«Ҳақли равишда ғалаба қозондик»: Миржалол Қосимов Зоминдаги иродали баҳс сирини очди

·2·Спорт
«Ҳақли равишда ғалаба қозондик»: Миржалол Қосимов Зоминдаги иродали баҳс сирини очди

Ўзбекистон Суперлигасининг 22-туридан ўрин олган шиддатли қарама-қаршиликда Олмалиқнинг ОКМК жамоаси Зоминда мезбон «Сўғдиёна»га қарши майдонга тушиб, ҳақиқий ирода ва характер намойиш этди. Биринчи бўлимда тўп ўтказиб юбориб, мағлубият ёқасида турган олмалиқликлар баҳснинг иккинчи ярмида ўйин тизгинини ўз қўлларига олиб, сафарда 2:1 ҳисобидаги ўта муҳим ва қимматли ғалабани қўлга киритишди.

Учрашув якунлангач, ОКМК бош мураббийи, ўзбек футболи афсонаси Миржалол Қосимов матбуот анжуманида иштирок этиб, учрашувнинг драматик кечиши, стандарт вазиятдаги хато, жамоанинг иккинчи бўлимдаги руҳий тикланиши ҳамда олдинда турган режалар ҳақида очиқ-ойдин фикр билдирди. Мураббий шогирдларининг охирги сонияларга қадар кўрсатган жасоратига юқори баҳо бериб, Олмалиқдан келиб далда бўлган садоқатли ишқибозларга миннатдорчилик билдирди ва жамоа ФИФА кунлари муносабати билан қисқа таътилга аъло кайфиятда йўл олаётганини маълум қилди.

Хўш, Қосимовнинг шогирдлари ушбу иродали зафардан сўнг совринли поғоналар учун курашда қандай стратегик устунликка эга бўлди ва терма жамоалар танаффусидан сўнг ОКМКни қандай муҳим синовлар кутмоқда?

«Хато, ирода ва таътилга аъло кайфият»: Қосимов матбуот анжуманида

ОКМК устози билдирган энг муҳим фикрлар ва баёнотлар:

  • Биринчи бўлимдаги хато: «Бир-бирига муносиб жамоалар курашди. Биринчи бўлимда стандартдан гол ўтказиб юбордик, «Сўғдиёна» хатоимизни кечирмади»;

  • Иккинчи бўлимдаги ирода: «Йигитлар ўзларида куч топиб, ўйин тизгинини ўз қўлимизга олишди ва ҳақли равишда ғалаба қозондик»;

  • Олмалиқлик мухлисларга миннатдорчилик: «Олмалиқдан келиб жамоамизни қўллаб-қувватлаган мухлисларимизга ташаккур. Футболчиларимиз охиригача курашишди ва уч очкога эга бўлдик»;

  • Қисқа таътил ва режалар: «Энди миллий жамоанинг йиғини ва ўртоқлик ўйинлари бошланади. Шу сабабли қисқа таътилга аъло кайфиятда чиқдик, кейин яна ўйинларга тайёрланамиз».

Суперлига 22-тур: «Сўғдиёна» — ОКМК (1:2) баҳси кўрсаткичлари

Зоминдаги учрашув қайдномаси ва асосий маълумотлар:

Кўрсаткичлар ва жиҳатлар

«Сўғдиёна» (Мезбон)

ОКМК (Меҳмон)

Якуний ҳисоб

1

2

Ўйин сценарийси

1-бўлимда стандартдан ҳисобни очди

2-бўлимда ташаббусни олиб, 2 та гол урди

Қўлга киритилган очко

0 очко

3 очко (Муҳим сафар ғалабаси)

Кайфият ва ҳолат

Аламли мағлубият

Таътилга юқори руҳиятда йўл олиш

Бош мураббий баҳоси

Ҳисобни ушлаб қололмади

«Ҳақли равишда ғалаба қозондик»

Мутахассислар таҳлили: Миржалол Қосимов жамоасининг кучи нимада?

Спорт таҳлилчилари ва миллий футбол экспертларининг хулосалари:

  • Руҳий синмаслик одати: ОКМКнинг ҳисобда ортда қола туриб, сафарда ўйинни ўз фойдасига буриб юбориши жамоада шаклланган ғалаба менталитетидан далолат беради;

  • Тактик ўзгаришлар самараси: Мураббийнинг танаффусдаги кўрсатмалари ва майдон марказини тўлиқ назоратга олиши рақиб ҳимоясини ёриб ўтишда ҳал қилувчи омил бўлди;

  • Таътил олдидан олтин очколар: Терма жамоалар йиғини олдидан қўлга киритилган ушбу ғалаба жамоага руҳий хотиржамлик беради ва навбатдаги турларга тайёргарликни енгиллаштиради.

Миржалол Қосимов бошчилигидаги ОКМК Зоминдаги муваффақият орқали чемпионатнинг энг кучли ва муросасиз жамоаларидан бири эканини яна бир бор исботлади.

Сизнингча, Миржалол Қосимов жамоасининг бундай иродали ўйинлари уларга жорий мавсумда совринли ўринларни эгаллашга ёрдам берадими? ОКМКнинг ғалабасида мураббий тактикаси қанчалик катта роль ўйнади? Шахсий фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболининг энг қизиқарли учрашувлари таҳлилини барча мухлисларга улашинг!

ОКМКСўғдиёнаМиржалол ҚосимовУзбек Суперлиги 22-тур
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Тебас ва Негрейра Лигаси!»: «Реал» телевидениеси дерби ҳакамини ер билан битта қилди«Тебас ва Негрейра Лигаси!»: «Реал» телевидениеси дерби ҳакамини ер билан битта қилдиБугун, 06:39«Бундай тайинлов билан табриклайман!»: Моуриньо дербидаги ҳакамликни танқид қилди«Бундай тайинлов билан табриклайман!»: Моуриньо дербидаги ҳакамликни танқид қилдиБугун, 06:33Англия Премер-лигаси: Манчестер Сити якка пешқадамАнглия Премер-лигаси: Манчестер Сити якка пешқадамБугун, 00:31«Туринда муҳим зафар ва Спаллеттининг юриши»: «Ювентус» «Аталанта»ни ишончли енгди!«Туринда муҳим зафар ва Спаллеттининг юриши»: «Ювентус» «Аталанта»ни ишончли енгди!Кеча, 23:31«4:1 ҳисобини кутмагандик»: Рўзиқул Бердиев Андижондаги ғалаба сирларини очди...«4:1 ҳисобини кутмагандик»: Рўзиқул Бердиев Андижондаги ғалаба сирларини очди...Кеча, 23:29«Самарқандда тарихий 4:0 ва триумф»: Ўзбек гроссмейстерлари Венгрияни тор-мор этди!«Самарқандда тарихий 4:0 ва триумф»: Ўзбек гроссмейстерлари Венгрияни тор-мор этди!Кеча, 22:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг