«Ҳақли равишда ғалаба қозондик»: Миржалол Қосимов Зоминдаги иродали баҳс сирини очди
Ўзбекистон Суперлигасининг 22-туридан ўрин олган шиддатли қарама-қаршиликда Олмалиқнинг ОКМК жамоаси Зоминда мезбон «Сўғдиёна»га қарши майдонга тушиб, ҳақиқий ирода ва характер намойиш этди. Биринчи бўлимда тўп ўтказиб юбориб, мағлубият ёқасида турган олмалиқликлар баҳснинг иккинчи ярмида ўйин тизгинини ўз қўлларига олиб, сафарда 2:1 ҳисобидаги ўта муҳим ва қимматли ғалабани қўлга киритишди.
Учрашув якунлангач, ОКМК бош мураббийи, ўзбек футболи афсонаси Миржалол Қосимов матбуот анжуманида иштирок этиб, учрашувнинг драматик кечиши, стандарт вазиятдаги хато, жамоанинг иккинчи бўлимдаги руҳий тикланиши ҳамда олдинда турган режалар ҳақида очиқ-ойдин фикр билдирди. Мураббий шогирдларининг охирги сонияларга қадар кўрсатган жасоратига юқори баҳо бериб, Олмалиқдан келиб далда бўлган садоқатли ишқибозларга миннатдорчилик билдирди ва жамоа ФИФА кунлари муносабати билан қисқа таътилга аъло кайфиятда йўл олаётганини маълум қилди.
Хўш, Қосимовнинг шогирдлари ушбу иродали зафардан сўнг совринли поғоналар учун курашда қандай стратегик устунликка эга бўлди ва терма жамоалар танаффусидан сўнг ОКМКни қандай муҳим синовлар кутмоқда?
«Хато, ирода ва таътилга аъло кайфият»: Қосимов матбуот анжуманида
ОКМК устози билдирган энг муҳим фикрлар ва баёнотлар:
Биринчи бўлимдаги хато: «Бир-бирига муносиб жамоалар курашди. Биринчи бўлимда стандартдан гол ўтказиб юбордик, «Сўғдиёна» хатоимизни кечирмади»;
Иккинчи бўлимдаги ирода: «Йигитлар ўзларида куч топиб, ўйин тизгинини ўз қўлимизга олишди ва ҳақли равишда ғалаба қозондик»;
Олмалиқлик мухлисларга миннатдорчилик: «Олмалиқдан келиб жамоамизни қўллаб-қувватлаган мухлисларимизга ташаккур. Футболчиларимиз охиригача курашишди ва уч очкога эга бўлдик»;
Қисқа таътил ва режалар: «Энди миллий жамоанинг йиғини ва ўртоқлик ўйинлари бошланади. Шу сабабли қисқа таътилга аъло кайфиятда чиқдик, кейин яна ўйинларга тайёрланамиз».
Суперлига 22-тур: «Сўғдиёна» — ОКМК (1:2) баҳси кўрсаткичлари
Зоминдаги учрашув қайдномаси ва асосий маълумотлар:
Кўрсаткичлар ва жиҳатлар
«Сўғдиёна» (Мезбон)
ОКМК (Меҳмон)
Якуний ҳисоб
1
2
Ўйин сценарийси
1-бўлимда стандартдан ҳисобни очди
2-бўлимда ташаббусни олиб, 2 та гол урди
Қўлга киритилган очко
0 очко
3 очко (Муҳим сафар ғалабаси)
Кайфият ва ҳолат
Аламли мағлубият
Таътилга юқори руҳиятда йўл олиш
Бош мураббий баҳоси
Ҳисобни ушлаб қололмади
«Ҳақли равишда ғалаба қозондик»
Мутахассислар таҳлили: Миржалол Қосимов жамоасининг кучи нимада?
Спорт таҳлилчилари ва миллий футбол экспертларининг хулосалари:
Руҳий синмаслик одати: ОКМКнинг ҳисобда ортда қола туриб, сафарда ўйинни ўз фойдасига буриб юбориши жамоада шаклланган ғалаба менталитетидан далолат беради;
Тактик ўзгаришлар самараси: Мураббийнинг танаффусдаги кўрсатмалари ва майдон марказини тўлиқ назоратга олиши рақиб ҳимоясини ёриб ўтишда ҳал қилувчи омил бўлди;
Таътил олдидан олтин очколар: Терма жамоалар йиғини олдидан қўлга киритилган ушбу ғалаба жамоага руҳий хотиржамлик беради ва навбатдаги турларга тайёргарликни енгиллаштиради.
Миржалол Қосимов бошчилигидаги ОКМК Зоминдаги муваффақият орқали чемпионатнинг энг кучли ва муросасиз жамоаларидан бири эканини яна бир бор исботлади.
Сизнингча, Миржалол Қосимов жамоасининг бундай иродали ўйинлари уларга жорий мавсумда совринли ўринларни эгаллашга ёрдам берадими? ОКМКнинг ғалабасида мураббий тактикаси қанчалик катта роль ўйнади? Шахсий фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболининг энг қизиқарли учрашувлари таҳлилини барча мухлисларга улашинг!
Изоҳлар 0
…