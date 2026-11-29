Моуриньо «Реал»нинг «Алавес»дан учраган мағлубиятидан сўнг ўз хатоларини тан олди
Испания Ла Лигасидаги навбатдаги тур баҳсида «Реал Мадрид» ўз майдонида «Алавес»га 1:2 ҳисобида кутилмаган мағлубиятга учради. Ўйиндан сўнг «қироллик клуби» бош мураббийи Жозе Моуриньо мағлубият учун тўлиқ жавобгарликни ўз зиммасига олишини маълум қилди ва танланган таркиб бўйича қарорларини изоҳлади.
«Жамоа бироз суст ўйнади»
Португалиялик мутахассис учрашув давомида футболчилар етарлича фаол бўлмаганини, бироқ таркибда ротация қилмагани уларнинг чарчоқ аломатларида кўринганини эътироф этди:
«Менга жамоа бироз суст ўйнагандек туюлди. Бироқ футболчиларни дам олдириш учун кўп ўзгариш қилсангиз, бу натижа бермаслик хавфи бор. Шу боис мен жамоа тузилишига дахл қилгим келмади. Барча қарорлар ва жавобгарлик менинг зиммамда», — деди Жозе Моуриньо.
Мураббийнинг ушбу қарори ва жамоанинг суст ўйини натижасида «Реал» ўз майдонида рақибдан иккита гол ўтказиб юборди ва очко йўқотди. Ушбу кутилмаган мағлубият Мадрид клубининг чемпионлик пойгасидаги вазиятини бироз қийинлаштириши мумкин.
Учрашувдан кейин Ла Лига турнир жадвалидаги ҳолат
Мадрид клуби мағлубиятга учраган бўлса-да, ҳозирча турнир жадвалида иккинчи ўринни сақлаб турибди. Бироқ чемпионлик учун асосий рақобатчи — «Барселона» очколар фарқини янада ошириш учун жуда қулай имкониятга эга бўлди.
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар
Учрашув натижаси
«Реал Мадрид» — «Алавес» 1:2
Жозе Моуриньонинг позицияси
Ротация қилмаганини тан олди, мағлубият учун масъулиятни тўлиқ ўз зиммасига олди
Турнир жадвалидаги ўрни
«Реал Мадрид» — 2-ўринда қолди
Рақобатчининг ҳолати
«Барселона» устунликни янада ошириши мумкин
Сизнингча, Жозе Моуриньонинг таркибни янгиламаслик ва ротация қилмаслик қарори мағлубиятнинг асосий сабаби бўлдими ёки «Реал» футболчиларида рақибни менсимаслик кайфияти бормиди?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Испания чемпионатида рўй бераётган қизиқарли воқеаларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Бу ва бошқа қизиқарли футбол янгиликларини биз билан кузатиб боринг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…