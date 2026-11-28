Бернарду Силва «Реал Мадрид»да жамоадошлари ва мураббийлар ишончини қозонди
Мадриднинг «Реал» клуби ярим ҳимоячиси Бернарду Силва Испания пойтахтида нафақат майдондаги ҳаракатлари, балки юксак инсоний фазилатлари билан ҳам жамоадошлари ва мураббийлар штабининг алоҳида эътирофига сазовор бўлмоқда. Бу ҳақда Испаниянинг AS нашри хабар берди.
Кийиниш хонасидаги етакчилик ва ўз устида ишлаш
«Қироллик клуби» футболчилари 32 ёшли португалиялик ҳамкасблари ҳақида сўз юритар экан, тўп унда бўлганида ўзларини мутлақо хотиржам ҳис қилишларини таъкидлашмоқда. Клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби собиқ «Манчестер Сити» аъзосини кийиниш хонасида бошқаларни руҳлантирувчи, қўллаб-қувватловчи ҳақиқий етакчи сифатида баҳоламоқда.
Манба маълумотига кўра, Бернарду Силва ўйин амалиёти камайган пайтларда ҳам ҳеч қандай норозилик билдирмаган. Аксинча, у яқинлари даврасида ўз устида янада кўпроқ ишлаши зарурлигини айтиб, ҳозирча асосий таркибдаги рақобатчилари ўзларини ундан яхшироқ намоён этаётганини камтарлик билан тан олган.
Бернарду Силванинг «Реал»даги роли ва асосий жиҳатлар
Йўналиш
Тафсилотлар
Футболчи ва ёши
Бернарду Силва (32 ёш, «Манчестер Сити» собиқ ярим ҳимоячиси)
Жамоадошлари баҳоси
Тўп унда бўлганида майдонда мутлақо хотиржамлик ҳис қилишади
Кийиниш хонасидаги ўрни
Бошқаларни руҳлантирувчи ва қўллаб-қувватловчи етакчи
Рақобатга муносабати
Захирада қолган пайтлари норозилик билдирмай, ўз устида кўпроқ ишлаш кераклигини тан олган
Манба
AS (Испания)
Сизнингча, Бернарду Силванинг бундай тажрибаси ва камтарлиги «Реал Мадрид»га мавсумнинг ҳал қилувчи палласида совринлар ютишда қанчалик ёрдам беради?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Испания Ла Лигаси ҳамда «Реал Мадрид» атрофидаги энг сўнгги янгиликларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…