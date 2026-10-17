Хавьер Тебас «Реал»ни нацистлар пропагандасида айблади — Мадрид истеъфо талаб қилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ла Лига президенти Хавер Тебас «Реал»
- Мадрид клубини ўзини доим жабрланувчи қилиб кўрсатиш ва маълумотларни саралаб узатиш орқали фашистлар Германиясининг Ёзеф Геббелс қўллаган услубларига ўхшаш тарғибот олиб боришда айблади.
- Ушбу оғир айбловларга жавобан «Реал»
- Мадрид клуби Тебасни истеъфога чиқишга чақириб, унинг таққослашларини маънавий жиҳатдан жирканч ва номақбул деб атади.
Испания футболида можаролар янги, мисли кўрилмаган сиёсий ва ахлоқий чегараларни босиб ўтди. Ла Лига президенти Хавьер Тебас Мадриднинг «Реал» клуби раҳбарияти ҳамда унинг расмий медиа ресурсларига нисбатан оғир ва шов-шувли айбловларни илгари сурди.
Тебас «қироллик клуби» олиб бораётган ахборий сиёсат ва жамоатчилик фикрини бошқариш усулларини фашистлар Германиясининг машҳур тарғибот вазири Йозеф Геббельс қўллаган услубларга қиёслади.
Тебаснинг кескин айбловлари: «Реал» ўзини доим жабрланувчи қилиб кўрсатади»
Ла Лига раҳбари Мадрид клубининг ахборий тактикасини очиқчасига танқид остига олди:
Маълумотларни саралаб узатиш: Тебаснинг таъкидлашича, клуб раҳбарияти ва унинг телеканали (Real Madrid TV) фақат ўз манфаатларига мос келадиган вазиятларни танлаб олиб, оммага бир томонлама талқин қилмоқда;
«Душман образи» ва сохта адолатсизлик: Клуб атрофида муттасил адолатсизлик ҳақида қайта-қайта гапириб, ташқи «душман образи»ни сунъий равишда яратиш сиёсати юритилаётгани айтилди;
Геббельс пропагандасига тенглаштириш: Ла Лига президенти мадридликлар қўллаётган бу услубни фашистлар режими тарғибот машинасининг асосий қоидаларига ўхшатди;
Қурбон ниқоби: Тебаснинг фикрича, «Реал» ҳар қандай баҳсли ҳолатда ўзини доимо жабрланувчи ва қурбон сифатида кўрсатишга одатланиб қолган.
«Реал» Мадриднинг жавоби: Зудлик билан истеъфо талаби
Бундай оғир таққослаш ва ҳақоратли айбловлар Мадрид гранди томонидан жавобсиз қолдирилмади:
Фавқулодда расмий баёнот: «Реал» зудлик билан расмий сайтида кескин жавоб хатини эълон қилиб, Европа футболи раҳбариятида турган шахснинг клубни нацистик режим усуллари билан қиёслашини маънавий жиҳатдан жирканч ва номақбул деб атади;
Лавозимдан кетиш талаби: Клуб Хавьер Тебасдан Ла Лига президентлиги ва Испания Қироллик футбол федерацияси вице-президентлиги лавозимларидан зудлик билан истеъфога чиқишни талаб қилди.
Испания футболи раҳбари ва мамлакатнинг энг йирик клуби ўртасидаги бу очиқ адоват тизимни чуқур бошқарув инқирозига етакламоқда.
Изоҳлар 0
…