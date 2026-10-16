Миржалол Қосимов «Машъал» билан ўйин, ротация ва рақибнинг стратегияси ҳақида гапирди

·45·Спорт
Миржалол Қосимов «Машъал» билан ўйин, ротация ва рақибнинг стратегияси ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • ОКМК бош мураббийи Миржалол Қосимов «Машъал»га қарши ўйинда ротация зарурлигини, чунки тиғиз тақвимда очко йўқотмаслик учун бу ягона тўғри йўл эканлигини таъкидлади.
  • Унинг сўзларига кўра, захирадан тушган футболчилар, жумладан, Асадбек Собиржоновнинг голи ўйин тақдирини ҳал қилди ва битта таркиб билан йил охиригача ўйнаб бўлмаслигини қайд этди.

Суперлиганинг 24-тури доирасида сафарда «Машъал»ни минимал 1:0 ҳисобида мағлуб этган ОКМК жамоаси бош мураббийи Миржалол Қосимов ўйиндан сўнг матбуот анжуманида иштирок этди. Тажрибали мутахассис кечган оғир баҳс, таркибдаги ўзгаришлар, захирадан тушган футболчиларнинг самарадорлиги ҳамда ғузорликларнинг ҳозирги сиёсати ҳақида батафсил фикр юритди.

Унинг таъкидлашича, тиғиз тақвим шароитида очко йўқотмаслик учун ротация ягона тўғри йўл ҳисобланади.

«Осон ўйиннинг ўзи йўқ»: Тиғиз тақвим ва таркибдаги ротация сабаби

ОКМК устози миллий жамоалар ўйинлари (FIFA кунлари)дан сўнг клублар жуда тиғиз графикка дуч келаётганини алоҳида қайд этди:

  • Куч тиклашдаги муаммо: «Ҳозир ўйинлар тез-тез ўтказиляпти, қисқа муддат ичида қайта майдонга тушишимизга тўғри келяпти. “Навбаҳор”га қарши ўйинда йигитлар жуда кўп куч сарфлашганди»;

  • 4 кундан кейинги баҳс: «Яна тўрт кундан сўнг навбатдаги беллашув кутиб турибди. Шу сабабли ротацияни амалга оширдик ва бошқа футболчиларга ҳам имконият бердик. Улар майдонда ёмон кўринишгани йўқ ва вазифани бажаришди»;

  • Битта таркиб билан мақсадга етиб бўлмайди: «Битта таркиб билан йил охиригача ўйнаб бўлмайди. Ҳар бир ўйинга алоҳида тайёргарлик кўрилади ва барча футболчилар жамоа ғалабасига ҳисса қўшиши зарур».

Захирадан тушиб гол урган етакчилар ҳақида

Учрашув тақдирини захирадан майдонга тушган ўйинчилар, хусусан, 84-дақиқада ягона голни урган Асадбек Собиржонов ҳал қилди. Мураббий ушбу қарорни шундай изоҳлади:

  • «Улар бошланғич таркибда ҳам тушиши мумкин эди»: «Абдураззоқов, Асад, Сиёваш, Аҳмад... Бу футболчилар аввалги ўйинда жуда кўп ҳаракат қилишган эди. Шу сабабли уларни иккинчи бўлимда майдонга ташлашга қарор қилдим ва бу ўз самарасини берди, барибир фойдаси тегди», — деди Қосимов.

«Машъал» келаси йилга тараддуд кўрмоқда»: Рақиб ҳақида мураббий фикри

«Машъал» жамоасининг сўнгги пайтларда таркибда кўпроқ ёш футболчиларга имконият бераётгани ҳақидаги саволга ОКМК устози холисона муносабат билдирди:

  • Ташқаридан баҳо бериш одоби: «Мен энг ёмон кўрадиган нарса — ичига кирмасдан туриб ташқаридан баҳо беришдир, бу нотўғри бўлади;

  • Келаси йил учун режалар: Аммо ёшларга имконият берилаётганини кузатиб, шуни айтишим мумкинки, менимча, уларда келгуси йил учун аниқ вазифалар аллақачон белгилаб олинган. Улар тақдирга тан бериб, ҳозирдан келаси мавсумга тайёргарлик кўришмоқда», — дея хулоса қилди мутахассис.

Мазкур муҳим ғалаба эвазига ОКМК 39 очко жамғариб, Суперлига пешқадамлари сафидаги курашини изчил давом эттирмоқда.

ОКМКМиржалол ҚосимовМашъалСуперлига
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Миржалол Қосимов 2:2 ҳисобидан кейин матбуот анжуманида нималарни очиқлади?Миржалол Қосимов 2:2 ҳисобидан кейин матбуот анжуманида нималарни очиқлади?11 октябр 21:14«Ҳақли равишда ғалаба қозондик»: Миржалол Қосимов Зоминдаги иродали баҳс сирини очди«Ҳақли равишда ғалаба қозондик»: Миржалол Қосимов Зоминдаги иродали баҳс сирини очди21 сентябр 06:42«Жиззахда 4 дақиқалик мўъжиза»: ОКМК «Сўғдиёна»ни иродали тарзда мағлуб этди!«Жиззахда 4 дақиқалик мўъжиза»: ОКМК «Сўғдиёна»ни иродали тарзда мағлуб этди!20 сентябр 22:20ОКМК «Хоразм» билан асабий жангда ғалабани илиб кетди — Қосимов жамоаси чорак финалдаОКМК «Хоразм» билан асабий жангда ғалабани илиб кетди — Қосимов жамоаси чорак финалда16 сентябр 20:53Кечаги мағлубиятдан сўнг Миржалол Қосимов: «ВАР чизиғини орқадан чизишди, жуда уятли!»Кечаги мағлубиятдан сўнг Миржалол Қосимов: «ВАР чизиғини орқадан чизишди, жуда уятли!»10 сентябр 06:49Миржалол Қосимов ОКМКнинг кетма-кет учинчи мағлубиятига изоҳ берди...Миржалол Қосимов ОКМКнинг кетма-кет учинчи мағлубиятига изоҳ берди...20 август 06:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...