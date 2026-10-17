Хавьер Тебас «Реал»ни нацистлар пропагандасида айблади — Мадрид истеъфо талаб қилмоқда

·16·Спорт
Хавьер Тебас «Реал»ни нацистлар пропагандасида айблади — Мадрид истеъфо талаб қилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ла Лига президенти Хавер Тебас «Реал»
  • Мадрид клубини ўзини доим жабрланувчи қилиб кўрсатиш ва маълумотларни саралаб узатиш орқали фашистлар Германиясининг Ёзеф Геббелс қўллаган услубларига ўхшаш тарғибот олиб боришда айблади.
  • Ушбу оғир айбловларга жавобан «Реал»
  • Мадрид клуби Тебасни истеъфога чиқишга чақириб, унинг таққослашларини маънавий жиҳатдан жирканч ва номақбул деб атади.

Испания футболида можаролар янги, мисли кўрилмаган сиёсий ва ахлоқий чегараларни босиб ўтди. Ла Лига президенти Хавьер Тебас Мадриднинг «Реал» клуби раҳбарияти ҳамда унинг расмий медиа ресурсларига нисбатан оғир ва шов-шувли айбловларни илгари сурди.

Тебас «қироллик клуби» олиб бораётган ахборий сиёсат ва жамоатчилик фикрини бошқариш усулларини фашистлар Германиясининг машҳур тарғибот вазири Йозеф Геббельс қўллаган услубларга қиёслади.

Тебаснинг кескин айбловлари: «Реал» ўзини доим жабрланувчи қилиб кўрсатади»

Ла Лига раҳбари Мадрид клубининг ахборий тактикасини очиқчасига танқид остига олди:

  • Маълумотларни саралаб узатиш: Тебаснинг таъкидлашича, клуб раҳбарияти ва унинг телеканали (Real Madrid TV) фақат ўз манфаатларига мос келадиган вазиятларни танлаб олиб, оммага бир томонлама талқин қилмоқда;

  • «Душман образи» ва сохта адолатсизлик: Клуб атрофида муттасил адолатсизлик ҳақида қайта-қайта гапириб, ташқи «душман образи»ни сунъий равишда яратиш сиёсати юритилаётгани айтилди;

  • Геббельс пропагандасига тенглаштириш: Ла Лига президенти мадридликлар қўллаётган бу услубни фашистлар режими тарғибот машинасининг асосий қоидаларига ўхшатди;

  • Қурбон ниқоби: Тебаснинг фикрича, «Реал» ҳар қандай баҳсли ҳолатда ўзини доимо жабрланувчи ва қурбон сифатида кўрсатишга одатланиб қолган.

«Реал» Мадриднинг жавоби: Зудлик билан истеъфо талаби

Бундай оғир таққослаш ва ҳақоратли айбловлар Мадрид гранди томонидан жавобсиз қолдирилмади:

  • Фавқулодда расмий баёнот: «Реал» зудлик билан расмий сайтида кескин жавоб хатини эълон қилиб, Европа футболи раҳбариятида турган шахснинг клубни нацистик режим усуллари билан қиёслашини маънавий жиҳатдан жирканч ва номақбул деб атади;

  • Лавозимдан кетиш талаби: Клуб Хавьер Тебасдан Ла Лига президентлиги ва Испания Қироллик футбол федерацияси вице-президентлиги лавозимларидан зудлик билан истеъфога чиқишни талаб қилди.

Испания футболи раҳбари ва мамлакатнинг энг йирик клуби ўртасидаги бу очиқ адоват тизимни чуқур бошқарув инқирозига етакламоқда.

Хавьер ТебасРеал МадридЛа ЛигаГеббельс
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Реал» Ла Лига раҳбари Хавьер Тебасдан зудлик билан истеъфога чиқишни талаб қилди«Реал» Ла Лига раҳбари Хавьер Тебасдан зудлик билан истеъфога чиқишни талаб қилдиБугун 06:59«Инфантинонинг қолиши — футбол учун шармандалик!»: Тебас Трамп омилини фош қилди...«Инфантинонинг қолиши — футбол учун шармандалик!»: Тебас Трамп омилини фош қилди...16 сентябр 15:21«Реал» раҳбарияти Жозе Моуриньонинг фаолиятига юқори баҳо бермоқда«Реал» раҳбарияти Жозе Моуриньонинг фаолиятига юқори баҳо бермоқдаКеча 07:14Дани Карвахаль кутилмаганда «Хетафе» билан шартнома имзоладиДани Карвахаль кутилмаганда «Хетафе» билан шартнома имзолади13 октябр 19:25Рақибнинг сочидан тортгани учун қизил карточка олган Винисиус мухлислардан узр сўрадиРақибнинг сочидан тортгани учун қизил карточка олган Винисиус мухлислардан узр сўради11 октябр 11:58Трентми ёки Дюмфрис? “Реал Мадрид”нинг ўнг қанотини ким эгаллайди?Трентми ёки Дюмфрис? “Реал Мадрид”нинг ўнг қанотини ким эгаллайди?10 октябр 13:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...