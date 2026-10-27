“Чин дилдан афсусдаман”: Мбаппе ва Ла Лига раҳбари Хитой халқидан расман узр сўради

·2·Спорт
“Чин дилдан афсусдаман”: Мбаппе ва Ла Лига раҳбари Хитой халқидан расман узр сўради

Франция терма жамоаси ва Мадриднинг «Реал» клуби ҳужумчиси Килиан Мбаппе интернет-мемлар ҳақидаги беўйловчи сўзлари ортидан Хитойда юзага келган йирик халқаро можаро бўйича расмий баёнот бериб, бутун Хитой халқидан кечирим сўради.

Футбол юлдузининг чиқиши ортидан Хитой бозоридаги кўп миллион долларлик реклама шартномалари бекор қилинган, давлат телевидениеси (CCTV) уни медиа майдондан бутунлай ўчирган ва вазиятга ҳатто Испания Ла Лигаси раҳбарияти ҳам аралашишга мажбур бўлган эди.

«Бундай ниятим бўлмаган»: Мбаппенинг расмий узрномаси

Футболчи ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида Хитой халқи ва миллий қадриятларига ҳурматини билдириб, самимий пушаймонлигини изҳор этди:

  • Ўйламай айтилган сўзлар танқиди: «Яқинда берган интервьюмда мен ҳақимдаги интернет-мемларга муносабат билдирган эдим. Менинг шарҳим ўйламай айтилган бўлиб, ҳозир тушуниб турибманки, у Хитойда ва бутун дунё бўйлаб яшовчи хитойликларнинг кўпчилигига оғир ботган»;

  • Чин дилдан афсусланиш: «Сўзларимдан ранжиганларнинг барчасидан узр сўрайман. Менинг мутлақо бундай ёмон ниятим бўлмаган. Хитой халқи ва унинг бой тарихини чуқур ҳурмат қиламан ва бўлиб ўтган воқеликдан чин дилдан афсусдаман», — дея таъкидлади футболчи;

  • Ла Лига президентининг аралашуви: Можаро фақат бир футболчи чегарасидан чиқиб, Испания чемпионатининг Осиёдаги стратегик манфаатларига хавф сола бошлагач, Ла Лига президенти Хавьер Тебас ҳам шахсан Хитой жамоатчилигидан Мбаппенинг сўзлари келтириб чиқарган ранжишлар учун расман узр сўради.

Ҳазилдан бошланган бойкот: Можаро оқибатлари қай даражада жиддий бўлди?

Мбаппенинг мемлар ҳақидаги енгилтак кинояси бир неча кун ичида улкан тижорий ва сиёсий муаммога айланган эди:

  • Компаниялар шартномани узди: Ичимлик гиганти Eastroc Beverage ва озиқ-овқат магнати Mengniu Dairy футболчи билан тузилган миллионлаб долларлик ҳамкорликни «ноль тоқат» шиори остида бир кунда бекор қилди;

  • CCTV’дан маълумотлар ўчирилди: Хитой Марказий телевидениесининг барча расмий янгилик ва медиа иловалари Мбаппега тегишли бўлган барча фото, видео ва матнли материалларни ўз платформаларидан тозалаб ташлади;

  • Миллий сезгирлик: Ғарб манбаларига кўра, футболчи кулгили деб атаган мем Хитой тарихидаги муҳим сиёсий арбоблардан бирининг қиёфасига боғлиқ бўлиб, маҳаллий аҳоли томонидан тарих ва давлатчилик шаънини топташ деб баҳоланган.

Килиан Мбаппе можароси: Хронология ва кўрилган чоралар

Йўналиш

Содир бўлган воқеа ва чоралар

Асосий сабаб

Мемлар ҳақидаги интервьюда Хитой тарихий сиёсий арбоби устидан кулиш

Биринчи зарба

Йирик Хитой компаниялари (Eastroc, Mengniu ва б.) ҳамкорликни тўхтатди

Давлат даражасидаги бойкот

Хитой Марказий телевидениеси (CCTV) Мбаппе ҳақидаги контентни ўчирди

Футболчи муносабати

Расмий узр сўради: «Сўзим ўйламай айтилган, чин дилдан афсусдаман»

Ла Лига раҳбарияти

Хавьер Тебас Хитой халқига расмий ҳамдардлик ва узр йўллади

Кутилаётган натижа

Узрномадан сўнг муносабатлар ва реклама бозорлари қайта тикланиши мумкин

Килиан МбаппеЛа ЛигаCCTVХавьер Тебас
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сурия президенти Нью-Йоркда баёнот берди: унинг ўтмиши бўйича ёлғони фош бўлдими?Сурия президенти Нью-Йоркда баёнот берди: унинг ўтмиши бўйича ёлғони фош бўлдими?23 сентябр 12:48Хавьер Тебас «Реал»ни нацистлар пропагандасида айблади — Мадрид истеъфо талаб қилмоқдаХавьер Тебас «Реал»ни нацистлар пропагандасида айблади — Мадрид истеъфо талаб қилмоқда17 октябр 09:00«Реал» Ла Лига раҳбари Хавьер Тебасдан зудлик билан истеъфога чиқишни талаб қилди«Реал» Ла Лига раҳбари Хавьер Тебасдан зудлик билан истеъфога чиқишни талаб қилди17 октябр 06:59«Инфантинонинг қолиши — футбол учун шармандалик!»: Тебас Трамп омилини фош қилди...«Инфантинонинг қолиши — футбол учун шармандалик!»: Тебас Трамп омилини фош қилди...16 сентябр 15:21Рейтинг янгиланди: Испания чемпионатининг энг қиммат 10 нафар футболчиси кимлар?Рейтинг янгиланди: Испания чемпионатининг энг қиммат 10 нафар футболчиси кимлар?5 октябр 18:41Килиан Мбаппе Эль Класико учун сақланмоқдаКилиан Мбаппе Эль Класико учун сақланмоқда2 октябр 11:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди