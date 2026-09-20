«Жиззахда 4 дақиқалик мўъжиза»: ОКМК «Сўғдиёна»ни иродали тарзда мағлуб этди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Суперлигасининг 22-турида ОКМК жамоаси «Сўғдиёна» устидан 2:1 ҳисобида драматик тарзда ғалаба қозонди.
- Учрашувнинг сўнгги 7 дақиқасида ОКМК 83-дақиқада Гиорги Папава ва 87-дақиқада Нодир Абдураззоқовнинг голлари эвазига мағлубиятдан чиқиб кетди.
- Ушбу ғалабадан сўнг ОКМК 35 очко билан турнир жадвалида 5-ўринга кўтарилди.
Ўзбекистон Суперлигасининг 22-туридан ўрин олган яна бир муҳим тўқнашув мухлисларга ҳақиқий камбэк ва сўнгги дақиқалар драмасини тақдим этди. Жиззахда кечган кескин ва муросасиз баҳсда «Сўғдиёна» ўз майдонида Олмалиқнинг ОКМК жамоасини қабул қилди. Узоқ вақт давомида майдон эгаларининг устунлиги билан кечган учрашув тақдири сўнгги 7 дақиқа ичида бутунлай ўзгариб кетди ва меҳмонларнинг 2:1 ҳисобидаги драматик иродали ғалабаси билан якунланди. Мезбонлар сафида 25-дақиқада Филип Иванович дарвозани ишғол қилиб, жиззахликларни ҳисобда олдинга олиб чиққан эди.
Улуғбек Бақоев шогирдлари деярли 80 дақиқа давомида ушбу минимал ҳисобни сақлаб туришга муваффақ бўлишди, бироқ Миржалол Қосимов жамоаси охирги дақиқаларда ҳақиқий характер намойиш этди. 83-дақиқада Гиорги Папава мувозанатни тиклаган бўлса, орадан 4 дақиқа ўтиб, 87-дақиқада Нодир Абдураззоқов ғалаба тўпини киритиб, «кончилар»га муҳим уч очкони олиб келди. Ушбу ғалабадан кейин ОКМК очколарини 35 тага етказиб, турнир жадвалида 5-ўринга кўтарилди; 28 очкода қолган «Сўғдиёна» эса 10-поғонада қолди.
Хўш, «Сўғдиёна» сўнгги дақиқаларда ғалабани қандай қўлдан чиқарди, Миржалол Қосимовнинг иккинчи бўлим бошидаги тўртталик ротацияси баҳс тақдирига қандай таъсир кўрсатди ва ОКМК совринли ўринлар учун курашда имкониятларини қай даражада оширди?
«Ивановичнинг голи ва 4 дақиқалик бенефис»: Жиззахдаги баҳс хроникаси
Учрашув давомида юз берган энг муҳим лаҳзалар ва бурилиш нуқталари:
Ивановичдан биринчи зарба: 25-дақиқада легионер Филип Иванович рақиб ҳимоясидаги бўшлиқни жазолаб, мезбонларни олдинга олиб чиқди;
«Сўғдиёна»нинг узоқ мудофааси: Жиззах жамоаси ҳисобни очгач, тартибли мудофаага таяниб, узоқ вақт ОКМК ҳужумларини бесамар қолдиришга эришди;
Қосимовнинг кескин қарори: Иккинчи бўлим бошланиши билан ОКМК мураббийлар штаби бирданига 4 нафар футболчини (Каримов, Сентоку, Абдунабиев сафига Собиржоновларни) майдонга тушириб, тазйиқни кучайтирди;
83-дақиқадаги бурилиш: Гиорги Папава жарима майдончасида фаоллик кўрсатиб, ҳисобни 1:1 кўринишига келтирди;
Абдураззоқовдан ғалаба нуқтаси: Орадан атиги 4 дақиқа ўтиб, 87-дақиқада Нодир Абдураззоқов меҳмонларнинг ғалаба голига муаллифлик қилди ва якуний ҳисобни ўрнатди (1:2).
Суперлига 22-тур: «Сўғдиёна» — ОКМК учрашуви статистик таққоси
Жамоаларнинг баҳсдаги асосий кўрсаткичлари ва турнир жадвалидаги ўрни:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
«Сўғдиёна» (Мезбон)
ОКМК (Меҳмон)
Якуний ҳисоб
1
2
Голлар муаллифлари
Ф. Иванович 25
Г. Папава 83, Н. Абдураззоқов 87
Жамғарилган очколар
28 очко
35 очко (Кучли бешликка кирди)
Турнир жадвалидаги ўрни
10-ўрин
5-ўринга кўтарилди
Асосий дарвозабонлар
Митрович
Абдунабиев
Тактик ўзгаришлар
46, 65 ва 71-дақиқалардаги алмаштиришлар
Танаффусда 4 талик ва 74-дақиқада 2 талик ротация
Футбол таҳлили: Мутахассислар Миржалол Қосимов тактикаси ҳақида
Миллий футбол экспертлари ва шарҳловчиларнинг хулосалари:
ОКМК таркибининг чуқурлиги: Иккинчи бўлимда захирадан тушган кучлар ўйин суръатини кескин оширди ва рақиб мудофаасини чарчатишга муваффақ бўлди;
Сўнгги дақиқалардаги концентрация йўқолиши: «Сўғдиёна» 80 дақиқадан ортиқ тўлиқ интизомли ўйнаган бўлса-да, баҳс якунида ҳимоядаги хатолар сабаб 4 дақиқа ичида иккита тўп ўтказиб юборди;
Папава ва Абдураззоқовнинг совуққонлиги: Ҳал қилувчи лаҳзаларда вазиятдан максимал унум чиқара олиш «кончилар» таркибидаги ижрочилик маҳоратининг юқорилигидан далолат беради;
Турнир жадвалидаги сакраш: Олмалиқ жамоаси ушбу иродали зафар орқали 35 очко билан 5-поғонага чиқиб, совринли ўринлар ва кучли учлик учун курашда қолаётганини исботлади.
Жиззахдаги ушбу шиддатли қарама-қаршилик ОКМК жамоасининг енгилмас руҳияти ва Миржалол Қосимов шогирдларининг сўнгги ҳуштаккача курашиш одатини яна бир бор намойиш этди.
Сизнингча, «Сўғдиёна»нинг мағлубиятига ҳимоядаги чарчоқ сабаб бўлдими ёки ОКМКнинг захирадан қўшилган ўйинчилари асосий ролни ўйнадими? 35 очко тўплаган ОКМК жорий мавсумда кучли учликка кира оладими? Шахсий фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболининг энг қизиқарли учрашувлари таҳлилини барча мухлис дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…