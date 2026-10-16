Миржалол Қосимов «Машъал» билан ўйин, ротация ва рақибнинг стратегияси ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- ОКМК бош мураббийи Миржалол Қосимов «Машъал»га қарши ўйинда ротация зарурлигини, чунки тиғиз тақвимда очко йўқотмаслик учун бу ягона тўғри йўл эканлигини таъкидлади.
- Унинг сўзларига кўра, захирадан тушган футболчилар, жумладан, Асадбек Собиржоновнинг голи ўйин тақдирини ҳал қилди ва битта таркиб билан йил охиригача ўйнаб бўлмаслигини қайд этди.
Суперлиганинг 24-тури доирасида сафарда «Машъал»ни минимал 1:0 ҳисобида мағлуб этган ОКМК жамоаси бош мураббийи Миржалол Қосимов ўйиндан сўнг матбуот анжуманида иштирок этди. Тажрибали мутахассис кечган оғир баҳс, таркибдаги ўзгаришлар, захирадан тушган футболчиларнинг самарадорлиги ҳамда ғузорликларнинг ҳозирги сиёсати ҳақида батафсил фикр юритди.
Унинг таъкидлашича, тиғиз тақвим шароитида очко йўқотмаслик учун ротация ягона тўғри йўл ҳисобланади.
«Осон ўйиннинг ўзи йўқ»: Тиғиз тақвим ва таркибдаги ротация сабаби
ОКМК устози миллий жамоалар ўйинлари (FIFA кунлари)дан сўнг клублар жуда тиғиз графикка дуч келаётганини алоҳида қайд этди:
Куч тиклашдаги муаммо: «Ҳозир ўйинлар тез-тез ўтказиляпти, қисқа муддат ичида қайта майдонга тушишимизга тўғри келяпти. “Навбаҳор”га қарши ўйинда йигитлар жуда кўп куч сарфлашганди»;
4 кундан кейинги баҳс: «Яна тўрт кундан сўнг навбатдаги беллашув кутиб турибди. Шу сабабли ротацияни амалга оширдик ва бошқа футболчиларга ҳам имконият бердик. Улар майдонда ёмон кўринишгани йўқ ва вазифани бажаришди»;
Битта таркиб билан мақсадга етиб бўлмайди: «Битта таркиб билан йил охиригача ўйнаб бўлмайди. Ҳар бир ўйинга алоҳида тайёргарлик кўрилади ва барча футболчилар жамоа ғалабасига ҳисса қўшиши зарур».
Захирадан тушиб гол урган етакчилар ҳақида
Учрашув тақдирини захирадан майдонга тушган ўйинчилар, хусусан, 84-дақиқада ягона голни урган Асадбек Собиржонов ҳал қилди. Мураббий ушбу қарорни шундай изоҳлади:
«Улар бошланғич таркибда ҳам тушиши мумкин эди»: «Абдураззоқов, Асад, Сиёваш, Аҳмад... Бу футболчилар аввалги ўйинда жуда кўп ҳаракат қилишган эди. Шу сабабли уларни иккинчи бўлимда майдонга ташлашга қарор қилдим ва бу ўз самарасини берди, барибир фойдаси тегди», — деди Қосимов.
«Машъал» келаси йилга тараддуд кўрмоқда»: Рақиб ҳақида мураббий фикри
«Машъал» жамоасининг сўнгги пайтларда таркибда кўпроқ ёш футболчиларга имконият бераётгани ҳақидаги саволга ОКМК устози холисона муносабат билдирди:
Ташқаридан баҳо бериш одоби: «Мен энг ёмон кўрадиган нарса — ичига кирмасдан туриб ташқаридан баҳо беришдир, бу нотўғри бўлади;
Келаси йил учун режалар: Аммо ёшларга имконият берилаётганини кузатиб, шуни айтишим мумкинки, менимча, уларда келгуси йил учун аниқ вазифалар аллақачон белгилаб олинган. Улар тақдирга тан бериб, ҳозирдан келаси мавсумга тайёргарлик кўришмоқда», — дея хулоса қилди мутахассис.
Мазкур муҳим ғалаба эвазига ОКМК 39 очко жамғариб, Суперлига пешқадамлари сафидаги курашини изчил давом эттирмоқда.
Изоҳлар 0
…