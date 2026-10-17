«Реал» Ла Лига раҳбари Хавьер Тебасдан зудлик билан истеъфога чиқишни талаб қилди

·9·Спорт
«Реал» Ла Лига раҳбари Хавьер Тебасдан зудлик билан истеъфога чиқишни талаб қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Реал» клуби Ла Лига раҳбари Хавер Тебасни ўз иш услубини нацистлар тарғибот вазири Ёзеф Геббелс усуллари билан таққослагани учун истеъфога чиқишга чақирди.
  • Клуб Тебаснинг бундай ҳаракатларини номақбул ва ҳақоратомуз деб баҳолади, шунингдек, бу «Негрейра иши»ни ёпишга қаратилган тизимли ҳужум деб ҳисоблайди.
  • «Реал»
  • Испания футболида ҳалолликни тиклаш учун УЕФАга мурожаат қилиб, ҳакамлик тизими ва федерациянинг назорат органларини қайта қуришни талаб қилди.

Испания футболида мисли кўрилмаган даражадаги очиқ қарама-қаршилик бошланди. Мадриднинг «Реал» клуби ўз расмий веб-сайтида фавқулодда баёнот эълон қилиб, Ла Лига президенти ҳамда Испания Қироллик футбол федерацияси вице-президенти Хавьер Тебасдан ҳар икки лавозимдан зудлик билан истеъфога чиқишни расман талаб қилди.

Мадрид грандининг бундай кескин қарорига Тебаснинг клуб иш услуби ва унинг расмий телеканали (Real Madrid Televisión) фаолиятини нацистлар режими тарғибот вазири Йозеф Геббельс усуллари билан таққослагани сабаб бўлди.

«Геббельсга қиёслаш — маънавий жиҳатдан жирканч»: Клубнинг кескин жавоби

«Реал» раҳбарияти ўз баёнотида Испания футболининг юқори мансабдори томонидан билдирилган фикрларни кескин қоралади:

  • Номақбул ва ҳақоратомуз ҳаракат: Испания футболида иккита масъулиятли поғонани эгаллаб турган шахснинг клуб раҳбарияти ва унинг телеканалини обрўсизлантириш ниятида фашистик тарғибот усулларига тенглаштириши мутлақо номақбул ва ўта оғир қилмиш деб баҳоланди;

  • Масъулиятсиз айбловлар: Тебаснинг «бу қиёс нацистлар мафкурасига алоқадор эмас» деган изоҳи ҳам унинг ҳақоратомуз, маънавий жиҳатдан жирканч ва эгаллаб турган курсисига нолойиқлигини ўзгартирмаслиги алоҳида таъкидланди;

  • Тизимли ҳужумлар: Клуб ушбу ҳолатни Тебас томонидан Флорентино Перес, «Реал» ва клуб медиасига қарши узоқ вақтдан бери олиб борилаётган мунтазам ахборий ҳужумларнинг навбатдаги кўриниши сифатида баҳолади.

«Негрейра иши» ва УЕФАга тўғридан-тўғри шикоят

Мадридликларнинг фикрича, Тебаснинг бундай агрессив чиқишлари замирида «Негрейра иши»ни ёпиш ва эътиборни бошқа томонга буриш мақсади ётибди:

  • Маҳаллий ташкилотларнинг ҳаракатсизлиги: Тебас бошчилигидаги ташкилотлар «Барселона»нинг ҳакамлар техник қўмитаси собиқ вице-президентига йиллар давомида тўлаб келган шубҳали миллионлари бўйича етарлича қатъий чоралар кўрмади;

  • УЕФА аралашуви талаб қилинди: Шу сабабли «Реал» бевосита УЕФАга мурожаат қилишга мажбур бўлган ва Испания турнирларида ҳалоллик ҳамда адолатни тиклаш учун барча тўловларнинг ҳар томонлама мустақил текширилишини талаб қилмоқда;

  • Ислоҳотлар ва кадрлар алмашинуви: Клуб Испания ҳакамлик тизими, шунингдек, федерациянинг назорат ва интизом органларини тўлиқ қайта қуриш ҳамда ўша даврда бошқарувда турган раҳбарларни бутунлай алмаштириш зарурлигини билдирди.

Якуний талаб: Зудлик билан истеъфо

«Реал» ўз мурожаатида Хавьер Тебаснинг бетарафлик, ҳурмат ва холислик тамойилларини бутунлай йўқотганини кўрсатди:

«Тебаснинг ҳаракатлари унинг эгаллаб турган лавозимларида қолиши учун касбий жиҳатдан мутлақо номуносиб эканини исботлайди. “Реал” Мадрид Хавьер Тебасдан Ла Лига президенти ва Испания Қироллик футбол федерацияси вице-президенти вазифаларидан зудлик билан истеъфога чиқишини талаб қилади», — дейилади расмий ҳужжатда.

Мадрид клуби ўз шаънини ҳимоя қилиш ва Испания футболида ҳалоллик қарор топгунига қадар курашни давом эттиришини маълум қилди.

Реал МадридХавьер ТебасЛа ЛигаИспания Қироллик футбол федерацияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Инфантинонинг қолиши — футбол учун шармандалик!»: Тебас Трамп омилини фош қилди...«Инфантинонинг қолиши — футбол учун шармандалик!»: Тебас Трамп омилини фош қилди...16 сентябр 15:21«Реал» раҳбарияти Жозе Моуриньонинг фаолиятига юқори баҳо бермоқда«Реал» раҳбарияти Жозе Моуриньонинг фаолиятига юқори баҳо бермоқдаКеча 07:14Дани Карвахаль кутилмаганда «Хетафе» билан шартнома имзоладиДани Карвахаль кутилмаганда «Хетафе» билан шартнома имзолади13 октябр 19:25Рақибнинг сочидан тортгани учун қизил карточка олган Винисиус мухлислардан узр сўрадиРақибнинг сочидан тортгани учун қизил карточка олган Винисиус мухлислардан узр сўради11 октябр 11:58Трентми ёки Дюмфрис? “Реал Мадрид”нинг ўнг қанотини ким эгаллайди?Трентми ёки Дюмфрис? “Реал Мадрид”нинг ўнг қанотини ким эгаллайди?10 октябр 13:5813 йиллик буюк фаолиятдан сўнг Дани Карвахаль “Хетафе” клубига ўтиш арафасида13 йиллик буюк фаолиятдан сўнг Дани Карвахаль “Хетафе” клубига ўтиш арафасида7 октябр 06:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...