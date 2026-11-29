«Сантьяго Бернабеу»да сенсация: «Реал Мадрид» ўз майдонида «Алавес»га мағлуб бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Испания Ла Лигасининг 14-турида «Реал Мадрид» ўз майдонида «Алавес» клубига 1:2 ҳисобида имкониятни бой берди.
- Меҳмонлар сафида Мариано ва Перес гол урган бўлса, мадридликлар сафида Килиан Мбаппе ҳисобни қисқартиришга муваффақ бўлди.
- Учрашувнинг 89-дақиқасида Жуд Беллингҳем иккинчи сариқ карточкани олиб, майдондан четлатилди.
- Ушбу мағлубиятдан кейин 33 очкога эга «Реал Мадрид» турнир жадвалида 3-ўринда қолди, «Алавес» эса 19 очко билан 8-поғонага кўтарилди.
Испания Ла Лигасининг 14-тури доирасида Мадриднинг «Реал» клуби ўз майдонида «Алавес»ни қабул қилди. Кутилмаганда баҳс меҳмонларнинг 2:1 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланди.
Собиқ футболчи Марианонинг голи ва Беллингҳэмнинг четлатилиши
Учрашувнинг биринчи бўлимида «қаймоқранглилар»нинг собиқ ҳужумчиси Мариано 22-дақиқада ҳисобни очиб, меҳмонларни олдинга олиб чиқди. Иккинчи бўлимда ҳам «Алавес» ҳужумкорликни давом эттирди ва 61-дақиқада Перес орадаги фарқни иккитага оширди.
69-дақиқада Килиан Мбаппе гол уриб, «Реал»ни ўйинга қайтарган бўлса-да, мадридликлар мағлубиятдан қутулиб қола олишмади. Боз устига, 89-дақиқада Жуд Беллингҳэм иккинчи сариқ карточкани олиб, майдондан четлатилди.
Ушбу мағлубиятдан сўнг «Реал Мадрид» 33 очко билан турнир жадвалининг 3-поғонасида қолди. Муҳим уч очкони қўлга киритган «Алавес» эса очколари сонини 19 тага етказиб, 8-ўринга кўтарилди.
Учрашув қайдномаси ва асосий кўрсаткичлар
Кўрсаткичлар
Расмий маълумотлар
Мусобақа ва тур
Испания Ла Лигаси, 14-тур
Учрашув ва натижа
«Реал Мадрид» — «Алавес» 1:2
Голлар
Килиан Мбаппе (69') — Мариано (22'), Перес (61')
Огоҳлантиришлар
Моуринио (45+1'), Конате (74'), Беллингҳэм (75') — Сивера (74'), Селу (75'), Отто (78')
Четлатиш
Жуд Беллингҳэм (89', иккинчи сариқ карточка)
Турнир жадвалидаги ҳолат
«Реал Мадрид» — 33 очко (3-ўрин); «Алавес» — 19 очко (8-ўрин)
«Реал Мадрид» таркиби
Куртуа, Кукуреля, Конате, Ҳейсен, Валверде, Чуамени (Силва, 46), Браҳим Диас (Димоманде, 46), Гулер (Эспи, 60), Беллингҳэм, Винисиус, Мбаппе
«Алавес» таркиби
Сивера, Реббах (Валентин, 64), Перес (Маняс, 77), Теналя, Коски, Отто, Денис Суарес (Гевара, 59), Ибанес (Диалло, 64), Бланко, Мариано (Энрикес, 77), Антонио Мартинес
Сизнингча, «Сантьяго Бернабеу»даги ушбу кутилмаган мағлубият ва Жуд Беллингҳэмнинг қизил карточкаси «Реал Мадрид»нинг чемпионлик пойгасидаги имкониятларига қандай таъсир қилади?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Испания Ла Лигаси ҳамда «Реал Мадрид» атрофидаги энг шов-шувли воқеаларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…