Роберт Левандовски Барселонани тарк этиб, MLS клубига ўтди: Унинг оиласида хавотир
Полша терма жамоасининг афсонавий ҳужумчиси Роберт Левандовски кутилмаганда Испаниянинг Барселона жамоасини тарк этиб, АҚШнинг Чикаго Файр клуби билан шартнома имзолади. Ушбу трансфер нафақат спорт оламида, балки футболчининг оиласида ҳам катта акс-садо берди. Эркин агент мақомида MLSга йўл олган тажрибали форвард Америка клуби билан 2027-28-йилги мавсум якунига қадар мўлжалланган келишувга эришган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Чикаго Файр раҳбарияти ушбу трансферни "Чикаго спорти тарихидаги бурилиш нуқтаси" деб баҳоламоқда. Роберт Левандовски Барселона сафида ўтказган тўрт мавсуми давомида 193 та ўйинда майдонга тушиб, 120 та гол уришга муваффақ бўлди. У Каталония клуби билан уч марта Ла Лига, бир марта Испания кубоги ва уч бор мамлакат Суперкубоги соҳибига айланди. Бироқ, спортдаги бу муваффақиятлар ортида оилавий қийинчиликлар ва катта ўзгаришлар турибди.
Анна Левандовсканинг иқрори: "Мен жуда қўрқяпман"Футболчининг турмуш ўртоғи Анна Левандовска ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида ушбу кўчиб ўтиш борасида ўзининг самимий ва оғриқли фикрлари билан бўлишди. Унинг сўзларига кўра, Барселона оила учун шунчаки шаҳар эмас, балки ҳақиқий хавфсиз масканга айланган эди. Янги мамлакат ва мутлақо бошқа муҳитга мослашиш зарурати таниқли спортчининг рафиқасини жиддий ташвишга солмоқда.
"Мен узоқ вақт нима деб ёзиш ҳақида ўйладим. Шунчаки кулиб тушган суратни жойлаб, ҳаммаси ажойиб деб алдашим мумкин эди, лекин бу ҳақиқат эмас. Бизни Чикагога кўчиш каби улкан ўзгариш кутмоқда ва мен бундан жуда қўрқяпман. Охирги ҳафталар мен учун ҳиссиётлар тўлқинига айланди", — деб ёзади Анна Левандовска ўз постида.
Профессионал спортчи билан ҳаёт кечиришнинг қийинчиликлари ҳақида гапирар экан, Анна бу фақатгина чиройли лаҳзалардан иборат эмаслигини таъкидлади. Унинг фикрича, юлдуз футболчининг муваффақияти ортида оила аъзоларининг, айниқса аёлларнинг улкан қурбонликлари ва муросага келишлари ётади. Икки нафар қиз фарзандни тарбиялаётган оила учун Испаниядаги барқарор ҳаётни ташлаб, нолдан бошлаш осон кечмаяпти.
ixbt.com маълумотига кўра, Левандовски каби юқори даражадаги юлдузларнинг MLSга ўтиши Америка футболи нуфузини оширишга хизмат қилса-да, футболчиларнинг шахсий ҳаётида адаптация жараёни мураккаб кечиши мумкин. Роберт Левандовски рафиқасининг бу қўрқувларига қарамай, уни қўллаб-қувватлаётгани ва улар бир жамоа эканлигини билдирди. Эндиликда полшалик тўпурар Америка майдонларида ўз маҳоратини намойиш этиши кутилмоқда.
…