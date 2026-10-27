“Чин дилдан афсусдаман”: Мбаппе ва Ла Лига раҳбари Хитой халқидан расман узр сўради
Франция терма жамоаси ва Мадриднинг «Реал» клуби ҳужумчиси Килиан Мбаппе интернет-мемлар ҳақидаги беўйловчи сўзлари ортидан Хитойда юзага келган йирик халқаро можаро бўйича расмий баёнот бериб, бутун Хитой халқидан кечирим сўради.
Футбол юлдузининг чиқиши ортидан Хитой бозоридаги кўп миллион долларлик реклама шартномалари бекор қилинган, давлат телевидениеси (CCTV) уни медиа майдондан бутунлай ўчирган ва вазиятга ҳатто Испания Ла Лигаси раҳбарияти ҳам аралашишга мажбур бўлган эди.
«Бундай ниятим бўлмаган»: Мбаппенинг расмий узрномаси
Футболчи ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида Хитой халқи ва миллий қадриятларига ҳурматини билдириб, самимий пушаймонлигини изҳор этди:
Ўйламай айтилган сўзлар танқиди: «Яқинда берган интервьюмда мен ҳақимдаги интернет-мемларга муносабат билдирган эдим. Менинг шарҳим ўйламай айтилган бўлиб, ҳозир тушуниб турибманки, у Хитойда ва бутун дунё бўйлаб яшовчи хитойликларнинг кўпчилигига оғир ботган»;
Чин дилдан афсусланиш: «Сўзларимдан ранжиганларнинг барчасидан узр сўрайман. Менинг мутлақо бундай ёмон ниятим бўлмаган. Хитой халқи ва унинг бой тарихини чуқур ҳурмат қиламан ва бўлиб ўтган воқеликдан чин дилдан афсусдаман», — дея таъкидлади футболчи;
Ла Лига президентининг аралашуви: Можаро фақат бир футболчи чегарасидан чиқиб, Испания чемпионатининг Осиёдаги стратегик манфаатларига хавф сола бошлагач, Ла Лига президенти Хавьер Тебас ҳам шахсан Хитой жамоатчилигидан Мбаппенинг сўзлари келтириб чиқарган ранжишлар учун расман узр сўради.
Ҳазилдан бошланган бойкот: Можаро оқибатлари қай даражада жиддий бўлди?
Мбаппенинг мемлар ҳақидаги енгилтак кинояси бир неча кун ичида улкан тижорий ва сиёсий муаммога айланган эди:
Компаниялар шартномани узди: Ичимлик гиганти Eastroc Beverage ва озиқ-овқат магнати Mengniu Dairy футболчи билан тузилган миллионлаб долларлик ҳамкорликни «ноль тоқат» шиори остида бир кунда бекор қилди;
CCTV’дан маълумотлар ўчирилди: Хитой Марказий телевидениесининг барча расмий янгилик ва медиа иловалари Мбаппега тегишли бўлган барча фото, видео ва матнли материалларни ўз платформаларидан тозалаб ташлади;
Миллий сезгирлик: Ғарб манбаларига кўра, футболчи кулгили деб атаган мем Хитой тарихидаги муҳим сиёсий арбоблардан бирининг қиёфасига боғлиқ бўлиб, маҳаллий аҳоли томонидан тарих ва давлатчилик шаънини топташ деб баҳоланган.
Килиан Мбаппе можароси: Хронология ва кўрилган чоралар
Йўналиш
Содир бўлган воқеа ва чоралар
Асосий сабаб
Мемлар ҳақидаги интервьюда Хитой тарихий сиёсий арбоби устидан кулиш
Биринчи зарба
Йирик Хитой компаниялари (Eastroc, Mengniu ва б.) ҳамкорликни тўхтатди
Давлат даражасидаги бойкот
Хитой Марказий телевидениеси (CCTV) Мбаппе ҳақидаги контентни ўчирди
Футболчи муносабати
Расмий узр сўради: «Сўзим ўйламай айтилган, чин дилдан афсусдаман»
Ла Лига раҳбарияти
Хавьер Тебас Хитой халқига расмий ҳамдардлик ва узр йўллади
Кутилаётган натижа
Узрномадан сўнг муносабатлар ва реклама бозорлари қайта тикланиши мумкин
Изоҳлар 0
…