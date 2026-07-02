Космик эра якуни: Atlas В ракетаси ўзининг сўнгги миссиясини муваффақиятли якунлади

·0·Техно
Космик эра якуни: Atlas В ракетаси ўзининг сўнгги миссиясини муваффақиятли якунлади

АҚШнинг Унитед Лаунч Аллиансе (УЛА) компанияси ўзининг кўп йиллик тарихга эга Atlas В ракетасининг сўнгги парвозини амалга оширди. Канаверал бурнидаги СЛК-41 старт мажмуасидан кўтарилган ракета Amazon компаниясининг Лео лойиҳаси учун мўлжалланган 29 та сунъий йўлдошни орбитага муваффақиятли олиб чиқди. Ушбу парвоз нафақат навбатдаги тижорий миссия, балки жаҳон космонавтикасида муҳим ўрин тутган ракета оиласининг якуний нуқтаси сифатида тарихда қолади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Atlas В 551 конфигурациясидаги ушбу оғир ракета Amazon компаниясининг глобал кенг полосали интернет тармоғини шакллантиришга хизмат қилувчи қурилмаларни белгиланган нуқтага етказди. Бу миссия ЛА-08 деб номланиб, у паст орбитали сунъий йўлдошлар гуруҳини кенгайтиришга қаратилган. Шу тариқа, Amazon ўзининг асосий рақобатчиси — Elon Musk бошчилигидаги SpaceX компаниясининг Starlink лойиҳасига қарши курашда муҳим қадам ташлади.

ixbt.com маълумотига кўра, Унитед Лаунч Аллиансе эндиликда бор эътиборини янги авлод Вулкан Сентаур ракеталарини эксплуатация қилишга қаратади. Atlas В ўз фаолияти давомида ишончлилик рамзи бўлиб келган бўлса-да, замонавий бозор талаблари ва технологик пойга янги, тежамкорроқ ва қувватлироқ ташувчиларни талаб этмоқда. Шунга қарамай, Atlas В ўзининг сўнгги парвозида ҳам техник мукаммаллигини яна бир бор исботлади.

Техник имкониятлар ва келажак режалари

Atlas В 551 модели ўз оиласининг энг кучли вакилларидан бири ҳисобланади. Унинг баландлиги 62,2 метрни, умумий старт массаси эса қарийб 587 000 килограммни ташкил этади. Ракета бешта қаттиқ ёқилғили тезлатгич ва 5 метрли бош қисм билан жиҳозланган бўлиб, у энг оғир юкларни ҳам очиқ космосга етказишга қодир эди. Ушбу моделнинг истеъфога чиқиши космик саноатда янги давр бошланаётганидан далолат беради.

Amazon компанияси ўзининг Лео лойиҳаси доирасидаги кейинги сунъий йўлдошларини бошқа турдаги ракеталар ёрдамида коинотга чиқаришни режалаштирмоқда. Келажакдаги миссиялар учун Вулкан Сентаур, Европанинг Ариане 6 ва ҳатто рақобатчи SpaceX компаниясининг Falcon 9 ракеталаридан фойдаланиш кўзда тутилган. Бу эса коинотга юк ташиш бозорида ҳамкорлик ва рақобат бирдек ривожланаётганини кўрсатади.

Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари учун бу янгилик глобал интернет қамровининг кенгайиши нуқтаи назаридан ҳам аҳамиятлидир. Amazon Лео лойиҳасининг муваффақияти келажакда бутун дунё бўйлаб, жумладан Марказий Осиёнинг олис ҳудудларида ҳам юқори тезликдаги сунъий йўлдош интернетидан фойдаланиш имкониятини оширади. Atlas В эса ўзининг сўнгги миссиясини бажариб, коинотни забт этиш тарихидан фахрли ўрин олди.

КосмосAtlas ВAmazonУЛАТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX коинот саноатида муҳим маррани забт этди: 1000-Merlin 1Д двигатели ишлаб чиқилдиSpaceX коинот саноатида муҳим маррани забт этди: 1000-Merlin 1Д двигатели ишлаб чиқилдиБугун, 11:29Ҳиндистонлик миллиардер Microsoft Оффисега рақобатчи яратиш учун 30 млн доллар тикдиҲиндистонлик миллиардер Microsoft Оффисега рақобатчи яратиш учун 30 млн доллар тикдиБугун, 10:53Коинотни ўрганиш хавф остида: Миллионлаб сунъий йўлдошлар осмонни «кўр» қилиши мумкинКоинотни ўрганиш хавф остида: Миллионлаб сунъий йўлдошлар осмонни «кўр» қилиши мумкинБугун, 10:52Илон Маск миттигина мамонт боқмоқчи: Ген муҳандислиги мўъжизаси амалга ошиши мумкинИлон Маск миттигина мамонт боқмоқчи: Ген муҳандислиги мўъжизаси амалга ошиши мумкинБугун, 10:21NVIDIA GeForce RTX 5090Д илк бор 4 ГГс частота чегарасини забт этдиNVIDIA GeForce RTX 5090Д илк бор 4 ГГс частота чегарасини забт этдиБугун, 08:58Хитой сунъий интеллект пойгасида янги босқичга чиқди: ЛонгКат-2.0 тақдим этилдиХитой сунъий интеллект пойгасида янги босқичга чиқди: ЛонгКат-2.0 тақдим этилдиБугун, 08:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди