«Реал» Ла Лига раҳбари Хавьер Тебасдан зудлик билан истеъфога чиқишни талаб қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Реал» клуби Ла Лига раҳбари Хавер Тебасни ўз иш услубини нацистлар тарғибот вазири Ёзеф Геббелс усуллари билан таққослагани учун истеъфога чиқишга чақирди.
- Клуб Тебаснинг бундай ҳаракатларини номақбул ва ҳақоратомуз деб баҳолади, шунингдек, бу «Негрейра иши»ни ёпишга қаратилган тизимли ҳужум деб ҳисоблайди.
- «Реал»
- Испания футболида ҳалолликни тиклаш учун УЕФАга мурожаат қилиб, ҳакамлик тизими ва федерациянинг назорат органларини қайта қуришни талаб қилди.
Испания футболида мисли кўрилмаган даражадаги очиқ қарама-қаршилик бошланди. Мадриднинг «Реал» клуби ўз расмий веб-сайтида фавқулодда баёнот эълон қилиб, Ла Лига президенти ҳамда Испания Қироллик футбол федерацияси вице-президенти Хавьер Тебасдан ҳар икки лавозимдан зудлик билан истеъфога чиқишни расман талаб қилди.
Мадрид грандининг бундай кескин қарорига Тебаснинг клуб иш услуби ва унинг расмий телеканали (Real Madrid Televisión) фаолиятини нацистлар режими тарғибот вазири Йозеф Геббельс усуллари билан таққослагани сабаб бўлди.
«Геббельсга қиёслаш — маънавий жиҳатдан жирканч»: Клубнинг кескин жавоби
«Реал» раҳбарияти ўз баёнотида Испания футболининг юқори мансабдори томонидан билдирилган фикрларни кескин қоралади:
Номақбул ва ҳақоратомуз ҳаракат: Испания футболида иккита масъулиятли поғонани эгаллаб турган шахснинг клуб раҳбарияти ва унинг телеканалини обрўсизлантириш ниятида фашистик тарғибот усулларига тенглаштириши мутлақо номақбул ва ўта оғир қилмиш деб баҳоланди;
Масъулиятсиз айбловлар: Тебаснинг «бу қиёс нацистлар мафкурасига алоқадор эмас» деган изоҳи ҳам унинг ҳақоратомуз, маънавий жиҳатдан жирканч ва эгаллаб турган курсисига нолойиқлигини ўзгартирмаслиги алоҳида таъкидланди;
Тизимли ҳужумлар: Клуб ушбу ҳолатни Тебас томонидан Флорентино Перес, «Реал» ва клуб медиасига қарши узоқ вақтдан бери олиб борилаётган мунтазам ахборий ҳужумларнинг навбатдаги кўриниши сифатида баҳолади.
«Негрейра иши» ва УЕФАга тўғридан-тўғри шикоят
Мадридликларнинг фикрича, Тебаснинг бундай агрессив чиқишлари замирида «Негрейра иши»ни ёпиш ва эътиборни бошқа томонга буриш мақсади ётибди:
Маҳаллий ташкилотларнинг ҳаракатсизлиги: Тебас бошчилигидаги ташкилотлар «Барселона»нинг ҳакамлар техник қўмитаси собиқ вице-президентига йиллар давомида тўлаб келган шубҳали миллионлари бўйича етарлича қатъий чоралар кўрмади;
УЕФА аралашуви талаб қилинди: Шу сабабли «Реал» бевосита УЕФАга мурожаат қилишга мажбур бўлган ва Испания турнирларида ҳалоллик ҳамда адолатни тиклаш учун барча тўловларнинг ҳар томонлама мустақил текширилишини талаб қилмоқда;
Ислоҳотлар ва кадрлар алмашинуви: Клуб Испания ҳакамлик тизими, шунингдек, федерациянинг назорат ва интизом органларини тўлиқ қайта қуриш ҳамда ўша даврда бошқарувда турган раҳбарларни бутунлай алмаштириш зарурлигини билдирди.
Якуний талаб: Зудлик билан истеъфо
«Реал» ўз мурожаатида Хавьер Тебаснинг бетарафлик, ҳурмат ва холислик тамойилларини бутунлай йўқотганини кўрсатди:
«Тебаснинг ҳаракатлари унинг эгаллаб турган лавозимларида қолиши учун касбий жиҳатдан мутлақо номуносиб эканини исботлайди. “Реал” Мадрид Хавьер Тебасдан Ла Лига президенти ва Испания Қироллик футбол федерацияси вице-президенти вазифаларидан зудлик билан истеъфога чиқишини талаб қилади», — дейилади расмий ҳужжатда.
Мадрид клуби ўз шаънини ҳимоя қилиш ва Испания футболида ҳалоллик қарор топгунига қадар курашни давом эттиришини маълум қилди.
Изоҳлар 0
…