Боланинг оғзига мато тиққан боғча тақдири ҳал бўлмоқда

·0·Жамият
Боланинг оғзига мато тиққан боғча тақдири ҳал бўлмоқда

Тошкент шаҳрида тарбияланувчиларга нисбатан зўравонлик ҳолатлари билан боғлиқ можаро марказига айланган Rayyan Kids Land хусусий боғчасининг лицензияси бекор қилиниши мумкин. Масъул идоралар муассаса фаолиятида қонунчилик талаблари қўпол равишда бузилганини маълум қилди.

Тошкент шаҳар мактабгача ва мактаб таълими бошқармаси маълумотига кўра, текширувлар давомида нодавлат таълим ташкилоти лицензия шартларини олтита ҳолат бўйича бузгани аниқланган. Улар орасида 24 июнь куни тарбиячи томонидан тарбияланувчилардан бирига нисбатан жисмоний ва руҳий тазйиқ ўтказилгани ҳам бор.

Амалдаги қонунчиликка мувофиқ, агар лицензия талаблари бир марта қўпол равишда бузилиб, бу ҳолат фуқароларнинг ҳаёти ёки соғлиғига хавф туғдирган бўлса, лицензияни бекор қилиш учун ҳуқуқий асос юзага келади.

Шу муносабат билан Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги мазкур хусусий боғча лицензиясини бекор қилиш масаласида Тошкент туманлараро иқтисодий судига расмий мурожаат киритган.

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ ижтимоий тармоқларда Учтепа туманида жойлашган ушбу хусусий боғчада болаларга нисбатан қўпол муносабат акс этган видеолар кенг тарқалган эди. Тасвирларда тарбиячиларнинг айрим болаларга босим ўтказгани, бир боланинг оғзига мато тиқилгани ва яна бир тарбияланувчининг қўли эшик орасида қисилгани акс этгани жамоатчиликнинг кескин эътирозига сабаб бўлган.

Мазкур ҳолат юзасидан Учтепа тумани ички ишлар органлари томонидан Жиноят кодексининг 110-моддаси — қийнаш аломатлари билан жиноят иши қўзғатилган. Шунингдек, жабрланган тарбияланувчиларнинг тан жароҳатларини аниқлаш мақсадида суд-тиббий экспертизаси тайинланган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Икки ҳудудда йирик гиёҳвандлик ҳолати фош этилди...Икки ҳудудда йирик гиёҳвандлик ҳолати фош этилди...Бугун, 11:07Тармоқларда футболчига деб тахмин қилинган Volkswagen автомобили аслида кимга эканлиги очиқландиТармоқларда футболчига деб тахмин қилинган Volkswagen автомобили аслида кимга эканлиги очиқландиКеча, 22:45Тошкент боғчасидаги дахшатли кадрлар: Боланинг оғзига мато тиққан тарбиячи бўйича текширув бошландиТошкент боғчасидаги дахшатли кадрлар: Боланинг оғзига мато тиққан тарбиячи бўйича текширув бошландиКеча, 22:25650 кг колбаса чегарадан нега ортга қайтарилди?650 кг колбаса чегарадан нега ортга қайтарилди?Кеча, 19:06Яккабоғда ўсмир қизга тажовуз гумонида тўрт киши ушландиЯккабоғда ўсмир қизга тажовуз гумонида тўрт киши ушландиКеча, 13:18Қашқадарёда 14 ёшли қиз зўрланди, ҳолат юзасидан тўрт киши қўлга олиндиҚашқадарёда 14 ёшли қиз зўрланди, ҳолат юзасидан тўрт киши қўлга олиндиКеча, 12:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди