кетган.

Автомобиль қаҳвахонага урилди

Бошқарувни йўқотган Malibu Caffelito қаҳвахонаси биносига бориб урилган.

Ҳодиса оқибатлари ва етказилган зарар миқдори ҳақида ҳозирча қўшимча маълумот берилмаган.

Суриштирув ишлари давом этмоқда

Айни пайтда мазкур ҳолат юзасидан Тошкент шаҳар ИИББ ЙҲХБ масъул ходимлари томонидан суриштирув ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Ҳодисанинг барча сабаб ва тафсилотлари текширув якуни бўйича аниқланади.

Ҳайдовчиларга огоҳлантириш берилди

Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати ҳайдовчиларни белгиланган тезлик меъёрларига амал қилишга чақирди.

Шунингдек, барча ҳаракат иштирокчиларидан йўл ҳаракати қоидаларига қатъий риоя этиш сўралди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Британия автомобил саноати чорраҳада: Эркин савдо ва протекционизм ўртасидаги танловБритания автомобил саноати чорраҳада: Эркин савдо ва протекционизм ўртасидаги танловБугун, 09:53Skoda Европа бозори учун 8 минг долларлик арзон кроссовер чиқаришни режалаштирмоқдаSkoda Европа бозори учун 8 минг долларлик арзон кроссовер чиқаришни режалаштирмоқдаБугун, 08:55Электромобиллар паркини бошқаришда қувватлантириш тизими асосий муаммога айланмоқдаЭлектромобиллар паркини бошқаришда қувватлантириш тизими асосий муаммога айланмоқдаБугун, 07:56Афсонавий Алпине А110 билан хайрлашув: Француз бренди тўлиқ электр даврига ўтмоқдаАфсонавий Алпине А110 билан хайрлашув: Француз бренди тўлиқ электр даврига ўтмоқдаКеча, 17:59Lada Vesta янги қулайликлар билан бойиди: Автомобилда иқлим назорати ва телематика пайдо бўлдиLada Vesta янги қулайликлар билан бойиди: Автомобилда иқлим назорати ва телематика пайдо бўлдиКеча, 17:21Fiat афсонавий Панда моделининг бензинли ворисини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқдаFiat афсонавий Панда моделининг бензинли ворисини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқдаКеча, 16:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди