Тошкентда Malibu қаҳвахона биносига бориб урилди
Тошкент шаҳрида тонгги вақтда оғир йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлди. Катта тезликда ҳаракатланган Malibu ҳайдовчиси бошқарувни йўқотиб, автомобил билан қаҳвахона биносига бориб урилди.
Ҳодиса юзасидан масъул идоралар томонидан суриштирув ишлари бошланган.
Ҳодиса қаерда содир бўлди?
Тошкент шаҳар ИИББ Йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси маълумотига кўра, ЙТҲ 2 июль куни соат 05:40 атрофида қайд этилган.
Воқеа Яккасарой туманидаги Шота Руставели кўчасида содир бўлган.
Ҳайдовчи бошқарувни йўқотган
Дастлабки маълумотларга кўра, Malibu русумли автомобил ҳайдовчиси катта тезликда ҳаракатланган.
Шу вақтда у рул бошқарувини йўқотган ва транспорт воситаси йўлдан чиқиб кетган.
Автомобиль қаҳвахонага урилди
Бошқарувни йўқотган Malibu Caffelito қаҳвахонаси биносига бориб урилган.
Ҳодиса оқибатлари ва етказилган зарар миқдори ҳақида ҳозирча қўшимча маълумот берилмаган.
Суриштирув ишлари давом этмоқда
Айни пайтда мазкур ҳолат юзасидан Тошкент шаҳар ИИББ ЙҲХБ масъул ходимлари томонидан суриштирув ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Ҳодисанинг барча сабаб ва тафсилотлари текширув якуни бўйича аниқланади.
Ҳайдовчиларга огоҳлантириш берилди
Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати ҳайдовчиларни белгиланган тезлик меъёрларига амал қилишга чақирди.
Шунингдек, барча ҳаракат иштирокчиларидан йўл ҳаракати қоидаларига қатъий риоя этиш сўралди.
…