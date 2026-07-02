Космик эра якуни: Atlas В ракетаси ўзининг сўнгги миссиясини муваффақиятли якунлади
АҚШнинг Унитед Лаунч Аллиансе (УЛА) компанияси ўзининг кўп йиллик тарихга эга Atlas В ракетасининг сўнгги парвозини амалга оширди. Канаверал бурнидаги СЛК-41 старт мажмуасидан кўтарилган ракета Amazon компаниясининг Лео лойиҳаси учун мўлжалланган 29 та сунъий йўлдошни орбитага муваффақиятли олиб чиқди. Ушбу парвоз нафақат навбатдаги тижорий миссия, балки жаҳон космонавтикасида муҳим ўрин тутган ракета оиласининг якуний нуқтаси сифатида тарихда қолади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Atlas В 551 конфигурациясидаги ушбу оғир ракета Amazon компаниясининг глобал кенг полосали интернет тармоғини шакллантиришга хизмат қилувчи қурилмаларни белгиланган нуқтага етказди. Бу миссия ЛА-08 деб номланиб, у паст орбитали сунъий йўлдошлар гуруҳини кенгайтиришга қаратилган. Шу тариқа, Amazon ўзининг асосий рақобатчиси — Elon Musk бошчилигидаги SpaceX компаниясининг Starlink лойиҳасига қарши курашда муҳим қадам ташлади.
ixbt.com маълумотига кўра, Унитед Лаунч Аллиансе эндиликда бор эътиборини янги авлод Вулкан Сентаур ракеталарини эксплуатация қилишга қаратади. Atlas В ўз фаолияти давомида ишончлилик рамзи бўлиб келган бўлса-да, замонавий бозор талаблари ва технологик пойга янги, тежамкорроқ ва қувватлироқ ташувчиларни талаб этмоқда. Шунга қарамай, Atlas В ўзининг сўнгги парвозида ҳам техник мукаммаллигини яна бир бор исботлади.
Техник имкониятлар ва келажак режалариAtlas В 551 модели ўз оиласининг энг кучли вакилларидан бири ҳисобланади. Унинг баландлиги 62,2 метрни, умумий старт массаси эса қарийб 587 000 килограммни ташкил этади. Ракета бешта қаттиқ ёқилғили тезлатгич ва 5 метрли бош қисм билан жиҳозланган бўлиб, у энг оғир юкларни ҳам очиқ космосга етказишга қодир эди. Ушбу моделнинг истеъфога чиқиши космик саноатда янги давр бошланаётганидан далолат беради.
Amazon компанияси ўзининг Лео лойиҳаси доирасидаги кейинги сунъий йўлдошларини бошқа турдаги ракеталар ёрдамида коинотга чиқаришни режалаштирмоқда. Келажакдаги миссиялар учун Вулкан Сентаур, Европанинг Ариане 6 ва ҳатто рақобатчи SpaceX компаниясининг Falcon 9 ракеталаридан фойдаланиш кўзда тутилган. Бу эса коинотга юк ташиш бозорида ҳамкорлик ва рақобат бирдек ривожланаётганини кўрсатади.
Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари учун бу янгилик глобал интернет қамровининг кенгайиши нуқтаи назаридан ҳам аҳамиятлидир. Amazon Лео лойиҳасининг муваффақияти келажакда бутун дунё бўйлаб, жумладан Марказий Осиёнинг олис ҳудудларида ҳам юқори тезликдаги сунъий йўлдош интернетидан фойдаланиш имкониятини оширади. Atlas В эса ўзининг сўнгги миссиясини бажариб, коинотни забт этиш тарихидан фахрли ўрин олди.
…