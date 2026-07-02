Роберт Левандовски Барселонани тарк этиб, MLS клубига ўтди: Унинг оиласида хавотир

·0·Спорт
Роберт Левандовски Барселонани тарк этиб, MLS клубига ўтди: Унинг оиласида хавотир

Полша терма жамоасининг афсонавий ҳужумчиси Роберт Левандовски кутилмаганда Испаниянинг Барселона жамоасини тарк этиб, АҚШнинг Чикаго Файр клуби билан шартнома имзолади. Ушбу трансфер нафақат спорт оламида, балки футболчининг оиласида ҳам катта акс-садо берди. Эркин агент мақомида MLSга йўл олган тажрибали форвард Америка клуби билан 2027-28-йилги мавсум якунига қадар мўлжалланган келишувга эришган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Чикаго Файр раҳбарияти ушбу трансферни "Чикаго спорти тарихидаги бурилиш нуқтаси" деб баҳоламоқда. Роберт Левандовски Барселона сафида ўтказган тўрт мавсуми давомида 193 та ўйинда майдонга тушиб, 120 та гол уришга муваффақ бўлди. У Каталония клуби билан уч марта Ла Лига, бир марта Испания кубоги ва уч бор мамлакат Суперкубоги соҳибига айланди. Бироқ, спортдаги бу муваффақиятлар ортида оилавий қийинчиликлар ва катта ўзгаришлар турибди.

Анна Левандовсканинг иқрори: "Мен жуда қўрқяпман"

Футболчининг турмуш ўртоғи Анна Левандовска ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида ушбу кўчиб ўтиш борасида ўзининг самимий ва оғриқли фикрлари билан бўлишди. Унинг сўзларига кўра, Барселона оила учун шунчаки шаҳар эмас, балки ҳақиқий хавфсиз масканга айланган эди. Янги мамлакат ва мутлақо бошқа муҳитга мослашиш зарурати таниқли спортчининг рафиқасини жиддий ташвишга солмоқда.

"Мен узоқ вақт нима деб ёзиш ҳақида ўйладим. Шунчаки кулиб тушган суратни жойлаб, ҳаммаси ажойиб деб алдашим мумкин эди, лекин бу ҳақиқат эмас. Бизни Чикагога кўчиш каби улкан ўзгариш кутмоқда ва мен бундан жуда қўрқяпман. Охирги ҳафталар мен учун ҳиссиётлар тўлқинига айланди", — деб ёзади Анна Левандовска ўз постида.

Профессионал спортчи билан ҳаёт кечиришнинг қийинчиликлари ҳақида гапирар экан, Анна бу фақатгина чиройли лаҳзалардан иборат эмаслигини таъкидлади. Унинг фикрича, юлдуз футболчининг муваффақияти ортида оила аъзоларининг, айниқса аёлларнинг улкан қурбонликлари ва муросага келишлари ётади. Икки нафар қиз фарзандни тарбиялаётган оила учун Испаниядаги барқарор ҳаётни ташлаб, нолдан бошлаш осон кечмаяпти.

ixbt.com маълумотига кўра, Левандовски каби юқори даражадаги юлдузларнинг MLSга ўтиши Америка футболи нуфузини оширишга хизмат қилса-да, футболчиларнинг шахсий ҳаётида адаптация жараёни мураккаб кечиши мумкин. Роберт Левандовски рафиқасининг бу қўрқувларига қарамай, уни қўллаб-қувватлаётгани ва улар бир жамоа эканлигини билдирди. Эндиликда полшалик тўпурар Америка майдонларида ўз маҳоратини намойиш этиши кутилмоқда.

Роберт ЛевандовскиБарселонаMLSТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пап Гейе Сенегал терма жамоасига кескин шарт қўйдиПап Гейе Сенегал терма жамоасига кескин шарт қўйдиБугун, 10:57Мартинес Роналдунинг «сўнгги рақси» ҳақида гапирдиМартинес Роналдунинг «сўнгги рақси» ҳақида гапирдиБугун, 10:44ЖЧ-2026: нимчорак финалнинг беш жуфтлиги маълум бўлдиЖЧ-2026: нимчорак финалнинг беш жуфтлиги маълум бўлдиБугун, 10:32ЖЧ-2026. АҚШ Босния ва Ҳерцеговинани мағлуб этиб, 1/8 финалга чиқдиЖЧ-2026. АҚШ Босния ва Ҳерцеговинани мағлуб этиб, 1/8 финалга чиқдиБугун, 10:25Белгия мўъжизаси: Ёури Тиелеманс ва Ромелу Лукаку Сенегалга қарши ўйинда қаҳрамонлик кўрсатдиБелгия мўъжизаси: Ёури Тиелеманс ва Ромелу Лукаку Сенегалга қарши ўйинда қаҳрамонлик кўрсатдиБугун, 03:54Белгия Сенегални қўшимча вақтда мағлуб этиб, чорак финалга чиқдиБелгия Сенегални қўшимча вақтда мағлуб этиб, чорак финалга чиқдиБугун, 03:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди